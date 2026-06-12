Plasencia refuerza en la feria la campaña contra las agresiones sexuales.

Unas ferias libres de violencia sexual. Es lo que quiere el Ayuntamiento de Plasencia, que ha reforzado durante las fiestas la campaña Plasencia contra las agresiones sexuales. Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Igualdad para informar sobre los recursos de atención disponibles y avanzar hacia espacios de ocio seguros.

La concejala de Igualdad, María Teresa Díaz, ha apelado a la coordinación institucional y a la implicación de la ciudadanía, especialmente de los establecimientos hosteleros, para detectar posibles situaciones de riesgo y facilitar una respuesta rápida ante cualquier agresión.

Prevención en los espacios de ocio

De este modo, la campaña municipal se desarrolla estos días en el marco de la feria de Plasencia con un objetivo, hacer hincapié en que la prevención frente a las agresiones sexuales también pasa por ofrecer información clara y accesible en los lugares donde se concentra la actividad festiva.

Así, según ha informado el ayuntamiento, la iniciativa Plasencia contra las agresiones sexuales busca difundir los recursos de apoyo disponibles y consolidar espacios públicos seguros y libres de violencia durante unas fechas de especial afluencia en el centro urbano y en el recinto ferial.

"La violencia sexual no tiene cabida en nuestra ciudad", ha afirmado la concejala de Igualdad, que ha defendido el compromiso del consistorio con "unas fiestas y unos espacios de convivencia donde el respeto, la igualdad y la libertad sean los únicos protagonistas".

Reparto de carteles informativos a los hosteleros por la feria de Plasencia. / CEDIDA

Recursos de atención inmediata

La cartelería de la campaña señala que cualquier persona que sufra una agresión sexual o tenga conocimiento de un caso puede solicitar ayuda a través del Centro de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual, en el teléfono 900 200 206.

También se incluyen como recursos de intervención los teléfonos de la policía, 091 y 092, y el servicio de emergencias 112. El mensaje municipal insiste en que, si una persona se encuentra en un local, puede comunicar la situación al personal del establecimiento, que deberá saber cómo ayudar.

El ayuntamiento subraya así la importancia de que la información esté visible y sea directa, para que las víctimas o quienes presencien una situación de riesgo sepan a quién acudir sin demoras en un contexto de ocio nocturno y concentración de personas. Por eso, se han repartido carteles por multitud de espacios, desde hosteleros a farmacias.

Llamamiento a la hostelería

La concejalía de Igualdad ha hecho un llamamiento expreso a la corresponsabilidad colectiva. En este sentido, Mayte Díaz ha señalado que "la implicación de toda la sociedad, y muy especialmente de los establecimientos de ocio y hostelería, es clave para detectar situaciones de riesgo".

La edil ha defendido que actuar de forma coordinada y no mirar hacia otro lado permite "ofrecer una respuesta rápida y eficaz", con el objetivo de que el centro urbano y el recinto ferial sean entornos seguros durante la feria.

Díaz ha enmarcado la campaña en el trabajo de sensibilización, atención directa y coordinación entre instituciones, cuerpos de seguridad y servicios sanitarios. "Reafirmamos nuestro compromiso con la sensibilización, la atención directa a las víctimas y la coordinación absoluta entre instituciones, cuerpos de seguridad y servicios sanitarios", ha señalado.