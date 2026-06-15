El fuego quema 22 hectáreas en el monte protegido de Valcorchero, en Plasencia

El monte Valcorchero es uno de los más importantes de Plasencia a nivel medioambiental, no en vano, está declarado como Paisaje Protegido por la Junta de Extremadura. Este pasado fin de semana, también ha sufrido el impacto de las llamas en varios incendios. Uno de ellos ha quemado 22 hectáreas, en una zona además con mucha fauna.

Se produjo el sábado, a la una de la tarde y, aunque tuvo su origen en La Data, el viento provocó que se extendiera ladera arriba hasta llegar a la zona de La Moratilla y La Vaca. El alcalde, Fernando Pizarro, acudió a la zona junto a la Policía Local para comprobar su desarrollo.

Ese mismo día, otro fuego en la zona del Berrocal, junto al ferial, afectó a 2,4 hectáreas. La jornada había comenzado con un incendio en una parcela de La Mazuela, junto a edificios de servicios.

De madrugada, en La Data

Por otro lado, en la madrugada de este lunes ha habido también otro fuego en La Data y algunos vecinos no han dudado en utilizar sus mangueras para intentar apagarlo.

Se ha producido en torno a las dos de la madrugada y la Policía Local ha tenido que desalojar varias viviendas debido al humo. Acudieron a la zona los bomberos del parque de la Diputación de Cáceres en Plasencia y varias patrullas de policía.

Se ha quemado pasto, en una zona que ya estaba desbrozada, y algún árbol.

Un incendio al mediodía en Valcorchero

En cuanto al fuego de Valcorchero, tardó más de tres horas en quedar controlado, en concreto, a las 16.20 horas, según ha informado la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta. Las llamas afectaron a más de una veintena de hectáreas, la mayor superficie quemada de los incendios registrados ese día en Plasencia.

Por parte de la Junta de Extremadura fue necesaria la intervención de tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos camiones autobomba, dos agentes del Medio Natural, un técnico de extinción, dos vehículos ligeros y un helicóptero. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también desplegó un helicóptero en las labores de extinción.

Segundo fuego junto al ferial

Horas más tarde, la atención se desplazó al Berrocal, en las inmediaciones del ferial. Este incendio se declaró a las 20.06 horas y se dio por controlado unas dos horas más tarde, a las 22.10 horas. La Junta declaró el nivel 1 de peligrosidad por cercanía a viviendas aisladas, aunque lo desactivó rápidamente y, en este caso, se quemaron 2,4 hectáreas.

En este segundo fuego participaron, por parte de la Junta de Extremadura, cuatro unidades de bomberos forestales, tres camiones autobomba, tres vehículos ligeros, un helicóptero, dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico movilizó también un helicóptero.

La sucesión de avisos convirtió así el sábado en una jornada especialmente intensa para los medios de extinción de incendios en Plasencia, con intervenciones en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Humo en La Mazuela

Precisamente, antes de esos dos incendios, ardieron pasto y escobas altas en una parcela privada de La Mazuela, próxima al edificio de los servicios sociales, en las traseras de la Policía Local y frente al Burger King y el recinto del centro comercial Carrefour.

Según fuentes policiales, lo que ardió fue pasto y escobas. El fuego no tuvo mayores consecuencias, según confirmó el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, aunque resultó muy escandaloso porque el viento extendió rápidamente el humo hacia otras zonas de la ciudad.

Toni Gudiel

El olor a quemado se dejó notar también en el aparcamiento del centro comercial Carrefour, donde todavía a mediodía seguía percibiéndose. Bomberos del parque de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, se encargaron de sofocar las llamas.

Más incendios en el entorno de Plasencia

La jornada de fuegos del sábado se sumó a los dos incendios registrados apenas dos días antes en el entorno de la ciudad: uno en la carretera que une Plasencia con Malpartida de Plasencia y otro en el recinto de la planta fotovoltaica La Solana.

Según informó la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, el incendio de la carretera de Malpartida afectó a 69 hectáreas de pasto y matorral. Se detectó a las 17.24 horas, estabilizó a las 21.13 horas, controló a las 00.13 horas del viernes y extinguió a las 3.30 horas.

Fotogalería | Imágenes del incendio forestal en Plasencia de este jueves /

En ese incendio, también se declaró el nivel 1 de riesgo a las 18.08 horas por la proximidad de las llamas a viviendas aisladas y a la carretera que une Plasencia y Malpartida de Plasencia. El nivel quedó desactivado a las 21.13 horas, una vez estabilizada la situación.

Mientras aquel fuego aún no se había dado por extinguido, se originó otro unos metros más al sur, en el recinto de la planta solar La Solana. La Consejería ha señalado que se detectó a las 19.41 horas, estabilizó a las 21.13 horas, controló a las 22.30 horas y quedó extinguido a las doce de la noche.