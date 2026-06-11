350 raciones en cuatro paelleras "gigantes": el influencer Engi Ignat llena Plasencia de solidaridad

La Plaza Mayor de Plasencia ha olido a arroz, feria y solidaridad. El influencer o creador de contenido Engi Ignat ha cocinado en directo unas 350 raciones de paella solidaria para apoyar a la asociación Ascapas, una iniciativa del Círculo Empresarial Placentino, en colaboración con el ayuntamiento y la entidad, que destinará la recaudación a su futura sede.

Cuatro grandes paelleras, varias carpas y una Plaza Mayor convertida en cocina abierta. Así se ha desarrollado la Paella Solidaria, de la que han disfrutado cientos de personas, en pleno arranque de la feria.

Más de 1,3 millones de seguidores

El encargado de ponerse al frente de los fogones ha sido Engi Ignat, creador de contenido de la cuenta @cocinaderecho, con presencia en Instagram, TikTok y YouTube y más de 1,3 millones de seguidores. Según ha explicado la organización, el cocinero ha ido elaborando las paellas a demanda, con los ingredientes cedidos por empresas del Círculo Empresarial Placentino. Su presidente, Carlos Oliva, ya había definido la cita como "un espectáculo en sí mismo".

Los cocineros, con el presidente del Círculo Empresarial y Ascapas. / CEDIDA

Así ha sido porque, por un lado, no todos los días se ve a un cocinero profesional elaborando paella en directo y repartiendo raciones "muy generosas". Por otro, el mismo Ignat ha destacado los ingredientes "espectaculares" con los que ha contado, como los mejillones, langostinos o anillas de calamar.

Así, la propuesta ha reunido gastronomía, ambiente festivo y compromiso social en uno de los primeros actos populares del calendario de ferias. Las raciones, con un precio de 10 euros, se habían puesto a la venta de forma anticipada a través de la web del Círculo Empresarial Placentino, aunque la organización reservó una pequeña parte para su adquisición directa en la Plaza Mayor.

Las cuatro paellers instaladas en la plaza Mayor de Plasencia. / Toni Gudiel

Ascapas, beneficiaria de la jornada

La recaudación íntegra de la actividad irá destinada a Ascapas, la asociación que atiende a personas con discapacidad auditiva y a sus familias en el norte de Extremadura. La entidad trabaja actualmente con 90 usuarios y mantiene una lista de espera creciente en servicios de atención temprana y habilitación funcional.

Además de la paella, la asociación ha instalado un puesto propio bajo las carpas, donde ha ofrecido productos para contribuir también a la recaudación. La jornada ha servido así para dar visibilidad al trabajo diario de la entidad y a la necesidad de contar con más espacio para ampliar sus servicios.

El presidente del Círculo Empresarial Placentino, con miembros de Ascapas, en la plaza Mayor. / CEDIDA

Nuevas instalaciones en San Miguel

Respecto al destino de la recaudación, la directora de Ascapas, Mónica Iglesias, ya había subrayado durante la presentación que el local actual "se ha quedado pequeño", dada la lista de espera.

Precisamente, el ayuntamiento les ha cedido instalaciones en el antiguo colegio San Miguel y el objetivo es utilizar el dinero para ayudar a financiar la reforma necesaria. La rehabilitación del inmueble permitirá mejorar la accesibilidad, eliminar barreras y ampliar plazas para responder a la demanda de las familias.

Décimo aniversario del Círculo

Para la asociación, la cita ha ido más allá de una actividad festiva. "No es solo una jornada solidaria, es un ejemplo de unión y responsabilidad social", ha señalado Iglesias antes de la celebración del evento.

Por su parte, el concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado también la importancia de incorporar esta propuesta al programa de ferias y la ha calificado como un "reclamo fundamental" para la ciudad. La actividad, además, ha marcado el arranque de la celebración del décimo aniversario del Círculo Empresarial Placentino.

Raciones de la paella solidaria, en la plaza Mayor de Plasencia. / CEDIDA

Feria, empresas y compromiso social

Por otro lado, la iniciativa ha contado con el respaldo de numerosos colaboradores locales y regionales, entre ellos Carrefour Plasencia, Pescanoex, El Bar Español, La Chinata, Campesano, Mi Amigo Informático, Onda Cero, Ibercaja y la Cámara de Comercio de Cáceres.

En definitiva, con esta paella solidaria, Plasencia ha unido gastronomía, feria y compromiso social en pleno centro de la ciudad para ayudar a que Ascapas disponga de una sede más amplia y accesible desde la que seguir atendiendo a personas con discapacidad auditiva y a sus familias en el norte de Extremadura.