Huecco enciende la plaza Mayor de Plasencia en el arranque de las ferias

Huecco ha abierto este miércoles la programación musical de las ferias de Plasencia con un concierto gratuito en la plaza Mayor y con una respuesta masiva del público. Los placentinos han llenado el centro con ganas de fiesta tras el espectáculo de fuegos artificiales, en una noche marcada por el ambiente de inicio de feria.

La actuación del artista con raíces extremeñas convirtió la plaza en el primer gran punto de encuentro de las fiestas. El concierto estaba programado a las 23.30 horas y Huecco sustituyó en el cartel a Bertín Osborne, uno de los cambios introducidos en la programación inicial de las ferias por parte del ayuntamiento.

La plaza se vuelca con Huecco

El concierto tuvo el tono propio de una noche inaugural: público de distintas edades, ambiente festivo y una plaza Mayor tomada por quienes querían alargar la jornada después de los fuegos. La cita, gratuita, permitió que la música se convirtiera en el primer gran reclamo nocturno de las ferias.

Huecco ha llegado a Plasencia en un momento especial de su carrera. El cantante ha publicado este año CrazyXXversario, un álbum conmemorativo de sus 20 años como Huecco, editado el pasado 6 de marzo y construido a partir de nuevas versiones y colaboraciones con artistas como Rozalén, Efecto Pasillo, Ana Guerra, Conchita, Funambulista, Miriam Rodríguez, Rulo y Rhapsody of Fire.

Ese perfil de mezcla ha marcado buena parte de su trayectoria: rock, pop, ritmos latinos, ska, rumba, sonidos urbanos y metal han convivido en un repertorio que encontró en Pa' mi guerrera uno de sus puntos de arranque más destacados. La gira de verano mantiene ahora ese espíritu de directo del que han disfrutado los placentinos.

Galería | Imágenes del arranque de la feria en Plasencia /

Diez minutos de fuegos para abrir la noche

Antes del concierto, el cielo de Plasencia fue el otro escenario. El espectáculo de fuegos artificiales comenzó con media hora de retraso respecto al horario previsto en la programación municipal, pero la espera no impidió que la cita gustara por su variedad y cantidad.

Durante unos 10 minutos, muchos asistentes sacaron el móvil para grabar el lanzamiento de los fuegos y compartirlo después en sus redes sociales. La imagen se repitió en el entorno del parque del Cachón: familias, grupos de amigos y vecinos siguiendo el inicio de las ferias con la mirada puesta en el cielo antes de desplazarse hacia la plaza Mayor.

Ese tránsito marcó el ritmo de la noche. Tras los fuegos, buena parte del público se dirigió al centro para asistir al concierto de Huecco y, después, hubo quien también se trasladó al recinto ferial para disfrutar de las atracciones.

Primer día festivo de feria

La programación continúa este jueves, primer día festivo de las ferias de Plasencia. En el parque de La Isla, habrá actividades infantiles hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, con tramos de horario sin ruido de 11.00 a 12.00 y de 17.00 a 18.00 horas.

El parque de la Coronación acogerá a las 21.00 horas una verbena senior, una de las propuestas pensadas para ampliar la feria más allá del centro y repartir la actividad por distintos espacios de la ciudad.

No obstante, la plaza Mayor volverá a ser uno de los principales escenarios. De 13.30 a 15.30 horas habrá charangas para animar las cañas -además de los animadores y conciertos privados promovidos por hosteleros- y, ya por la noche, está previsto el concierto de Dcai a las 23.00 horas. El grupo toma así el relevo de Huecco en la programación gratuita del centro, dentro de unas ferias que han arrancado con una elevada presencia de público en la calle.