La Fragata: del menú de polígono al complejo hostelero familiar

La historia de La Fragata arranca en 2004, cuando David García Naharro comenzó a trabajar junto a su padre, Francisco García, en el antiguo negocio familiar, conocido como la antigua Fragata o El Paraíso. Ese primer establecimiento funcionó hasta 2008, año en que la expropiación por las obras de la circunvalación sur obligó a abandonar la ubicación inicial. Padre e hijo encontraron entonces una nueva oportunidad en el actual inmueble de la calle Gutenberg, en el polígono industrial de Plasencia, un espacio que antes había sido una clínica de diálisis y que transformaron en restaurante.

Interior de restaurante La Fragata de Plasencia / Toni Gudiel y Cedida

Buena dinámica de trabajo

David García, señala que sus expectativas con respecto al Club 18/99 son muy grandes. “La dinámica de trabajo que tiene me parece muy buena, especialmente en lo referido a networking. Interactuar con diferentes sectores es muy positivo para mi negocio. De hecho, he sido de los primeros en ingresar en el Club 18/99. La Fragata es una empresa familiar que tiene una trayectoria muy grande. Desde el 2020 soy gerente y le he dado muy empujón y mi visión personal del negocio dándole un aire más actual”, explica.

Durante sus primeros años, La Fragata estuvo muy vinculada al menú diario y al público trabajador del polígono, pero la crisis de la construcción obligó al negocio a reorientarse. A partir de 2011 empezaron a ganar peso los grupos y, desde 2012, también el turismo que llega a Plasencia en fechas señaladas. Ese cambio fue clave para entender su evolución: el restaurante dejó de depender solo del servicio diario y comenzó a construir una oferta más amplia, ligada a celebraciones, comidas familiares, autobuses, comuniones y eventos.

Nueva gerencia

El gran punto de inflexión llegó en 2020, coincidiendo con la pandemia y con la jubilación de Francisco García. Desde entonces, David García Naharro asumió la gerencia al completo y aceleró la transformación del negocio. La Fragata cuenta hoy con cinco salas: una principal de unos 140 comensales, otra interior para unos 60, nuevas salas que suman otras 60 plazas y una sala privada junto a la cafetería para unas 30 personas. A ello se incorporará una terraza exterior con capacidad aproximada para 100 personas.

La Fragata ha crecido desde los márgenes de la ciudad, no desde el centro histórico. Su localización en el polígono, lejos de ser una desventaja, le ha permitido ofrecer algo difícil en otros restaurantes urbanos: amplitud, facilidad de aparcamiento, salones grandes, comodidad para grupos y margen para seguir ampliando. Esa baza se refuerza ahora con la nueva terraza exterior, pensada para comuniones, cenas familiares, eventos privados y noches de fin de semana.

Exterior de Restaurante La Fragata. / Toni Gudiel

Cuidada cocina

La Fragata mantiene una base de cocina casera y raíz extremeña, con la caldereta extremeña de cerdo ibérico como plato emblemático, pero ha ido incorporando una cocina más cuidada. En esa evolución tienen peso Elisabet Sierra y Fernando Miguel, responsables de una línea que busca actualizar la tradición sin perder referencias reconocibles. Un ejemplo muy visual es la reinterpretación de las patatas revolconas en formato panipuri.

La Fragata resume una evolución muy reconocible en la hostelería placentina: la de un negocio familiar que nació ligado al menú diario y al público trabajador del polígono y que, con el relevo generacional, ha sabido transformarse en un complejo hostelero con capacidad para celebraciones, grupos, turistas y familias. Desde que David García Naharro asumió la gerencia al completo en 2020, el restaurante ha ampliado salas, ha reforzado su cocina y prepara ahora la apertura de una terraza exterior que consolida su nueva etapa.