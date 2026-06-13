Leire Martínez y los conciertos de la hostelería triunfan en la feria de Plasencia

Ya es un hecho que la feria de tarde/noche es la que está triunfando este año en Plasencia y las imágenes lo demuestran. Mientras que las cañas de mediodía funcionan a medio gas, con poco público en prácticamente todos los espacios de la zona centro, cuando cae la tarde, baja el calor y, sobre todo, empiezan los conciertos privados, se animan las calles.

Así ha sucedido el jueves y también este viernes, con las plazas llenas de gente, sobre todo en la plaza de San Nicolás y la de Torre Lucía, sin olvidar la del seminario y el rincón de San Esteban. El colofón a la noche lo puso Leire Martínez, que llenó también el recinto de Torre Lucía.

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La plaza de Torre Lucía

En la Torre Lucía, donde los vecinos se están quejando bastante del volumen de ruidos, tanto por la animación musical, como por los conciertos y grupo electrógeno, este viernes ha habido un tributo a Estopa y otro a Melendi y, este sábado, están previstos tributos a Mecano (18.00 horas) y a Pereza y Leiva (20.45 horas).

Toni Gudiel

Los han contratado los hosteleros de Gospel Lounge, mientras que, en la plaza de San Nicolás, el dueño de Bari ha hecho lo propio, de forma que este viernes ha contado con Corazón Oxidado, tributo a Fito & Fitipaldis, y Pedrá, un clásico ya de la feria placentina, mientras que, este sábado, a las 21.00 horas, actuará Sombra Doble, indie español, y Remember 90’s, de grandes éxitos de esa década.

Leire Martínez triunfa

Respecto a la programación municipal del viernes, también sumó público el concierto programado por el ayuntamiento en la plaza Mayor, a partir de las ocho de la tarde, pero el que sin duda destacó fue el de Leire Martínez, en la Torre Lucía.

La artista vasca se subió al escenario tras la intervención de un DJ, que puso música para animar el ambiente antes de que Martínez demostrara sus tablas con un repertorio cargado de temas propios, en el que no faltó Mi nombre, pero también éxitos de La Oreja de Van Gogh como Puedes contar conmigo. Gustó tanto a los incondicionales de La Oreja, como a los fans de la artista.

Los conciertos de este sábado, en la plaza Mayor

En materia de conciertos, el ayuntamiento ha querido poner el punto y final a la feria de Plasencia con dos espectáculos para todos los públicos. Primero, a las 22.00 horas, en la plaza Mayor, un grupo madrileño Un pingüino en mi ascensor, una banda que comenzó su carrera en 1987 y tuvo éxitos como Atrapados en el ascensor o Espiando a mi vecina.

Para finalizar, Paco Santos volverá al escenario, tras no actuar el año pasado. En la presentación de la programación, Santos explicó que su espectáculo, titulado La gran noche de Paco Santos y amigos, seguirá la línea de los de 2023 y 2024, pensados para reunir a distintas generaciones. La principal novedad será la ampliación del repertorio, que no se centrará solo en los años 80 y 90, sino que incorporará también música de los años 2000 y canciones actuales.

"Esto no es ni un show, ni un espectáculo, sino una fiesta donde la gente está invitada a divertirse, a cantar, a recordar", ha subrayado Santos. Además, ha anunciado que habrá nuevos repertorios y artistas invitados y ha invitado a asistir, a partir de las 23.30 horas, a la plaza Mayor.