Un detenido por alcoholemia en los controles preventivos de la Policía Local por la Feria de Plasencia.

Los controles preventivos de tráfico que ha puesto en marcha la Policía Local durante la Feria de Plasencia han dejado por ahora un detenido por un presunto delito contra la seguridad vial tras arrojar una tasa de alcoholemia de 1,00 y 0,98 miligramos por litro de aire espirado.

La Policía Local ha formulado además cuatro denuncias en estos dispositivos: una por circular con la ITV desfavorable o caducada; otra por carecer de autorización administrativa para conducir y dos más por alcoholemias positivas en vía administrativa.

Un positivo que acabó en detención

La incidencia más grave se produjo en una de las pruebas de alcoholemia practicadas dentro del operativo especial de feria. El conductor dio un resultado de 1,00 mg/l en la primera medición y 0,98 mg/l en la segunda, unas cifras que derivaron en su detención por un presunto delito contra la seguridad vial.

Estos controles se enmarcan en el refuerzo habitual de vigilancia durante jornadas de gran afluencia, ya que estos días se producen desplazamientos hacia el recinto ferial, el centro de la ciudad y los distintos espacios donde se concentra la programación festiva.

Dos denuncias administrativas por alcohol

Además del detenido, los agentes tramitaron dos denuncias administrativas por alcoholemia positiva. En una de ellas, el conductor arrojó tasas de 0,40 y 0,45 mg/l, mientras que en la otra los resultados fueron de 0,43 y 0,46 mg/l.

Aunque estos casos no alcanzaron la vía penal, sí dieron lugar a las correspondientes sanciones administrativas. La vigilancia busca evitar que la combinación de ocio, desplazamientos nocturnos y consumo de alcohol se traduzca en situaciones de riesgo en las calles de Plasencia.

ITV y permiso de conducir

El balance provisional del dispositivo, difundido por el ayuntamiento, incluye también una denuncia por circular con la ITV desfavorable o caducada y otra por carecer de autorización administrativa para conducir. Son infracciones que, aunque de distinta naturaleza, forman parte del mismo objetivo preventivo: retirar de la circulación conductas o vehículos que puedan comprometer la seguridad vial.

La Policía Local mantendrá estos controles durante toda la feria, especialmente en las franjas de mayor movimiento de vehículos y peatones. El ayuntamiento ha insistido así en la necesidad de extremar la prudencia en unos días en los que la ciudad multiplica su actividad.

La agenda del viernes

Por otro lado, y en cuanto a la programación de este viernes, el parque de La Isla volverá a acoger actividades infantiles de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, con horario sin ruido de 11.00 a 12.00 y de 17.00 a 18.00 horas.

Castillos hinchables, en el parque de La Isla, por la feria de Plasencia. / Toni Gudiel

A su vez, en la plaza Mayor, las charangas animarán el centro de 14.30 a 18.30 horas y la batucada volverá para actuar de 17.30 a 19.00.

La música continuará a las 20.00 horas con el concierto de La Competencia, en la plaza Mayor. Además, el teatro Alkázar acogerá a las 20.30 horas el musical Libre, con entrada de pago; el parque de la Coronación, la verbena sénior a las 21.00 horas y la Torre Lucía cerrará la noche a las 22.00 horas con el concierto de Leire Martínez, también con entrada de pago.