Plasencia abre este lunes sus dos zonas de baño: la piscina de verano y La Isla.

Faltan unos días para que llegue oficialmente el verano, pero Plasencia se mantiene fiel a su tradición de abrir sus dos zonas de baño después de la feria y eso será este lunes, 15 de junio. Así, tanto la piscina municipal de verano como el canal de baños del parque de La Isla abrirán, coincidiendo con los prolegómenos del inicio de la temporada estival.

El ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de ambos recintos con medidas de mantenimiento, mejoras en las instalaciones y controles del agua. En la piscina, el concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha detallado las novedades; en La Isla, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha explicado los trabajos previstos.

Piscina gratuita el primer día

La piscina municipal abrirá este lunes con una primera jornada de acceso gratuito para todos los usuarios. El horario ordinario será de 12.00 a 20.00 horas, mientras que la taquilla atenderá dudas y gestiones de 12.00 a 19.30 horas.

Una de las novedades será la incorporación de un código QR para facilitar la compra diaria de entradas y el acceso al sistema de abonados. Estará disponible junto a la taquilla y en los accesos a la ciudad deportiva.

Belloso ha insistido en que el sistema digital no dejará fuera a las personas que tengan dificultades para utilizar el teléfono móvil. Según ha explicado, la taquilla podrá preparar la documentación necesaria para que el usuario realice el pago y reciba después una tarjeta física o un código QR. En este sentido, el concejal ha recalcado que no habrá "brecha digital" para las personas mayores.

Más sombra y mantenimiento del recinto

Respecto al recinto, contará también con más sombra artificial para reforzar la comodidad de los bañistas durante las horas de más calor. El año pasado, se plantaron cerca de 50 árboles naturales, que ya "empiezan a crecer y a generar pequeñas zonas de sombra", según Belloso, aunque el ayuntamiento mantendrá elementos artificiales mientras el arbolado gana tamaño.

El concejal ha señalado también que algunos árboles tuvieron que ser retirados porque estaban enfermos o dañados y suponían un riesgo de seguridad. La previsión municipal es que, con el paso del tiempo, las nuevas plantaciones vayan sustituyendo de forma progresiva a las sombras artificiales.

Piscina municipal de Plasencia, el año pasado. / Toni Gudiel

Antes de la apertura, el Ayuntamiento ha realizado las pruebas de salud pública y las mediciones exigidas por la normativa. Belloso ha indicado que los resultados son positivos y que el agua se encuentra en "perfecto estado".

También se ha llevado a cabo un mantenimiento integral de los vasos, de las playas de las piscinas y del conjunto de la instalación. En las zonas de césped donde no crecía se ha realizado una "resiembra" y en otras áreas se han desarrollado tareas de corte y desbroce para que el recinto esté "en las mejores condiciones", en palabras del edil.

Entradas, bonos y cursos de natación

Con lo que respecta a los precios, el ayuntamiento mantiene las tarifas aprobadas en la ordenanza municipal de 2022. Así, la entrada general de adulto costará 2,50 euros; la entrada con carné joven o para adulto de familia numerosa, 1,90 euros, y la entrada infantil hasta 13 años, para jubilados o pensionistas, 1,20 euros. Los niños de cero a tres años entrarán gratis.

También habrá abonos de 10, 20 y 30 baños, con precios diferenciados para adultos, familias numerosas, menores, pensionistas y usuarios con carné joven. La información completa estará disponible en la web municipal y en el cartel informativo con acceso mediante código QR.

Belloso ha destacado que los bonos no caducan. Si no se consumen durante la temporada de verano, podrán utilizarse en la piscina de invierno. Del mismo modo, los baños pendientes de la piscina de invierno serán válidos en la de verano.

A su vez, a finales de mes comenzarán los cursos de natación, que impartirá el Club Natación Plasencia.

El concejal también ha explicado que el ayuntamiento ha encargado ya el proyecto de reforma de baños y vestuarios, una actuación que ha definido como una "gran obra" y que el consistorio prevé aprobar con cargo a los fondos europeos EDIL.

Reglamento interno para la convivencia

La temporada arranca con el reglamento interno de las piscinas municipales ya aprobado. El documento, validado el pasado octubre, será de obligado cumplimiento para usuarios, socorristas y taquilleros, como ha subrayado Belloso.

La normativa recoge infracciones, sanciones, procedimientos sancionadores y posibles medidas cautelares. El concejal ha defendido que su finalidad es garantizar una convivencia normal, evitar comportamientos incívicos y ordenar el funcionamiento del recinto durante toda la temporada.

El canal de La Isla, hasta septiembre

Por otro lado, el canal de baños del parque de La Isla abrirá también este lunes, 15 de junio, después de los trabajos de preparación y limpieza realizados por el ayuntamiento.

Según ha explicado el edil José María Nisa, los trabajos han incluido, además, el desbroce de los accesos a la piscina natural y de sus márgenes. El ayuntamiento también ha actuado en los vestuarios y baños para que puedan utilizarlos los usuarios del canal y se ha revisado el cerramiento de las zonas ajardinadas.

Nisa ha añadido que se ha hecho una revisión completa de las compuertas y, en paralelo, el consistorio ha remodelado el mobiliario del parque con más papeleras, bancos nuevos y el cambio completo de las mesas de los merenderos.

La temporada en La Isla se prolongará hasta el 14 de septiembre y, como en años anteriores, la Junta de Extremadura y el ayuntamiento realizarán controles del agua para mantenerla apta para el baño.

Eso sí, el canal no cuenta con socorrista, por lo que el baño se realiza bajo la responsabilidad de los usuarios.