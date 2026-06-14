La peor jornada de fuego en Plasencia: tres en un día y en plena feria

Plasencia ha vivido la peor jornada de incendios, en plena feria y cuando todavía no ha comenzado el verano. Ha sido este sábado, cuando han ardido pasto y matorral en tres fuegos y solo dos días después de que otros dos quemaran 112 hectáreas en el entorno de la carretera de Malpartida y de la planta fotovoltaica La Solana. La jornada obligó a movilizar medios de la Diputación de Cáceres, del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Primero, ardieron pasto y escobas altas en una parcela privada de La Mazuela, próxima al edificio de los servicios sociales, en las traseras de la Policía Local y frente al Burger King y el recinto del centro comercial Carrefour. Después hubo otro fuego en Valcorchero y, ya por la tarde, un tercero en la zona del Berrocal, donde se activó el nivel 1 de riesgo.

Fotogalería | Incendio de pastos en Plasencia /

Humo junto al Carrefour

El primer incendio del sábado se produjo por la mañana en una parcela privada situada frente al edificio de los servicios sociales, en la zona de las traseras de la Policía Local, y frente al establecimiento Burger King y el recinto del centro comercial Carrefour.

Según fuentes policiales, lo que ardió fue pasto y escobas. No tuvo mayores consecuencias, según confirmó el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, aunque resultó muy escandaloso porque el viento extendió rápidamente el humo hacia otras zonas de la ciudad.

El olor a quemado se dejó notar también en el aparcamiento del centro comercial Carrefour, donde todavía a mediodía seguía percibiéndose. Bomberos del parque de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, se encargaron de sofocar las llamas.

Toni Gudiel

Otro incendio a mediodía en Valcorchero

La segunda intervención llegó a mediodía, cuando se originó un fuego en el monte Valcorchero. En este caso, tuvieron que actuar medios del plan Infoex de la Junta y de la Diputación Provincial de Cáceres.

En concreto, acudieron 2 unidades de bomberos forestales terrestres + 1 helitransportada, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción, 2 helicópteros y 2 hidroaviones. En este caso, los helicópteros pudieron recoger agua en las charcas habilitadas en el propio monte.

Nivel 1 junto a las caravanas de los feriantes

El tercer incendio se declaró ya por la tarde, mientras en la plaza de toros se celebraba la corrida grande de la feria. Las llamas aparecieron en la zona del Berrocal, próxima al espacio de aparcamiento de las caravanas de los feriantes.

En este caso, el Plan Infoex decretó el nivel 1 de riesgo por la proximidad del fuego a viviendas aisladas y a una carretera. También ardieron pasto y matorral.

Imagen del humo del fuego, en el recinto ferial de Plasencia, este sábado por la tarde. / CEDIDA

Hasta la zona acudieron medios del Infoex, de la Diputación de Cáceres y del Ministerio: tres unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y dos helicópteros. El nivel 1 fue desactivado poco después y llamaron la atención las imágenes de bomberos cruzando el recinto ferial y el humo, visible para los que estaban montando en las atracciones a esa hora o paseando por sus calles.

Dos fuegos el jueves y 112 hectáreas quemadas

La jornada de fuegos del sábado se ha sumado a los dos que hubo apenas dos días antes, en el entorno de la ciudad, uno en la carretera que une Plasencia con Malpartida de Plasencia y otro en el recinto de la planta fotovoltaica La Solana.

Según informó la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, el fuego de la carretera de Malpartida afectó a 69 hectáreas de pasto y matorral.

Ese incendio fue detectado a las 17.24 horas. Se dio por estabilizado a las 21.13 horas, por controlado a las 00.13 horas del viernes y por extinguido a las 3.30 horas. El nivel 1 de riesgo se declaró a las 18.08 horas por proximidad a viviendas aisladas y a la carretera que une Plasencia y Malpartida de Plasencia, y quedó desactivado a las 21.13 horas.

Medios de la Junta y del Ministerio

En el incendio de la carretera de Malpartida se movilizaron, por parte de la Junta de Extremadura, cuatro unidades de bomberos forestales, dos técnicos de extinción, dos agentes del Medio Natural, un capataz, tres vehículos ligeros, cinco camiones autobomba, dos aviones anfibios y un helicóptero.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también desplegó tres unidades de bomberos forestales de la BRIF, tres helicópteros y un avión de coordinación.

Fotogalería | Imágenes del incendio forestal en Plasencia de este jueves /

Mientras ese incendio aún no se había dado por extinguido, se originó otro unos metros más al sur, en el recinto de la planta solar La Solana. La Consejería ha señalado que fue detectado a las 19.41 horas, estabilizado a las 21.13 horas, controlado a las 22.30 horas y extinguido a las 00.00 horas.

En este segundo fuego del jueves ardieron 43 hectáreas. Solo intervinieron medios de la Junta: dos unidades de bomberos forestales, dos camiones autobomba, dos vehículos ligeros y un helicóptero. En conjunto, los dos incendios del jueves afectaron a 112 hectáreas.