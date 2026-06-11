Hidroaviones y helicópteros para apagar un incendio forestal en Plasencia

Hidroaviones, helicópteros, vehículos del plan Infoex de la Junta y del parque de bomberos de la Diputación de Cáceres en Plasencia trabajan en la extinción de un incendio forestal que se ha producido esta tarde de jueves en el término municipal de Plasencia.

El plan Infoex ha decretado el nivel 1 de peligrosidad por la "proximidad a viviendas aisladas y a carretera", ya que el terreno que arde está situado en la zona de la carretera de Malpartida, que la Guardia Civil mantiene cortada.

Incendio forestal junto a la carretera entre Plasencia y Malpartida de Plasencia. / Plan Infoex

Varios medios sobre el terreno

Según la información del Infoex, están actuando dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos helicópteros que están descargando agua sobre la zona, además de dos unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.

Por su parte, la Guardia Civil ha apuntado que el incendio forestal está localizado en la carretera CC-227, entre Plasencia y Malpartida de Plasencia, carretera que se ha cortado "para garantizar la seguridad de la población y de los equipos de intervención".

La Guardia Civil, observando el incendio forestal en Plasencia. / GUARDIA CIVIL

Varias patrullas de la Guardia Civil

A su vez, "se ha cortado el tramo de la carretera EX-208, entre Plasencia y la autovía EX-A1".

Varias patrullas de la Guardia Civil se encuentran en la zona para "garantizar la seguridad de los usuarios de dicha carretera, así como para colaborar con los medios de extinción de incendios que trabajan en la zona afectada".