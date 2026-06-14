Andy Cartagena, Lea Vicens y Hermoso de Mendoza, a hombros en Plasencia tras cortar dos orejas cada uno.

Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza han salido a hombros este domingo de la plaza de toros de Plasencia. Lo han hecho tras cortar dos orejas cada uno en la corrida de rejones de la feria. El festejo, con toros de Rosa Rodrigues, ha reunido una entrada cercana a la registrada en la corrida de toros, sin alcanzar los tres cuartos de plaza.

La tarde ha comenzado puntual, como ocurrió el sábado, y ha estado marcada por el calor inicial, el viento y la amenaza de tormenta. Finalmente, la lluvia no ha aparecido y el espectáculo ha podido celebrarse completo, con una grada entregada a los rejoneadores y muy pendiente también del lucimiento de los caballos.

Belleza de los caballos

La corrida de rejones ha puesto el cierre a los festejos taurinos de la feria de Plasencia con un ambiente de entusiasmo en los tendidos. El público ha respondido con aplausos constantes al espectáculo de los caballos, impresionantes con sus crines trenzadas la mayoría y los dos de Andy Cartagena que han salido con las crines al viento.

Andy Cartagena ha abierto plaza con una actuación vistosa, bien recibida por la grada, en la que ha dejado buenos momentos con los rejones y las banderillas. Sin embargo, a la hora de matar ha necesitado tres intentos y el presidente no le ha concedido trofeo, pese a que la faena había conectado con el público.

Andy Cartagena, con su caballo a dos patas, en la corrida de rejones de la feria de Plasencia. / Toni Gudiel

Lea Vicens ha salido en segundo lugar y también ha firmado una actuación muy aplaudida. Ha matado a la segunda y la petición del público, con pañuelos blancos en los tendidos, ha llevado a la concesión de una oreja. La rejoneadora francesa ha dado la vuelta al ruedo con el primer trofeo de su tarde.

Después, ha sido el turno de Guillermo Hermoso de Mendoza, con la presencia de su padre en la plaza. El joven rejoneador ha desarrollado una faena que ha llegado al tendido y, aunque también ha matado a la segunda, ha paseado una oreja tras la petición del público.

Cartagena abre la puerta grande

La tarde ha terminado de romperse en el segundo toro de Andy Cartagena. Aunque la espada ha quedado en una colocación imperfecta, la petición del público ha sido atendida por el palco y el rejoneador ha cortado las dos orejas. Con ese premio ha dado la vuelta al ruedo y ha dejado encarrilada su salida a hombros.

La amenaza de tormenta seguía presente cuando ha salido el quinto de la tarde, correspondiente a Lea Vicens. La rejoneadora ha mantenido el pulso con la grada, ha matado a la primera y ha obtenido otra oreja. La espada tampoco ha quedado plenamente colocada, lo que ha limitado el premio a un solo trofeo, suficiente en cualquier caso para sumar dos orejas en el conjunto de la tarde.

Lea Vicens, de rodillas esperando la muerte del toro, en la plaza de Plasencia. / Toni Gudiel

Guillermo Hermoso de Mendoza ha cerrado el festejo con una nueva faena de buen tono. En el último toro, ha necesitado tres intentos para matar, pero el público ha pedido la oreja y el presidente la ha concedido. Con ese segundo trofeo, los tres rejoneadores han igualado balance y han terminado saliendo a hombros por la puerta grande de la plaza placentina.

Guillermo Hermoso de Mendoza, en plena faena en la corrida de rejones de Plasencia. / Toni Gudiel

Un cierre con aplausos para la feria

Por lo tanto, la tarde ha dejado un balance triunfal para los tres nombres del cartel y ha ofrecido un final festivo a la programación taurina de la feria porque la plaza ha mantenido un ambiente participativo y muy favorable a los rejoneadores durante todo el espectáculo.

El remate ha sido la salida a hombros, lo que ha dejado finalmente un buen sabor de boca de los festejos organizados por el grupo Ceber Tauro, que, con Alberto Manuel Hornos al frente, ha cumplido diez años de gestión de la plaza de toros de Plasencia.