'Baby' García abre las ferias de Plasencia: "Que no quede ni un segundo por disfrutar"

Ya han comenzado oficialmente las ferias de Plasencia y Álvaro Baby García ha sido quien ha puesto la voz a su inicio con un pregón profundamente personal, construido desde su memoria de la ciudad, la música, la familia ysu propia experiencia de las fiestas.

Antes, los más madrugadores han disfrutado de las primeras cañas de las fiestas, que el ayuntamiento ha querido amenizar también este año contratando charanga y batucada. Todo antes del multitudinario reparto de sombreros y abanicos a las puertas del consistorio, momento previo al pregón de García.

El pregón de la memoria

El locutor y DJ placentino ha recorrido en su intervención los escenarios de su infancia, desde la travesía de San Pedro hasta el parque de los Patos, La Isla, la calle de Los Vinos o la feria "de toda la vida". Lo ha hceho con un tono cercano y nostálgico, recordando comercios, bares, vecinos y rincones que forman parte de la memoria de varias generaciones de placentinos.

"Para mí, como os podéis imaginar, es un día muy grande y especial", ha afirmado al inicio del pregón, en el que ha agradecido al Ayuntamiento de Plasencia, al alcalde, Fernando Pizarro, y a quienes han hecho posible que se cumpliera "uno de mis sueños". También ha tenido palabras para su familia, sus amigos y los seguidores de Top Radio Extremadura, a los que ha definido también como parte de una "gran familia".

Recorrido por su biografía y la feria

Baby García ha convertido el balcón del ayuntamiento en un viaje por su propia biografía. Ha hablado de su niñez; de los juegos en la calle; de los recuerdos escolares en el Alfonso VIII; de sus primeros pasos en la radio y de una trayectoria vinculada desde muy joven a las ondas y a las cabinas. "La música nunca falla, la terapia de mi vida", ha señalado en uno de los pasajes más personales del discurso.

El pregonero también ha reivindicado a Plasencia como una ciudad abierta, cercana y profundamente ligada a sus fiestas. Ha recordado las cañas de mediodía, los cabezudos, el vino con barquillo, el tren de la bruja, las casetas, las charangas en la calle Vidrieras, el olor de las garrapiñadas y el algodón de azúcar, y esa sensación de que, durante unos días, "nadie se iba de Plasencia".

La plaza Mayor, este miércoles por la mañana, con los preparativos para las actividades de la noche. / Toni Gudiel

Guiño a Robe

García también ha hecho un guiño especial a Robe, al que ha citado como "nuestro genio, paisano". Ha aludido a sus primeros años de radio, cuando en Radio Cadena Española entrevistó por primera vez a "un trío llamado Extremoduro" y ponía a diario su maqueta, Rock Transgresivo. "Vamos a mandar un cariñoso aplauso a nuestro genio, paisano, Robe. Va por ti", ha dicho el pregonero.

Muy emotivo y personal

Porque la emoción ha tenido un lugar central en el pregón. Baby García ha subrayado la figura de su padre, fallecido cuando él tenía 18 años, y a familiares y amigos que ya no están. También ha lanzado un mensaje de ánimo a quienes atraviesan una enfermedad y ha pedido fuerza para ellos antes de proclamar: "Viva la Canchalera" y "Viva la patrona de Plasencia".

En el tramo final, el locutor ha pedido vivir las fiestas con intensidad, pero también con responsabilidad. "Lo único que os pido es que nos respetemos entre todos", ha dicho, antes de recordar a los conductores que "si bebes, no conduzcas". El pregón ha terminado con una invitación directa a la ciudad: "Desde hoy hasta el domingo, que no quede ni un segundo por disfrutar ni una canción por bailar".

Las primeras cañas

Es lo que harán quienes han optado este año por quedarse en Plasencia y no emigrar a las playas aprovechando el puente que permiten dos días festivos, este jueves y viernes.

Los primeros en disfrutar de la feria han sido los que se han sumado a la moda del tardeo para juntarse con amigos, familiares o compañeros de trabajo y recorrer el centro para vivir las primeras cañas.

El rincón de San Esteban ha demostrado ya su tirón porque ha sido la zona con más afluencia de público esta tarde de miércoles y una zona que se estrena este año con actuaciones musicales, la mayoría tributos y la música de Santos Music es la plaza de la Torre Lucía.

Quejas vecinales por el volumen de la música

Precisamente, el presidente de la asociación vecinal Intramuros, Julián Gutiérrez, ha informado de que los vecinos han tenido ya que llamar varias veces a la Policía Local por el "insoportable ruido" y ha destacado que las viviendas están "a menos de 10 metros" del espacio habilitado en la calle.

Así, han llamado al 092 y al 112 por el volumen de la música desde las tres de la tarde. Los agentes han acudido pasadas las 17.30 horas para hablar con los promotores. Se da la circunstancia de que, este año, la normativa aprobada por el gobierno local deja clara la intención municipal de conciliar el derecho a la diversión por las fiestas con el descanso vecinal, por lo que las llamadas vecinales por molestias serán respondidas con visitas de la policía a los establecimientos hosteleros para comprobar el volumen de la música.

En todo caso, el ambiente en la calle ya es de alegría y de ganas de pasarlo bien y dejar las preocupaciones a un lado, al menos hasta el domingo.