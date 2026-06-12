Fecha y hora para la renuncia de Pizarro a la alcaldía de Plasencia: el lunes 15, a las 12.00 horas

El lunes 15 de junio, a las 12.00 horas. Es la fecha y hora del pleno extraordinario que ha convocado el Ayuntamiento de Plasencia para ratificar lo que ya anunció Fernando Pizarro el pasado martes, su renuncia a la alcaldía de Plasencia tras 15 años como regidor y 27 en el consistorio placentino.

Después de la ratificación de la convocatoria extraordinaria de la sesión, el único punto del orden del día será la "toma de conocimiento de la renuncia" de Pizarro al cargo de alcalde y también de concejal, puesto que ostenta también las delegaciones de Educación y Patrimonio Histórico-Artístico.

Nuevo pleno para el nuevo alcalde

En el pleno del próximo lunes, únicamente se verá la renuncia, pero será necesario convocar otro pleno para designar al sucesor de Pizarro, David Dóniga, como nuevo alcalde de Plasencia.

Dóniga es el primer teniente de alcalde, portavoz adjunto del gobierno local y concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación, por lo que actuará en funciones como alcalde hasta el pleno de su designación.

Fotogalería | La rueda de prensa de despedida de Fernando Pizarro, en imágenes /

Nombramiento de director de la Fundación de Yuste

Por otro lado, la Junta de Extremadura ha informado también esta semana que, el mismo lunes día 15, el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste propondrá, a iniciativa de la propia Junta, el nombramiento de Pizarro como su nuevo director, en sustitución de Juan Carlos Moreno.

Según ha comunicado la Junta, el relevo en la dirección se incluirá dentro del orden del día de la reunión del Patronato de la Fundación Yuste del próximo lunes. Posteriormente, deberá ser aprobado en el Consejo de Gobierno y publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

La última despedida

En el pleno, Fernando Pizarro tendrá la oportunidad de despedirse por última vez, después de la comparecencia pública que convocó el mismo día de conocerse su renuncia.

Entonces, entre lágrimas en muchos momentos, destacó que llegó al ayuntamiento el 13 de junio de 1999 como concejal en el equipo de José Luis Díaz y que ahora cierra una etapa de 27 años en la casa consistorial. "Yo nunca soñé con ser alcalde y ahora he cerrado una etapa de mi vida de 27 años en esta casa", afirmó durante una intervención en la que agradeció también la confianza de quienes le han votado y de los trabajadores municipales, a los que definió como "casi familia".

"Había llegado el momento"

Sobre las razones de su marcha, Pizarro explicó que no hay un motivo concreto, pero sí la convicción de que "había llegado el momento". Aseguró que quería ser alcalde durante la mayor parte de la legislatura porque así lo habían respaldado los placentinos, pero no agotarla para dar a David Dóniga la oportunidad de adaptarse al cargo.

En su balance, recordó que llegó a la alcaldía en plena crisis económica, que después llegó la pandemia y que ahora también se viven tiempos convulsos. Entre los logros de su etapa citó la reducción de la deuda, el aumento de población, la bajada del paro, la transformación del campo de San Miguel y los 11 millones de fondos europeos conseguidos por Plasencia. Entre las cuestiones pendientes mencionó el problema de los baches y la conversión de los pabellones militares en residencia de mayores.

Nueva etapa y sucesor

Pizarro también tuvo palabras para su familia, su equipo de confianza y personas ya fallecidas que fueron importantes en estos años, como Guillermo Fernández Vara y Charo Cordero. Al hablar de la Fundación Yuste, recordó a Antonio Ventura, su primer director, y afirmó que espera seguir la senda de sus antecesores en una institución que definió como una "embajada de Extremadura ante el mundo".

El todavía alcalde aseguró que intentará contribuir a acercar la Fundación a la sociedad para que los ciudadanos conozcan mejor su trabajo y se vean reflejados en ella. Respecto a su cargo como presidente del PP de Plasencia, explicó que seguirá hasta la celebración del congreso provincial del partido, el 17 de julio, y los congresos locales, previstos aproximadamente para otoño.

De su sucesor, David Dóniga, ha elogiado su "lealtad, fidelidad, experiencia, visión de futuro y sentido común" y le aconsejó que tenga paciencia. También le ha pedido que evite "el insulto y el enfrentamiento personal" y que promueva "el debate de altura para sumar, construir y consensuar".

Con la salida de Pizarro, correrá la lista del PP y debería entrar como concejal David Moreno, actual director general de Personal Docente de la Junta.