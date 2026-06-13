Tercer fuego en Plasencia en dos días, este sábado, en La Mazuela

Si hay que pensar mal, no falla, día de viento en Plasencia, día de fuego. Este sábado, se ha originado en una parcela privada situada frente al edificio de los Servicios Sociales y en las traseras de la Policía Local, en la zona de La Mazuela. Se trata del tercero en apenas dos días porque el jueves hubo dos incendios también en el término municipal y también en una jornada de viento.

El terreno que ha ardido este sábado se encuentra frente al establecimiento de Burger King y el recinto del centro comercial Carrefour. Según fuentes policiales, lo que se ha quemado es pasto y escobas y, debido al viento, el humo se ha extendido a otras zonas de la ciudad.

Fotogalería | Incendio de pastos en Plasencia /

Escandaloso, pero no peligroso

No obstante, según ha señalado el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, a pesar de que el fuego ha sido "muy escandaloso", no creía a priori que tuviera mayores consecuencias, como así ha sido. Lo que sucede es que están el pasto y las escobas "altísimas" y es muy llamativo por el viento, aunque el mando policial ha insistido en que "no peligra nada".

No creía necesario tampoco que hubiera que realizar ningún desalojo porque los bomberos del parque de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, han acudido pronto para trabajar en la zona. Además, este sábado no hay trabajadores en el edificio de Servicios Sociales y un vial separa la parcela del incendio de la de Carrefour y el establecimiento de comida rápida, aunque el humo ha afectado y algunos clientes han tenido que esperar para poder salir con el coche.

Tercer fuego en dos días

Se da la circunstancia de que este es el tercer fuego que se produce en Plasencia en solo tres días porque, el pasado jueves por la tarde, hubo dos, uno en la carretera que une Plasencia con Malpartida de Plasencia y otro en la planta fotovoltaica La Solana. En total, se quemaron 112 hectáreas.

Según han informado la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, el incendio en la carretera de Malpartida afectó a 69 hectáreas de pasto y matorral.

Fotogalería | Imágenes del incendio forestal en Plasencia de este jueves /

En la carretera de Malpartida

Este fuego se detectó a las 17.24 horas y se dio por estabilizado a las 21.13 horas, por controlado a las 3 horas (es decir, a las 24.13 horas del viernes) y por extinguido a las 3.30 horas.

Además, se declaró el nivel 1 de riesgo a las 18.08 horas por proximidad a viviendas aisladas y a la carretera que une Plasencia y Malpartida de Plasencia y se desactivó a las 21.13 horas.

Los medios que se movilizaron fueron, por parte de la Junta de Extremadura: 4 unidades de bomberos forestales, 2 técnicos de extinción, 2 agentes del Medio Natural, 1 capataz, 3 vehículos ligeros, 5 camiones autobomba, 2 aviones anfibios, 1 helicóptero.

El Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico movilizó también 3 unidades de bomberos forestales de BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), 3 helicópteros, 1 avión de coordinación.

Planta fotovoltaica La Solana

Por otro lado, cuando todavía no se había dado por extinguido ese incendio, se originó otro unos metros más al sur, en el recinto de la planta solar La Solana.

La Consejería ha señalado que se detectó a las 19.41 horas y se dio por estabilizado a las 21.13 horas, por controlado a las 22.30 y por extinguido a las 00.00 horas.

En este caso, afectó a 43 hectáreas y solo intervinieron medios de la Junta, en concreto, 2 unidades de bomberos forestales, dos camiones autobomba, dos vehículos ligeros, un helicóptero.