Cambio de modelo en las cañas de la feria de Plasencia: adiós al mediodía y hola a la tarde/noche

Será por el tórrido calor del mediodía en Plasencia o por otra circunstancia, el caso es que las cañas de la primera jornada festiva de la feria de Plasencia han dejado patente un cambio de modelo. Los placentinos ya no salen de casa a la una, las dos o las tres de la tarde; ni siquiera a las cinco porque, cuando de verdad se llena la zona centro es a partir "de las siete o las ocho".

De esta forma, este jueves, se ha podido ver a gente disfrutando de las cañas en la plaza Mayor y el entorno, pero nada comparado con la masiva presencia de placentinos de otros años, al contrario, se podía estar holgadamente en las terrazas y barras montadas por los hosteleros.

San Esteban, la zona más concurrida

Con una excepción, el rincón de San Esteban. Cruzar la zona desde la calle Santa Clara hasta la plaza Mayor no es posible sin unos cuantos codazos, abanico en mano y paciencia porque no cabe un alfiler.

A las barras colocadas en la calle por los establecimientos de la zona y terrazas se suma una instalación para un DJ a las puertas de la plaza de abastos. Esto hace también que las escaleras estén "a reventar" de jóvenes, muchos de ellos adolescentes y recién llegados a la adultez, rodeados de bolsas con bebidas para hacer botellón.

Tanto es así que un nutrido grupo de agentes de la Policía Local ha acudido a la zona para controlar y evitar el consumo de alcohol por parte de menores.

La plaza Mayor, animación y DJ

En la plaza Mayor, han destacado dos locales por su música. Por un lado, El Español, que ha vuelto a contar con El Niño de La Vera para su animación musical y, sin duda, ha conseguido atraer a mucho público.

El bar-restaurante Gredos, ha optado por animar con dos DJ, que también han hecho bailar a muchos grupos de familiares y amigos, algunos vestidos con camisetas iguales, al estilo de las antiguas peñas.

El resto de bares de la zona no han puesto música, pero también han atraído clientela a sus terrazas. No han faltado tampoco las charangas para animar el ambiente.

Charangas en la plaza Mayor de Plasencia. / Toni Gudiel

San Martín y San Nicolás

En la plaza de San Martín, los hosteleros han instalado dos barras -una junto a la puerta de la iglesia-, una zona para poner música en la calle y hasta han contratado a una cortadora de jamón y, en San Nicolás, además de la barra y la terraza, hay un escenario para conciertos junto a la fuente de la plaza de Santo Domingo.

Su propietario ha confirmado que hace "demasiado calor" para salir a las cañas temprano y los placentinos acuden "a las siete y media u ocho de la tarde". En su caso, ha contratado conciertos para el jueves, a las siete, y el viernes y sábado, a las nueve de la noche.

Cortadora de jamón en San Martín. / Toni Gudiel

Plaza del seminario y Torre Lucía

Junto a estos espacios, en la plaza del seminario también es posible disfrutar de las cañas gracias a las barras instaladas a las puertas del edificio religioso y un escenario donde este jueves se encontraban animadoras de Santos Music, con Paco Santos a la cabeza.

En la Torre Lucía, por primera vez, hosteleros de la zona han decidido colocar también barras y un gran escenario para conciertos, a partir de las seis de la tarde y Santos Music, desde las tres.

Precisamente, este jueves, la asociación de vecinos Intramuros ha emitido un comunicado de queja por el "exceso de ruido insoportable", al estar el escenario "a menos de 10 metros" de sus viviendas. Según ha afirmado, "el volumen era tal que los cristales de los balcones vibraban, haciendo inviable la estancia en sus propios hogares".

Los vecinos llamaron el miércoles a la Policía Local, que acudió a la zona y pidieron a los responsables que bajaran la música y "lo hicieron".

Para finalizar la programación de este jueves, a las 21.00 horas comenzará la verbena senior en la plaza Mayor y a las 23.00 horas, será el concierto de Decai, en la plaza Mayor.