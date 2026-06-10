Estas son las normas de tráfico para las ferias de Plasencia: el centro, cortado desde las 12.00 horas.

Este miércoles, arrancan las ferias de Plasencia, que se extenderán hasta el próximo domingo, y se prevé el desplazamiento de cientos de personas, ya sea a pie o en vehículo. Para "ordenar la movilidad en el centro urbano y facilitar la actuación de los servicios esenciales ante la gran afluencia de público prevista", la Policía Local ha activado un dispositivo especial de tráfico y seguridad.

El ayuntamiento ha anunciado este miércoles que, una de medidas más importantes que contempla este plan especial es el cierre de los accesos a la Plaza Mayor a partir de las 12.00 horas mediante la colocación de vallas en tres puntos críticos: calle Talavera, Puerta de Coria y calle del Rey.

Colaboración ciudadana

El concejal de Interior y próximo alcalde, David Dóniga, ha destacado la importancia de estas medidas preventivas: "Nuestra prioridad absoluta es compaginar la celebración y el disfrute de las ferias con una seguridad impecable", ha dicho.

Además, ha subrayado que "el centro de la ciudad va a registrar una altísima concentración de personas, por lo que la coordinación entre todos los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana serán las claves para que los festejos se desarrollen sin incidentes".

Cortes de tráfico y control de accesos

Dado que una de las medidas más importantes será el cierre de la plaza Mayor, el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha apuntado un detalle, la flexibilidad del dispositivo para los vehículos de asistencia y la importancia de los canales de comunicación

"Frente a una emergencia sanitaria, la respuesta será inmediata: el personal asistencial puede retirar las vallas sin ningún impedimento para acceder. No obstante, es vital que, siempre que sea posible, nos avisen previamente a través del 112 o del 092. De esta forma, podemos coordinar la actuación desde el primer segundo, despejar la vía y facilitarles un acceso limpio y rápido", ha explicado Quijada.

Itinerarios de movilidad y zonas de estacionamiento

Respecto a la zona centro, el ayuntamiento ha subrayado que el circuito autorizado para acceder a la Plaza Mayor a partir de las 12.00 horas será exclusivamente por la calle Zapatería, cruzando la plaza Mayor y saliendo por la calle Trujillo.

La Policía Local ha advertido además de que el acceso a la zona de San Nicolás quedará prácticamente intransitable a partir de las 20.00 horas por el inicio de las actuaciones musicales y la aglomeración de público.

Recinto ferial

Por lo que respecta al recinto ferial, según la información municipal, se mantendrá la misma "operativa logística" del año anterior.

De esta forma, los vehículos autorizados "deberán descender al ferial y realizar el estacionamiento en la zona habilitada a la izquierda".

Recinto ferial de Plasencia, en una imagen de archivo. / Toni Gudiel

Plaza de Toros

En cuanto al entorno de la plaza de toros, se ha reservado un área específica para vehículos autorizados, pero, como alternativa, se permitirá el uso del estacionamiento situado junto al antiguo Bar Falcon.

Ante estas normas y dispositivo, la Policía Local y el resto de los servicios de seguridad han querido agradecer "la comprensión de los conductores" y reiteran que estarán "a disposición de la ciudadanía para resolver cualquier incidencia durante los días de fiesta".