Los toros de la feria de Plasencia llegan con los debuts de Pablo Aguado y Hermoso de Mendoza

La feria taurina de Plasencia arranca este sábado 13 de junio con la corrida grande y continuará el domingo con el festejo de rejones. La empresa Ceber Tauro ha confeccionado dos carteles con figuras que llegan tras pasar por las ferias de Sevilla y Madrid.

El ciclo tendrá además dos debutantes en el coso placentino: Pablo Aguado y Guillermo Hermoso de Mendoza. Ambos se estrenan en una plaza con la que Alberto Manuel Hornos Valiente, responsable de Ceber Tauro, mantiene un vínculo personal y empresarial desde hace una década.

Dos tardes en la plaza

De esta forma, Plasencia volverá a concentrar sus festejos taurinos de feria en dos fechas. El cartel del sábado reúne a José María Manzanares, Emilio de Justo y Pablo Aguado, que lidiarán toros de Núñez de Tarifa. Para el domingo, están anunciados los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, con toros de Rosa Rodrigues.

El gerente de Ceber Tauro ha destacado que los seis participantes son "de primer nivel" y ha subrayado que todos han estado en ferias de referencia como Sevilla y San Isidro de Madrid. A su juicio, ese dato "corrobora la importancia de la feria taurina de Plasencia".

Pablo Aguado y Hermoso de Mendoza, por primera vez

Uno de los atractivos de este año será el debut de Pablo Aguado en la plaza de toros de Plasencia. Hornos ha señalado que el diestro sevillano está "en su mejor momento" y ha defendido la importancia de introducir novedades en los carteles. "Es importante también innovar, cambiar y traer a figuras que no hayan venido nunca", ha afirmado.

También se estrenará en el coso placentino Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, que toreó en Plasencia el año de su despedida. Según el empresario, el rejoneador "está escalando y viviendo un año muy importante" y tiene "mucha ilusión por venir".

Entre los nombres que regresan figura el extremeño Emilio de Justo, uno de los reclamos naturales para la afición de la región. También vuelve Andy Cartagena, que hacía varios años que no actuaba en Plasencia y llega tras abrir "la puerta del Príncipe de Sevilla y cortar tres orejas", según ha recordado Hornos.

El cartel que triunfó en Sevilla

Precisamente, la tarde de rejones del domingo llega con una referencia clara para el empresario: el cartel formado por Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza es "el mismo que en Sevilla ha tenido un éxito rotundo", ha destacado Hornos.

De Lea Vicens, destaca que ya ha conseguido varios triunfos en Plasencia. La rejoneadora francesa, habitual en grandes ferias, es uno de los nombres con más recorrido del cartel del domingo y una figura conocida para el público placentino.

La combinación busca unir tirón, renovación y presencia de nombres consolidados. En el caso de la corrida del sábado, Manzanares aparece como una de las figuras de mayor peso del cartel, mientras que Pablo Aguado aporta el aliciente de su primera actuación en la ciudad.

Alberto Manuel Hornos, en la plaza de toros de Plasencia. / Toni Gudiel

Una plaza con vínculo personal

Para Alberto Manuel Hornos, la plaza de Plasencia no es una plaza más. El empresario de Coria tomó la alternativa en este mismo coso en 1998, toreó allí una de sus tardes más recordadas y mantiene un vínculo familiar con el recinto a través de su padre, Amadeo Hornos, también ligado a la organización de festejos taurinos en la provincia de Cáceres.

"La siento como mi casa", ha señalado Hornos sobre la plaza placentina. Antes de situarse al frente de la empresa, estuvo al otro lado de la barrera. Empezó a torear con apenas 10 años, se mantuvo en activo hasta 2004 y después inició una etapa empresarial en la que, según ha explicado, tuvo que aprender a mirar la tauromaquia desde "el asiento del público, del aficionado".

Ceber Tauro gestiona la plaza de toros de Plasencia desde 2014, con el paréntesis obligado de los años sin festejos por la pandemia. Hornos considera que esa continuidad es "señal de que el trabajo se ha hecho bien".

Una plaza difícil de llenar

El empresario reconoce que cada año resulta más complicado cerrar carteles. Según ha explicado, en los últimos años se han ido "reflotando otras plazas" que programan festejos en las mismas fechas que Plasencia, algo que "no sucedía en los primeros años".

"Cada vez cuesta más hacer los carteles", ha señalado Hornos, que atribuye esa dificultad a la mayor competencia y al incremento de los cachés de las figuras. Aun así, defiende que Ceber Tauro ha conseguido "que vengan primeras figuras, tanto a pie como a caballo".

El reto, según el empresario, es doble: mantener el atractivo de los carteles y sostener precios asequibles en una plaza de segunda categoría que, a su juicio, exige mucho para llenarse. Hornos sostiene que el tirón de las figuras sigue siendo decisivo, aunque también defiende la necesidad de abrir paso al relevo generacional.

Precios sin cambios desde 2019

Por otro lado, los precios de las entradas se mantienen como en años anteriores, tal y como recoge el pliego del ayuntamiento. Hornos ha explicado que no varían desde 2019 y ha destacado que se podrá ver la corrida del sábado desde 27 euros y el festejo de rejones del domingo desde 25.

El empresario considera que "no hay una plaza de segunda categoría en España con precios más económicos y asequibles que los que tiene Plasencia", en relación con el nivel de los nombres anunciados para esta feria.

También apunta que la televisión ha cambiado el comportamiento de parte del público taurino, que ahora puede seguir desde casa ciclos como Sevilla o San Isidro. Por eso, defiende que los carteles de Plasencia deben ofrecer un atractivo claro para movilizar a los aficionados y llenar la plaza durante la feria.