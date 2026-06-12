Menores atendidos por consumo de alcohol y destrozos en los aseos del ferial de Plasencia.

Asistencias sanitarias a jóvenes por estado de embriaguez, algunos menores de edad; destrozos en el ferial y un detenido por alcoholemia han sido las incidencias más significativas del jueves de feria en Plasencia, según el parte remitido por la Policía Local. En uno de los casos, fue necesario incluso avisar a los padres de una menor.

No obstante, el informe remitido por el ayuntamiento ha señalado también que todas las actividades programadas se desarrollaron "con absoluta normalidad y sin incidencias relevantes" y no se ha producido ningún accidente de tráfico. Respecto al volumen de la música en la calle, la policía también pidió a algunos hosteleros que la bajaran, aunque en menor medida que el miércoles, mientras la asociación Intramuros ha remitido una denuncia en la Subdelegación del Gobierno.

Asistencias sanitarias a jóvenes

Por lo que respecta a las incidencias sanitarias, la Policía Local ha subrayado que han sido el "aspecto negativo" de la jornada de feria del jueves. Según su informe, se registraron varias asistencias a jóvenes por estados de embriaguez y algunos de los afectados eran menores de edad.

En uno de esos casos, los agentes tuvieron que avisar a los padres de una menor para que se hicieran cargo de ella. El cuerpo municipal ha anunciado que intensificará la vigilancia y la atención sobre este tipo de situaciones, tanto para asistir con rapidez a quienes puedan necesitar ayuda como para evitar que se repitan.

Galería | Las imágenes del jueves de la feria de Plasencia /

La Policía Local ha hecho además un llamamiento "a la responsabilidad de los menores, de sus familias y de los establecimientos hosteleros", y ha recordado "la obligación de no facilitar bebidas alcohólicas a menores de edad". También ha pedido que cualquier persona que vea a un menor en mal estado o en una situación de riesgo lo comunique de inmediato a los servicios de emergencia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Destrozos en el recinto ferial

La otra incidencia destacada de la jornada se produjo en los aseos del recinto ferial. Según recoge el parte, han aparecido destrozados dos lavabos y un inodoro, unos daños que la Policía Local califica de "especialmente graves" al tratarse de instalaciones públicas.

El informe incide en que son equipamientos "de todos y para el uso de todos los ciudadanos". Por ello, se extremará la vigilancia en la zona con el objetivo de identificar a los responsables de los destrozos.

La Policía Local ha advertido además de que, junto a la obligación de asumir los daños ocasionados, este tipo de conductas puede tener relevancia penal por el elevado valor económico del mobiliario y de las instalaciones afectadas.

Una imagen del recinto ferial de Plasencia. / Toni Gudiel

Un detenido por alcoholemia

Por otro lado, en materia de seguridad vial, durante la jornada se llevaron a cabo distintos controles preventivos de tráfico. El resultado fue un detenido por un presunto delito contra la seguridad vial tras arrojar tasas de alcoholemia de 0,98 y 0,93 miligramos por litro de aire espirado.

Además, los agentes formularon dos denuncias administrativas por alcoholemia positiva. En estos casos, las tasas registradas fueron de 0,32 y 0,34 miligramos por litro en una de las pruebas, y de 0,61 y 0,62 miligramos por litro en la otra.

El dispositivo se completó con tres denuncias por ITV desfavorable o caducada y una denuncia por no hacer uso del cinturón de seguridad. La Policía Local ha subrayado que estos controles tienen carácter preventivo durante las ferias.

Sin accidentes de tráfico

Pese a las denuncias tramitadas, el balance de tráfico ha dejado un dato positivo, que no se registraron accidentes en la ciudad durante la jornada. La Policía Local considera que esta circunstancia está directamente relacionada con la labor preventiva y con los controles realizados durante las ferias.

"Seguiremos manteniendo este tipo de actuaciones dentro de nuestras posibilidades operativas", recoge el informe policial, que vincula la ausencia de siniestros con la presencia de dispositivos de vigilancia y control.

Galería | Decai en la feria de Plasencia y un ferial que se anima / Toni Gudiel

Normalidad y denuncia de Intramuros

En el apartado festivo, el informe municipal señala también que todas las actividades programadas se desarrollaron "con absoluta normalidad y sin incidencias relevantes". Los distintos DJs y conciertos celebrados en las plazas y espacios festivos del centro histórico "no requirieron intervenciones policiales destacables".

La policía si acudió a algunos bares por quejas vecinales por el volumen de la música y, en este sentido, la asociación vecinal Intramuros ha anunciado que ha remitido una denuncia a la Subdelegación del Gobierno "por el abuso en las autorizaciones de conciertos" en las plazas de San Martín, San Nicolás, Torre Lucía, Catedral y plaza Mayor.

Para la policía, sin embargo, "la normalidad" fue la tónica en estas plazas y también transcurrieron "sin incidentes relevantes" los conciertos y bailes dirigidos a los mayores en La Coronación, así como las actividades del recinto ferial.

Así, la valoración general de la Policía Local vuelve a ser positiva. El informe destaca la buena coordinación entre los servicios participantes y el comportamiento de miles de placentinos y visitantes que disfrutaron de las ferias "de forma responsable", contribuyendo al ambiente festivo de estos días.