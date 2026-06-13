Manzanares y Emilio de Justo salvan con una oreja cada uno la corrida grande de la feria de Plasencia

La corrida grande de la feria de Plasencia ha dejado este sábado dos orejas, una para José María Manzanares y otra para Emilio de Justo, en una tarde con el cielo algo cubierto y menos calor del habitual gracias al viento que ha acompañado buena parte del festejo.

El público, que no ha llegado a los tres cuartos de entrada, ha recibido con aplausos a los tres diestros y ha puesto en pie al sonar el himno nacional antes del inicio. La Policía Nacional ha presidido un festejo en el que los toros de Núñez de Tarifa han sido criticados en los tendidos por su mansedumbre y los banderilleros, elogiados.

Manzanares abre la tarde y acaba con oreja

José María Manzanares ha sido el encargado de abrir plaza. En su primer toro, el público ha valorado bien los pases, pero la espada le cerró cualquier opción de premio. Ha necesitado dos entradas para matar bien al toro, con lo que la faena ha terminado sin trofeo.

José María Manzanares, en la corrida grande de la feria de Plasencia. / Toni Gudiel

La suerte ha cambiado con su segundo, el cuarto de la tarde. El diestro ha logrado conectar con el público en una faena más entregada y, esta vez, ha resuelto a la primera con la espada, un acierto decisivo para que aparecieran los pañuelos blancos en el graderío. La presidencia le ha concedido una oreja y el público lo ha despedido con una ovación y lanzándole un ramo de flores y otros regalos desde la grada.

Emilio de Justo, ovacionado y discutido

Emilio de Justo ha vivido también una actuación que ha ido de menos a más, aunque marcada por la espada. En su primer toro, ha sido aplaudido con la muleta, pero no ha logrado rematar bien la faena en la suerte suprema. La demora y los fallos han provocado pitidos entre el público y se ha quedado sin premio.

El momento de mayor intensidad en la tarde de este sábado ha llegado con su segundo toro. El animal ha derribado con fuerza al caballo durante el tercio de varas, lo que ha sobresaltado al público.

Emilio de Justo, en la corrida grande de la feria de Plasencia. / Toni Gudiel

Después, el diestro cacereño ha buscado el triunfo y la oreja con decisión, incluso de rodillas en algunos momentos. Sin embargo, ha pinchado muy atrás a la hora de matar, pero la faena y la presión del público han sido suficientes para obtener una oreja. Eso sí, buena parte del público ha reclamado la segunda con insistencia, entre protestas y pitido, aunque finalmente no se le ha concedido, para enfado de parte de la afición.

Aguado se queda a las puertas

El que se ha quedado a las puertas de igualar a sus compañeros ha sido Pablo Aguado, que no ha logrado premios, pero sí ha dejado detalles de calidad. En el tercero de la tarde, el sevillano, tras una buena faena, ha pinchado en el primer intento y matado después a volapié. La espada ha vuelto a pesar más que los pases con la muleta y la faena ha quedado sin recompensa.

Pablo Aguado, en la corrida grande de la feria de Plasencia. / Toni Gudiel

En el sexto pareció que podía llegar el trofeo. Aguado ha toreado bien y ha habido momentos en los que la plaza ha entendido que la oreja estaba cerca, pero el fallo de nuevo al matar le ha vuelto a dejar sin opciones. Así, su tarde ha terminado de vacío, pese a que el público ha reconocido su tesón.

Una corrida condicionada por los toros

Por lo tanto, el balance final ha sido de dos orejas: una para Manzanares y otra para Emilio de Justo. La corrida, sin embargo, no ha terminado de romper por el escaso juego de los toros y los banderilleros han destacado por su buen hacer.

En el graderío, cabe destacar que ha habido público de todas las edades, desde menores de edad hasta personas cercanas a los 90 años. Entre las autoridades asistentes, ha destacado la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena.

Este domingo, también a las siete de la tarde, llegará la corrida de rejones, con Andy Cartagena, Lea Vicens y el debutante Guillermo Hermoso de Mendoza, con toros de Rosa Rodrigues.