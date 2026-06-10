La directora del sociosanitario de Plasencia, admitida a las oposiciones del SES de ATS/DUE.

En el mes de febrero, la gerente del área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, también concejala en el ayuntamiento cacereño, optó a las oposiciones de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud (SES), lo que generó una polémica importante. Finalmente, no se presentó a las pruebas. Ahora, es otro cargo, esta vez del Sepad, la directora del centro sociosanitario de Plasencia, quien se ha presentado al concurso-oposición de ATS/DUE por el turno libre.

La directora, María Alicia González Talaván, aparece además en el listado de admitidos para estas oposiciones, según recoge la lista definitiva ya publicada.

Convocatoria pública para la dirección

Ante la posibilidad de una nueva polémica y críticas en el ámbito sanitario por el aspecto ético, la Consejería de Sanidad ha apuntado que la directora del sociosanitario placentino accedió al puesto "tras concurrir a una convocatoria pública publicada en el DOE mediante Resolución de 3 de mayo de 2023, durante la última legislatura del PSOE, y las solicitudes de los candidatos se presentaron en un plazo de diez días posteriores a la publicación de la convocatoria".

Así, la Consejería ha destacado que "el proceso se desarrolló conforme a los principios de mérito, capacidad y transparencia, siendo un órgano técnico de valoración el encargado de evaluar las candidaturas y resolver la convocatoria".

El centro sociosanitario de Plasencia, actualmente en obras de mejora. / Toni Gudiel

Derecho legítimo

Ha incidido también en que "la participación en otros procesos selectivos forma parte del derecho legítimo de cualquier empleado público, siempre dentro de los cauces legales establecidos".

Por eso, el Sepad, del que depende el centro sanitario, no ha entrado a valorar la admisión de la directora en las oposiciones de ATS/DUE, ya que "todos los procedimientos se ajustan plenamente a la legalidad y se desarrollan con total transparencia e igualdad de oportunidades".

Críticas por la terapia ocupacional por la tarde

Precisamente, la directora del centro ha recibido críticas recientemente por la decisión de mantener la terapia ocupacional en horario partido, en lugar de hacerlo por la mañana, en jornada continuada, como se ha venido haciendo "durante un amplio periodo de décadas y a pesar de que la actual directora también había respetado hasta 2025 el horario estival continuado".

El Sindicato Independiente Progresista ha remitido un escrito a la directora en el que critica que "revertir este uso de décadas debe ser considerado una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el impacto que tiene entre los trabajadores: jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo, descansos, desplazamientos gastos..."

Altas temperaturas

Además, añade que "el verano introduce el factor de las altas temperaturas, que deben ser soportadas en espacios mal acondicionados para ello, lo que es un perjuicio potencial tanto para el profesional (en lo que concierne a prevención de riesgos laborales) como para los usuarios del centro".

Habla también de "imponer por primera vez la jornada partida en horario estival" y, dado que afectaría a empleados públicos laborales, apunta que el Estatuto de los Trabajadores establece un procedimiento de obligado cumplimiento para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que "no se ha seguido", con lo cual, considera el sindicato que "la modificación se consideraría efectuada en fraude de ley y debería ser declarada nula y sin efecto".

Señala también que, tanto la legislación laboral europea, como la española y la autonómica "se dirigen a un mayor rigor en la prevención de riesgos laborales y a potenciar la conciliación de la vida laboral y personal".

Exige la jornada estival continuada

El sindicato destaca además que hay que considerar "las mejores condiciones posibles de los usuarios, es el objetivo final del trabajo en el centro" y, desde ese punto de vista, "las terapias se desarrollarían en las mañanas del verano del mismo modo que por las tardes y también los usuarios demandan en esta época mayor libertad en horario de tarde".

Por lo tanto, exige que se mantenga la jornada estival continuada y señala que "sería muy difícil de entender la puesta en marcha de una medida inédita en el centro, ajena a los procedimientos legales, en contra de la voluntad de los trabajadores, perjudicial para los usuarios y que además supone un mayor coste para la administración en concepto del pago de los complementos de jornada partida".

Respuesta de Sanidad

Como respuesta, la Consejería de Sanidad ha señalado que el equipo de Dirección del centro "planifica el período estival junto con los monitores atendiendo a las necesidades de los usuarios del CSS de Plasencia, para quienes por sus patologías, características y necesidades cobra especial relevancia la continuidad de las actividades terapéuticas durante cada jornada".

Así, la propuesta de trabajo presentada para los próximos 3 meses "supondría para el técnico realizar 1 sola semana en turno de tarde en todo el verano, contará además con el apoyo de dos profesionales más que le acompañarán en sus sesiones".

Respecto a los posibles golpes de calor o altas temperaturas, Sanidad ha subrayado que "el centro se encuentra perfectamente acondicionado", con lo que defiende que el mantenimiento de las terapias en jornada partida es "un planteamiento ajustado a la norma y considerado beneficioso para nuestros residentes".