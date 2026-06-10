Guardiola sobre la renuncia de Pizarrro a la alcaldía: "Gracias por estos 15 años cuidando de Plasencia"

En 2022, Fernando Pizarro dio un paso a un lado y renunció a presentarse a las primarias del PP en Extremadura, dejando así vía libre a María Guardiola. Ahora, tras el anuncio de su renuncia, después de 15 años como alcalde y 27 desde que entró en el ayuntamiento como concejal, la presidenta de la Junta de Extremadura ha tenido palabras de elogio para el trabajo del regidor placentino.

"Gracias Fernando por estos 15 años cuidando de Plasencia como se cuida a lo que más se quiere. Por tu entrega, por tu cercanía y por haber estado siempre al lado de tus vecinos. Ese es tu legado. El ejemplo de cómo desde el municipalismo se puede hacer política con mayúsculas".

El alcalde de Casas del Castañar

Han sido las palabras que Guardiola, transmitidas públicamente a través de sus redes sociales, como también han hecho otros políticos. Un ejemplo es el de Francisco García Calle, alcalde del PP de Casas del Castañar, municipio al que está muy ligado Pizarro. En sus redes sociales, ha señalado: "Hermano, podrán cuestionar tu gran labor como alcalde, espejo en el que siempre me he mirado, pero jamás podrán cuestionar la gran persona que eres. Un corazón que no te cabe en el pecho, una bondad por encima de tu bienestar y un compromiso por los tuyos intocable [...] Eres mi maestro, mi mentor, mi consejero en política, pero sobre todo, eres mi amigo. Seguimos hacia adelante", han sido algunas de sus palabras.

Fotogalería | La rueda de prensa de despedida de Fernando Pizarro, en imágenes /

David Dóniga y Alberto Belloso

Entre sus compañeros de gobierno, destaca especialmente la despedida de David Dóniga, primer teniente de alcalde y que sustituirá a Pizarro al frente de la Alcaldía de Plasencia, al menos hasta las próximas elecciones municipales.

El también concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación del ayuntamiento ha destacado: "Hay momentos en política que trascienden los cargos y las responsabilidades. Hoy es uno de ellos. Después de 15 años como alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro cierra una etapa que forma ya parte de la historia de nuestra ciudad. He tenido la suerte de acompañarte durante este camino y de compartirlo no solo como alcalde, sino también como amigo. Gracias por tu confianza, por tus consejos, por tu ejemplo de trabajo y por todo lo que has hecho por Plasencia. Gracias, Fernando. Plasencia no se entiende sin estos quince años de tu vida dedicados a ella".

También otro concejal, el más joven del PP y de toda la corporación, Alberto Belloso, ha tenido unas palabras para quien confió en él llevándole en sus listas y, recientemente, ampliando sus delegaciones, al pasar de llevar Juventud a también Deportes.

Belloso ha afirmado: "Solamente tengo palabras de agradecimiento y cariño. Me quedo con tus consejos, miles de conversaciones, puntos de vista y debates de cómo mejorar la vida de nuestros vecinos. Has sido, eres y seguirás siendo un ejemplo de persona, maestro, amigo y alcalde. Leal, cercano, humilde y, sobre todo, buena gente. Pese a las críticas constructivas de la sociedad, puedo decir claramente que te has dejado el pellejo, y en muchas ocasiones la salud, por esta ciudad durante más de media vida. Dejas un legado inalcanzable, sé que estarás muy cerca de nosotros, que nos apoyarás siempre y que serás el mejor embajador de la ciudad que nos vio nacer y que nos lo dio todo. Mil gracias".

Toni Gudiel

El PSOE de Plasencia, muy crítico

Fernando Pizarro ha programado este miércoles una junta de portavoces para despedirse de la oposición. Su portavoz, Alfredo Moreno, también ha valorado la renuncia del alcalde, aunque en términos bien distintos a los anteriores.

En el apartado personal y, a través de sus redes, ha dicho: "Le deseo lo mejor. Si ha decidido irse y dejar Plasencia, tendrá sus razones, que no me corresponde a mí analizar".

No obstante, ha apuntado que, como ciudadano de Plasencia, "tengo que decir que en 2023 pidió la confianza de los ciudadanos, prometiendo una ciudad mejor y, tres años después, cada vecino puede evaluar el estado en el que deja la ciudad". Ha afirmado además Moreno que Pizarro se va con muchas preguntas sin responder y, entre ellas, ha enumerado: "Dónde está la residencia de mayores; las soluciones para la vivienda joven que prometió; por qué están tan deteriorados los acerados, asfaltado y espacios públicos; donde está el espacio industrial que prometió; las inversiones prometidas; dónde está la ampliación del parking..." En su opinión, "el problema no es que se vaya, es como deja Plasencia".

Una alternativa

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Plasencia se ha reunido para "abordar la situación institucional de la ciudad tras la dimisión del alcalde" y ha anunciado, también a través de sus redes, que, "ante la situación de incertidumbre en la que queda el ayuntamiento y con el objetivo de ofrecer una alternativa sólida", va a iniciar una nueva campaña, denominada Un día contigo.

Ha afirmado que el "éxito" de la campaña anterior, Desde la calle, "nos impulsa a seguir. Plasencia no puede quedarse parada en este momento crítico, necesita seriedad y rigor para reconstruirla".

Opiniones de ciudadanos

Sin duda, la marcha de Fernando Pizarro ha sido y sigue siendo uno de los anuncios más comentados en Plasencia y son cientos los ciudadanos que están manifestando su opinión.

Los hay tanto de agradecimiento y elogios, como críticos con su gestión y con el estado actual de la ciudad. En el primer lado, hay vecinos que no se imaginan Plasencia sin Pizarro como alcalde y le envían sus "mejores deseos para esta nueva etapa" al frente de la dirección de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. También resaltan su trabajo durante estos años, cercanía a la población y su capacidad de oratoria y cultura.

En el lado contrario, otros placentinos apuntan que la ciudad ha sufrido un importante deterioro en los últimos años y temen que continúe por el mismo camino en los próximos meses.