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Pleno extraordinario

Guardiola asiste este lunes en Plasencia al pleno de renuncia de Fernando Pizarro

La sesión extraordinaria tomará conocimiento de la salida del alcalde y concejal tras 15 años al frente de la ciudad y 27 en el Ayuntamiento

La presidenta de la Junta, María Guardiola.

La presidenta de la Junta, María Guardiola. / Juntaex

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asistirá este lunes en Plasencia al pleno extraordinario en el que se tomará conocimiento de la renuncia de Fernando Pizarro a sus cargos de alcalde y concejal. La sesión, convocada a las 12.00 horas, supondrá la despedida institucional del regidor, que deja la Alcaldía tras 15 años al frente de la ciudad y 27 como miembro de la corporación municipal.

Fernando Pizarro y María Guardiola

Fernando Pizarro y María Guardiola / Juntaex

El Ayuntamiento placentino ha convocado para este lunes 15 de junio, a las 12.00 horas, un pleno extraordinario en el que se tomará conocimiento de la renuncia de Pizarro a sus cargos de alcalde y concejal. Su salida abre una nueva etapa en el consistorio placentino, que hasta la designación formal de su sucesor quedará en manos de David Dóniga, primer teniente de alcalde, portavoz adjunto del gobierno local y concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación.

Abrazo de Fernando Pizarro y David Dóniga, tras su adiós en Plasencia.

Abrazo de Fernando Pizarro y David Dóniga, tras su adiós en Plasencia. / Toni Gudiel

Nueva etapa en el Ayuntamiento

Pizarro anunció esta semana su marcha en una comparecencia pública cargada de emoción, en la que aseguró que no existía un motivo concreto para su decisión, sino la convicción de que "había llegado el momento". El todavía alcalde defendió que quería dar a David Dóniga margen para adaptarse al cargo antes del final de la legislatura y destacó de su sucesor su "lealtad, fidelidad, experiencia, visión de futuro y sentido común".

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Toni Gudiel

La renuncia de Pizarro coincide además con su propuesta como nuevo director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, nombramiento que será elevado al Patronato de la institución a iniciativa de la Junta de Extremadura. Con este relevo, Plasencia inicia una nueva etapa política bajo el liderazgo de Dóniga, considerado durante años el hombre de confianza de Pizarro dentro del gobierno local.

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