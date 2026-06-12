Termina el curso 2025-2026 de Aquae STEM con el reconocimiento a los centros escolares

El pasado miércoles se celebró, en formato virtual, el acto de reconocimientos correspondiente al curso 2025-2026 del programa Aquae STEM, promovido por Veolia y la Fundación Aquae. La cita puso el broche final a un año académico en el que más de 2.000 alumnas de 52 centros educativos, pertenecientes a ocho comunidades autónomas, han participado en esta iniciativa educativa junto con sus compañeros.

Este encuentro virtual sirvió para reconocer a ocho centros educativos por su destacada participación y contribución en ámbitos como el compromiso, la transversalidad, la involucración, la participación, la comunicación, la innovación y la sensibilización. Además, se puso de relieve el esfuerzo, la implicación y el aprendizaje desarrollado por alumnado, profesorado y centros escolares a lo largo de todo el curso, destacando el compromiso demostrado con el programa.

Entre los colegios galardonados estuvieron los colegios Santísima Trinidad y El Pilar de Plasencia, que recibieron los premios al centro ‘más comprometido’ y al ‘proyecto más innovador’, respectivamente. Durante la celebración del webinar, el concejal de Medioambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua del Ayuntamiento de Plasencia, José María Nisa, y la Gerente de la UTE Servicio de Aguas de Plasencia y Directora de la zona Norte de Veolia en Extremadura, Blanca Salado, acompañaron a los alumnos del Santísima Trinidad y reconocieron todo su talento y su compromiso con las disciplinas STEM. En el colegio El Pilar estuvo presente el responsable del Servicio de agua de Plasencia, Rubén de Rodrigo, que también reconoció el buen trabajo de los estudiantes placentinos.

Webinar de fin de curso del programa Aquae STEM. / EL PERIÓDICO

Resto de galardonados

El evento de fin de curso del programa Aquae STEM sirvió además para reconocer al colegio Santísima Trinidad de Zamora (Castilla y León) como el más transversal; al CEIP Vistahermosa de Orense (Galicia) como el colegio más involucrado; al CEIP Hermanos San Isidoro y Santa Florentina de Cartagena (Región de Murcia) como el más participativo; y al CEIP El Toscar de Elche (Comunidad Valenciana) como el centro más comunicador.

La distinción a la Propuesta más sensibilizadora se ha concedido en esta edición en dos categorías (Ciclo Medio y Ciclo Superior) a aquellas alumnas que aportaron la respuesta más oportuna a la siguiente cuestión: ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar el agua?

En ciclo medio, el alumnado del Colegio San Jorge de Santiago de Compostela, en Galicia, respondió con normas e ideas concretas para aplicar en su propio colegio.

En ciclo superior el reconocimiento fue para el Liceo Carmelitas Descalzos de San Fernando, en Andalucía, que reflexionó sobre el uso del agua en casa y propuso soluciones para cuando el agua escasea.

Estimular las vocaciones

El evento arrancó con las palabras de bienvenida de Felipe Campos, presidente y patrono delegado de Fundación Aquae, quien destacó la importancia que tienen la curiosidad y la confianza como motores del aprendizaje y del progreso. «La curiosidad es el punto de partida de todos los descubrimientos. Las personas que cambian el mundo no son las que tienen todas las respuestas, sino las que nunca dejan de hacer preguntas», afirmó.

“Hace ya siete años nació Aquae STEM con la convicción de que el talento está en todas partes y que las niñas deben tener la oportunidad de desarrollarlo. Desde entonces, más de 8.000 alumnas han participado en el programa y miles de jóvenes han descubierto que la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas pueden ser profundamente apasionantes”, afirmó Felipe Campos.

“El mundo necesita personas con conocimientos, pero también personas creativas, valientes capaces de colaborar con otras y de buscar soluciones a los problemas que todavía no conocemos”, dijo a las alumnas el portavoz de Fundación Aquae. “Seguid preguntando, explorando y aprendiendo”, añadió.

Alianzas para el futuro

El evento virtual contó también con la intervención de la subdirectora de Acción Social de Veolia, Carmen Piñán, quien destacó la emoción que trasladan jornadas como esta donde se visibiliza el compromiso de los equipos docentes y la ilusión y orgullo con el que desde las aulas los equipos comparten sus logros.

“Creemos en promover oportunidades educativas para crear mejores oportunidades de futuro. Y eso se logra desde el compromiso y las alianzas, trabajando con los ayuntamientos, los centros educativos y, especialmente, con los más jóvenes, que seréis quienes daréis forma a ese futuro. Un futuro en el que las niñas tengáis una voz importante en las STEM, porque las miradas diferentes se complementan y hacen posible construir una realidad mejor”, afirmó Piñán.

Asimismo, reiteró la vocación de largo plazo de Aquae STEM y avanzó que el equipo ya trabaja en nuevas propuestas para seguir enriqueciendo el programa, con el objetivo de que el próximo curso siga despertando vocaciones científicas y aportando valor a la comunidad educativa.

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Aquae STEM es una iniciativa promovida por Fundación Aquae y las operadoras del agua de Veolia. Desde su puesta en marcha en el curso 2018-2019, trabaja para despertar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas entre niñas de Educación Primaria, especialmente de entre 8 y 12 años. Su finalidad es contribuir a reducir la brecha de género que todavía persiste en los estudios y profesiones vinculados a las disciplinas STEM.