El ferial se llena y Paco Santos pone un final apoteósico a los conciertos de la feria de Plasencia

Ni siquiera el sábado, día grande la feria de Plasencia por excelencia, se han recuperado las cañas de toda la vida en lo que se refiere a horarios. Fueron muy pocos los que salieron a primera hora, o a las cinco de la tarde siquiera, mientras que la mayoría optó por hacerlo a partir de las siete de la tarde.

¿El motivo? Por un lado, el calor, y por otro, que la gente ha preferido aprovechar la hora de los conciertos programados por hosteleros privados para ir directamente a disfrutar de las actuaciones. Así ocurrió el viernes por la tarde y volvió a ocurrir el sábado, donde la traca final la puso Paco Santos con su espectáculo, nunca mejor dicho, donde todo el mundo bailó y cantó temas de todos los tiempos.

Fotogalería | Las imágenes de las cañas del sábado y el recinto ferial de Plasencia /

De la Torre Lucía a San Nicolás y la plaza Mayor

En la Torre Lucía, donde los vecinos se están quejando bastante del volumen de ruidos, tanto por la animación musical, como por los conciertos y grupo electrógeno, este sábado, al igual que los días anteriores, ha habido conciertos con gran afluencia de público, al igual que en la plaza de San Nicolás, de la mano del propietario del Bari.

En cuanto a la plaza Mayor, las charangas y batucada han animado a primera hora de la tarde, dando paso después al concierto de ‘Un pingüino en mi ascensor’ y al gran remate de la noche con Paco Santos.

Toni Gudiel

Paco Santos vuelve a triunfar

Si Leire Leire Martínez llenó el viernes la Torre Lucía con los temas de su disco y míticos de La Oreja de Van Gogh, Paco Santos ha demostrado por qué es un éxito seguro en la feria de Plasencia.

Porque no solo actúa de DJ tras una mesa de mezclas. Empezando por el vestuario, el suyo y el de su equipo de animación, siguiendo por los globos que reparte entre el público para hacerle partícipe del espectáculo y terminando por los bailes coreografiados y los efectos visuales. Un espectáculo con mayúsculas y un recorrido musical para que nadie pueda dejar de cantar y bailar. Lo dicho, un éxito.

Recinto ferial a rebosar

En cuanto al recinto del Berrocal, este sábado se ha notado, y mucho, la llegada de vecinos de las comarcas del norte y municipios del entorno porque ya a las once de la noche no paraba de llegar gente y, tanto los puestos de alimentación, como los de venta ambulante y las atracciones estaban a rebosar.

También hubo mucha afluencia de jóvenes y no tan jóvenes en las casetas del ferial, El Rebujito y las discotecas, al igual que en el búnker para menores.

Para muchos, era el último día de feria porque aprovecharán este domingo para descansar, aunque habrá quien vuelva a subir al ferial para no desaprovechar ni un solo día, pero no será la mayoría, teniendo en cuenta el calor que hace durante el día y que este lunes vuelven las clases en los centros educativos.

Este domingo, los rejones

De hecho, para este domingo, la programación del ayuntamiento se centrará en la gran corrida de rejones programada por Ceber Tauro en la plaza de toros.

Se espera mayor afluencia de aficionados que en la corrida de este sábado para ver a Andy Cartagena, Lea Vicens y el debutante Guillermo Hermoso de Mendoza, con toros de Rosa Rodrigues.