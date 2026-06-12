Cañas tardías, ferial a medio gas y quejas de Intramuros, en la feria de Plasencia

La feria de Plasencia está cambiando. Es lo que se puede concluir del comportamiento de los placentinos desde su inicio el miércoles y, a la espera de que foráneos y comarcanos acudan al centro este sábado para cumplir con la tradición del día grande, este viernes ha sido similar a la jornada del jueves.

Así, ya sea por el calor o por los horarios de los conciertos programados por algunos hosteleros y por el ayuntamiento, lo cierto es que las cañas se han desinflado tal y como se conocían y, ni había apenas gente en los bares a las tres de la tarde, ni la cosa había mejorado mucho a las cinco. El ferial tampoco ha registrado un lleno todavía y, mientras tanto, la asociación vecinal Intramuros ha recurrido a la subdelegación del Gobierno por los ruidos de los escenarios en la calle.

Más de lo mismo en las cañas

Las cañas de este viernes han sido más de lo mismo en comparación con las del jueves. El modelo tradicional de salir a las 13.30 horas o las 14.00 horas ha dado paso a la gran mayoría que sale a la calle a partir de las 18.00 horas para escuchar los conciertos privados de hosteleros de Torre Lucía o San Nicolás.

Sí hay DJ y animación musical en la plaza Mayor, en el Gredos, El Español con El Niño de La Vera y La Pitarra del Gordo con el pregonero Baby García. También la tienen en San Esteban, San Martín y la plaza del seminario y, este año, también en la plaza de Torre Lucía, con Santos Music a partir de las tres y conciertos más tarde, sin olvidar las charangas del ayuntamiento.

Toni Gudiel

Por otro lado, este viernes, la programación ha incluido además, conciertos en la plaza Mayor y en la Torre Lucía, con Leire Martínez, a las diez de la noche.

El ferial, menos atracciones y público

Por lo que respecta al recinto ferial, ha llamado la atención este año la falta de algunas atracciones habituales y, como consecuencia, los huecos visibles en el terreno.

Atracciones como el barco vikingo, la tarántula, alguna montaña rusa y otras, sumadas a la noria, que hace años que no se instala, han dejado un recinto a medio gas, donde también se nota la ausencia de establecimientos de comida.

Algunos feriantes consultados lo han achacado a la coincidencia de ferias en otros municipios debido al Corpus y, según su valoración, tanto la noche del jueves como la del miércoles han sido flojas y esperan que se recupere con las que restan y, sobre todo, con la del sábado.

Galería | Las imágenes del jueves de la feria de Plasencia /

Adiós a los botellones en la plaza de abastos

En el apartado de incidencias, el parte de la Policía Local respecto al jueves ha dejado actuaciones por estado de embriaguez en jóvenes, algunos de ellos menores. Precisamente, una zona donde este jueves se realizaron muchos botellones fue la entrada a la plaza de abastos, que este viernes la policía ha cortado con vallas.

Por otro lado, la noche del jueves se han producido destrozos de dos lavabos y un inodoro en los baños públicos del recinto ferial, mientras que los controles de alcohol y drogas en la conducción han dejado un detenido, aunque no se han producido accidentes de tráfico y el balance general ha sido positivo.

Intramuros recurre a la Subdelegación del Gobierno

Sin embargo, la conciliación de la música en la calle y el descanso vecinal no se está logrando en algunos espacios. Mientras en la calle Cartas no han vivido unas ferias más tranquilas, dado que ningún bar de la vía tiene música en la calle y tampoco la hay en la plaza Sosa, los de otras plazas sí están sufriendo los ruidos.

Así, la asociación vecinal Intramuros ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en el que denuncia el "abuso de autorizaciones" que ha dado el ayuntamiento para realizar conciertos en San Martín, San Nicolás, Torre Lucía, plaza Mayor y catedrales.

Afirma que está produciendo un "gran malestar" a los vecinos, con un "ruido insoportable" que puede provocar problemas de salud. Se queja la asociación de que "los conciertos empiezan a las tres de la tarde" y de que "se han instalado transformadores eléctricos próximos a las viviendas, con el consiguiente riesgo y ruido añadido".

El colectivo afirma que está recibiendo "muchísimas quejas vecinales" de personas mayores, enfermas, familias con niños pequeños... Por todo, pide a la subdelegación que pregunte al ayuntamiento "por qué se han autorizado estos conciertos en pequeñas plazas con viviendas" y que informen de las medidas de seguridad sanitarias y de la aplicación que se está haciendo de la Ley del ruido.

Verbena senior en el parque de La Coronación. / CEDIDA

Programación del sábado

Para este sábado, se espera una gran afluencia de personas por la llegada de vecinos de las comarcas del norte. La programación municipal recoge un día más actividades infantiles en La Isla, de 11.00 a 14.00 de 17.00 a 19.00 horas, con horario si ruido de 11.00 a 12.00 y de 17.00 a 18.00 horas.

También habrá charangas en el centro de 14.30 a 16.30 horas; toros a las 19.00 horas con José María Manzanares, Emilio de Justo y Pablo Aguado; la verbena senior a las 21.00 horas en el parque de la Coronación; concierto de Un pingüino en mi ascensor, a las 22.00 horas en la plaza Mayor y la gran noche de Paco Santos, a partir de las 23:30 horas, también en la plaza Mayor.