Fernando Pizarro anuncia su renuncia a la Alcaldía de Plasencia

Fernando Pizarro ha anunciado oficialmente este martes su renuncia a la Alcaldía de Plasencia, con lo que cierra un "ciclo histórico de 15 años al frente del consistorio". El ayuntamiento ha destacado que, desde que asumiera el bastón de mando en 2011, Pizarro "ha liderado la ciudad" logrando el "respaldo histórico" de cuatro mayorías absolutas consecutivas.

En opinión del gobierno local, este triunfo es "un reflejo del profundo vínculo, el cariño y la confianza mutua construida con sus vecinos a lo largo de más de una década".

Comunicado de Fernando Pizarro Comunicado de Fernando Pizarro

Emoción y dedicación

Pizarro deja el cargo con la "emoción lógica de quien ha dedicado su vida a su ciudad". En su despedida, ha querido priorizar el "agradecimiento a los placentinos", asegurando que gobernar Plasencia ha sido "el mayor honor" de su vida y que cada decisión tomada ha tenido siempre "como único objetivo el bienestar de los ciudadanos".

Del mismo modo, Pizarro ha querido dejar claro que este paso "no es un punto final", sino un "punto y seguido" en su vocación de servicio público. "Mi compromiso con Extremadura sigue completamente intacto. Mi capacidad de trabajo y mi disposición para servir a nuestra región continúan con la misma fuerza, ilusión y entrega que el primer día", ha afirmado.

Director de la Fundación Academia de Yuste

De hecho, la Junta ha Extremadura ha anunciado unos minutos después de conocerse su renuncia que el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste propondrá, a iniciativa de la propia Junta, el nombramiento de Pizarro como su nuevo director, en sustitución de Juan Carlos Moreno.

Según ha comunidado la Junta, el relevo en la dirección se incluirá dentro del orden del día de la próxima reunión del Patronato de la Fundación Yuste, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio. Posteriormente, deberá ser aprobado en el Consejo de Gobierno y publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

Como argumento para su designación, la Junta ha destacado que Pizarro es titulado en Magisterio en Educación Musical y en Historia del Arte, y ha ejercido como docente en centros públicos de Plasencia y Carcaboso. "Su bagaje cultural, experiencia y solvencia institucional contribuirán a impulsar la nueva etapa de la Fundación".

Su trayectoria

Haciendo un repaso a los años de su trayectoria política, el ayuntamiento ha subrayado que, "ajo el liderazgo de Fernando Pizarro, Plasencia ha vivido una de sus etapas de mayor estabilidad política y transformación".

Ha hecho hincapié en sus cuatro mayorías absolutas, las primeras de toda la democracia, que representan "un respaldo democrático incuestionable que avala una gestión basada en la escucha activa y la política a pie de calle".

Han sido "15 años de dedicación ininterrumpida desde su llegada en 2011", unos años en los que, como ha destacado el gobierno local, "ha posicionado a Plasencia como un referente cultural, patrimonial y de desarrollo en el norte de la región, siempre con una gran vocación de servicio que suponen un capital político y humano que ahora se pone a disposición de nuevos retos".

Dóniga, posible sustituto

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado también que activará en los próximos días "los mecanismos legales necesarios para asegurar una transición ejemplar, ordenada y que garantice que la ciudad siga avanzando sin perder el impulso que la ha caracterizado durante todos estos años".

Todo hace pensar que será el primer teniente de alcalde, David Dóniga, quien le sustituya en el cargo hasta la celebración de las próximas elecciones municipales. Además, su nombre se baraja también como posible candidato a la alcaldía.