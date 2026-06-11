Intramuros denuncia ruido "insoportable" ya la primera jornada de la feria de Plasencia

Solo ha pasado un día de feria, suficiente para que la Asociación de Vecinos Intramuros de Plasencia haya denunciado ya los "reiterados excesos de ruido" que, según sostiene, se han producido en plazas y calles del casco histórico, especialmente en zonas como San Martín, San Nicolás, la plaza de la Torre Lucía y otros puntos del conjunto monumental.

El ayuntamiento, por su parte, ha defendido que las actividades autorizadas cuentan con "normas específicas, horarios y límites de decibelios". Según la regulación municipal aprobada para estos días, la música exterior en bares y establecimientos hosteleros está permitida de 14.00 a 22.30 horas, siempre en niveles compatibles con el descanso vecinal.

Quejas por el ruido en Torre Lucía

La asociación vecinal ha hecho público un comunicado de queja y denuncia ciudadana en el que acusa al ayuntamiento de permitir barras en la vía pública y conciertos sin el control suficiente. Intramuros considera que algunas autorizaciones son "desproporcionadas" por el impacto que tienen en quienes viven en el centro.

El colectivo señala como episodio concreto lo ocurrido este este miércoles en la plaza de la Torre Lucía. Según la asociación, desde las 15.00 horas los residentes de la zona soportaron un volumen "insoportable" procedente de un escenario situado a menos de 10 metros de algunas viviendas.

Intramuros afirma que el sonido era tan elevado que "los cristales de los balcones vibraban" y que los vecinos tuvieron que llamar al 092, el teléfono de la Policía Local, para denunciar el exceso de ruido.

Barras instaladas en la plaza de la Torre Lucía de Plasencia, por la feria. / Toni Gudiel

Límites para música y terrazas

La respuesta municipal se apoya en las normas aprobadas para ordenar la feria. El ayuntamiento ha establecido que los bares puedan poner música en espacios exteriores, como en años anteriores, pero solo dentro del horario autorizado y respetando los límites de ruido.

En caso de molestias, la Policía Local puede requerir la bajada del volumen. Si las incidencias continúan, también puede ordenar el apagado de los equipos e incluso proceder a su precinto en caso de desobediencia.

En la plaza Mayor, además, la música de los establecimientos debe cesar cuando comiencen los conciertos programados por el ayuntamiento en horario nocturno.

Barras, casetas y espacio público

Las normas municipales también regulan el uso de terrazas, casetas y barras durante la feria. Los locales con terraza autorizada han podido mantener su configuración habitual, instalar una caseta o sustituir la terraza por una barra, aunque solo se permite una de estas dos últimas opciones por establecimiento.

Los negocios deben respetar el espacio autorizado y garantizar el tránsito seguro de peatones y vehículos. El ayuntamiento permite asimismo la instalación de toldos o carpas ante las altas temperaturas previstas, que oscilarán entre 36 y 38 grados hasta el domingo.

Además, durante la celebración de conciertos, las terrazas deberán retirarse media hora antes del inicio de las actuaciones por razones de seguridad, aunque la Policía Local puede autorizar excepciones según la afluencia de público.

La asociación pide más control

Con todo, Intramuros exige al ayuntamiento que revise y limite las autorizaciones para barras exteriores y conciertos en el casco histórico. También reclama que se controle la distancia mínima entre escenarios y viviendas y que se sancione a los responsables cuando se superen los límites legales.

La asociación pide, además, que se le informe con antelación de los eventos que puedan generar molestias. Según el colectivo, esa comunicación previa ya ha sido solicitada en varias ocasiones.

Por otro lado, Intramuros ha hecho un llamamiento a los residentes de San Martín, San Nicolás, Torre Lucía y otras zonas afectadas para que llamen al 092 ante cualquier exceso de ruido y trasladen también la incidencia a la asociación para actuar de forma conjunta.

Convivencia durante la feria

El conflicto vuelve a situar el foco en el equilibrio entre la actividad festiva de la feria, el ocio en la calle, la hostelería y el descanso de quienes residen en el casco histórico.El problema es que la feria incrementa la presencia de público en el centro de Plasencia, especialmente durante las cañas y debido a las barras exteriores y los conciertos.

El ayuntamiento sostiene que la regulación busca compatibilizar el disfrute de las fiestas, la actividad económica del sector hostelero y el derecho al descanso. Intramuros, sin embargo, considera que las medidas no están evitando las molestias. La asociación defiende un casco histórico "habitable, respetuoso y con vida vecinal" y advierte de que la fiesta "no puede convertirse en un problema diario" para quienes viven o trabajan en el centro.