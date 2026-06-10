Álvaro 'Baby' García, pregonero de la feria de Plasencia: "Es un premio, tras haber superado una etapa complicada en mi vida"

Álvaro García Alonso, más conocido en Plasencia como Baby García, ha sido el elegido este año por el ayuntamiento para dar el pregón de la feria. Se trata de un honor que él valora enormemente y con mucha emoción porque supone un "premio" vital después de haber superado una etapa complicada en lo personal. Pero Baby García es alegría y "buen rollo" y eso es lo que transmitirá este miércoles desde el balcón del ayuntamiento.

Será a las 21.30 horas, según la programación municipal, cuando hablará para los placentinos que se concentren en la plaza Mayor. Espera que sean muchos porque ha difundido el acto a través de la radio on-line que ha montado junto a su mujer, Criss, Top Radio Extremadura y, además, lo retransmitirán en directo por TikTok.

Ha vivido la feria desde niño

Álvaro es de Plasencia y ha vivido las ferias "a tope". Cuando era pequeño, recuerda que iba con sus padres a la caseta de El Tamboril y, ya de adulto, "he puesto música en todos los locales de Plasencia, incluso pinchaba la canción de moda para que la gente la pusiera luego en ferias", con lo que para él, estas fechas han estado muy ligadas a la hostelería.

De pequeño, con apenas "13 o 14 años", ya comenzó a trabajar en la radio, "en la primera Radio Plasencia Centro", con su hermano, el periodista Urbano García, y César Serrano, entre otros. "Ahí lo probé, me picó el gusanillo y me metí de lleno".

También estuvo en Radio Cadena y señala que un compañero, Pedro Javier Díez, le dijo que era el pequeño de los García y de ahí el apodo de Baby García. "Todo el mundo me llama así, menos mi madre", afirma con humor.

'Baby' García, en la radio que ha montado junto a su mujer en Plasencia y Cáceres. / Toni Gudiel

Etapa personal complicada

Además de en la radio, ha trabajado como comercial, montó una empresa de publicidad y una tienda de discos y vinilos, ha puesto música en locales de ocio como DJ y "también trabajaba con mi padre", en la antigua pastelería de San Pedro. Se da la circunstancia de que su padre, Urbano García, fue concejal en el Ayuntamiento de Plasencia.

En el capítulo personal, Baby García no lo ha pasado bien. Tras formar una familia, cuenta que pasó por "una etapa complicada", que ahora ya considera superada y se enorgullece de ello. Su actual mujer ha tenido mucho que ver. "Hace 25 años, me contrató para pinchar en Carcaboso. Ella es veterinaria y, hace 5 años, nos volvimos a encontrar en una salida de amigos".

Un nuevo proyecto de radio

El reencuentro terminó en boda y, hace casi tres años, ella le propuso montar juntos una radio on-line, Top Radio Extremadura, que comenzó a emitir en Cáceres y, desde el pasado mes de noviembre, en Plasencia, con sede en la avenida Alfonso VIII.

Álvaro señala que "partimos de cero y hemos conseguido doblar la audiencia y tener más de 15.000 seguidores en TikTok". Además, al ser on-line, "nos escuchan en toda España, pero también en América Latina. Estamos muy contentos porque hicimos una quedada en Cáceres y fue incluso gente de Bélgica y de Canarias".

Su programa se llama Mundito bonito y su objetivo, a lo largo de tres horas y media, es "llevar a la gente buen rollo en todo momento".

Sin poder dormir

Es lo que quiere hacer también este miércoles con su pregón. Confiesa que, desde que el concejal de Festejos -y próximo alcalde- David Dóniga le dijo que sería el pregonero, anda "con el sueño partido. No duermo del tirón y la primera noche no pude dormir nada".

Reconoce que, pese a su facilidad para hablar y comunicar y la experiencia de haber presentado citas como el Festival Folk, está nervioso porque para él es "superespecial poder dar el pregón desde la serenidad, supone una emoción brutal, no quepo en mí".

Un pregón in crescendo

A la vez, se siente "muy agradecido" porque no se esperaba ser el elegido este año y ha supuesto "un alegrón para toda mi familia". Su deseo para la gente que le escuche este miércoles es "que la gente empiece con subidón y acabe con más subidón todavía, que vaya in crescendo hasta la explosión final".

No duda de que su pregón estará dedicado a su mujer, "la capitana", como la conocen en la radio, aunque ella no aparezca. "Ella me escuchaba en la radio cuando todavía no me conocía y hasta mucho después no cayó en que yo era el que escuchaba". Toda una historia de amor que le llevó a recuperar la paz en su vida y a la que el pregón de la feria pondrá la guinda.

La programación de este miércoles

Una vez pronunciado y lanzado el chupinazo, a las 22.15 horas tendrán lugar los fuegos artificiales desde el parque del Cachón y, a las 23.30 horas, será el concierto de Huecco, gratuito, en la plaza Mayor.

Terminará así una programación que este año contará con más actividad para este miércoles. El ayuntamiento es conocedor de que muchas personas terminan de trabajar a mediodía y, después, se van a tomar las cañas por el centro. Por eso, ha contratado a una charanga, que animará el ambiente desde las 14.30 hasta las 18.30 horas.

Entre medias, de 17.30 horas a 19.00 horas, la percusión será la protagonista, con la batucada placentina Santuka La Perla y, a las 21.00 horas, para evitar las horas de más calor, tendrá lugar el reparto de sombreros y abanicos en la plaza Mayor, a las puertas del ayuntamiento. Cuando termine, será el momento de que Baby García se dirija al público para animar a sus paisanos a vivir la feria con intensidad y mucho "buen rollo".