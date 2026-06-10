La Fiscalía pide examinar a Luis Domingo Díaz antes de llevar a juicio a Belinda Martín en Plasencia.

Conocer el alcance real de las lesiones psíquicas que los comentarios presuntamente realizados por la concejala del Ayuntamiento de Plasencia Belinda Martín provocaron en su excompañero de partido Luis Domingo Díaz. Es el propósito del recurso que ha presentado la Fiscalía contra el auto dictado por la juez del caso, del pasado mes de mayo, en el que acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado para que las partes señalaran si pedían la apertura del juicio o el archivo.

También era posible solicitar pruebas complementarias y así lo ha hecho la Fiscalía primero, y se han adherido después todas las partes, tanto la defensa de Martín como la acusación.

Probar la causa-efecto

La base del recurso es contar con más pruebas de que los comentarios de la concejala fueron los causantes de un "síndrome de ansiedad generalizada", como apuntaba la juez en su auto, es decir, que tuvieron consecuencias psíquicas en Díaz.

Por este motivo, la Fiscalía ha solicitado un reconocimiento forense del exconcejal y también director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia, con el fin de que aclaren si el estado de ansiedad y la asistencia sanitaria que tuvo que recibir Díaz fueron provocados por los comentarios o tenían como origen una situación anterior y no tienen relación alguna.

Belinda Martín (centro), de camino a los juzgados de Plasencia por el caso de insultos. / Toni Gudiel

Más de una persona

Tanto la defensa de Martín como el abogado de Díaz han respaldado esta petición del Ministerio Fiscal para arrojar más luz sobre la causa-efecto de los comentarios, vertidos de forma anónima en un medio de comunicación.

Cabe señalar que estos fueron realizados por más de una persona, pero la investigación de la Policía Nacional solo ha permitido identificar por el momento a la concejala como una de las presuntas autoras.

La edil lamenta el "malestar"

No obstante, la edil ha reconocido públicamente que realizó los comentarios, pero "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión".

Además, ha apuntado que "desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el Sr. Díaz haya podido sentir. Esta disposición al diálogo no implica admitir hechos o responsabilidades que no me corresponden, pero sí refleja mi deseo de resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa".

"Denigrar su dignidad"

Por su parte, el concejal aludido ha dicho que presentó la querella cuando conoció los comentarios, pero sin saber que su excompañera podría haber proferido algunos. Por eso, tras salir a la luz el nombre de Belinda Martín, afirmó que fue "muy duro".

"Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba", señaló Díaz.

Con todo, la juez que lleva el caso ha expuesto en su escrito que los comentarios de Martín se hicieron con "ánimo de menoscabar la integridad moral" de Díaz y "denigrar su dignidad por razón de su orientación sexual". También señala en lo que ahora se quiere ahondar, que los insultos llegaron a provocar en el exconcejal un "síndrome de ansiedad generalizada".

Todo apunta a que habrá juicio

Independientemente de las conclusiones de este informe forense solicitado, lo que parece seguro es que habrá juicio porque solo es necesario que lo solicite una de las partes y todo apunta a que lo hará al menos el abogado de Díaz.

Será después de que el acto de conciliación celebrado en octubre de 2025 resultara fallido, al no llegar a un acuerdo las partes. La procuradora y la abogada de Martín rechazaron la propuesta realizada por la defensa de Díaz, que incluía una cantidad económica de 60.000 euros por daños morales, más otros 3.000 en concepto de costas, junto a la solicitud de que la concejala le pidiera perdón y se retractara públicamente de sus comentarios.