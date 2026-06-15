El último pleno de Fernando Pizarro en Plasencia: "He cumplido mi objetivo de ser el alcalde de todos, con lealtad a mi partido""

Se prometió no llorar, como él mismo ha confesado, y lo ha hecho solo en una ocasión, casi al final del pleno, cuando ha nombrado a su padre, ya fallecido. La familia ha estado muy presente en el último pleno de Fernando Pizarro como alcalde de Plasencia, en el que se ha hecho efectiva su renuncia y ha estado acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Tras 27 años como concejal y 15 como alcalde, con cuatro mayorías absolutas, Pizarro ha cerrado este lunes una etapa política y abrirá otra este mismo martes, en que será nombrado director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, tras la propuesta que ha realizado el patronato este mismo lunes.

Por lo que respecta al mando del ayuntamiento, lo asume ya el primer teniente de alcalde, David Dóniga, que tomará posesión en solo cuatro días, en un pleno que tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio.

Salón de plenos a rebosar

Como era de esperar, la despedida de Pizarro no ha sido un pleno más, al contrario. El salón de sesiones del ayuntamiento ha estado más lleno que nunca, con todos los asientos ocupados y numerosas personas de pie. Algunas, como ha destacado el ya exalcalde, de diferente signo político y es que, en su balance de sus años de gobierno, Pizarro ha dejado una idea: "El mayor regalo ha sido cumplir el objetivo que nos planteamos, no ser solo el alcalde de quien nos vota, sino el alcalde de todos".

Fotogalería | La despedida de Pizarro como alcalde Plasencia, en imágenes /

Entre las autoridades, alcaldes de Badajoz, Don Benito, Coria, Trujillo, Villar de Plasencia o La Garganta, además del obispo de Plasencia y el obispo emérito de Albacete, el director del Centro Universitario de Plasencia, directores de centros educativos, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de asociaciones vecinales, culturales, sociales, sanitarias y de toda índole, además de ciudadanos a título particular.

Ha asistido también Antonio Ventura, primer director de la Fundación Yuste, y no podía faltar su familia, con su madre Cecilia y su mujer, Mercedes, sentadas a ambos lados de la presidenta Guardiola, y su hermana, Patricia, en el banco contiguo. "Hemos invertido los mejores años de nuestra vida", ha dicho Pizarro, aludiendo al esfuerzo y respaldo que ha tenido siempre de ellos.

El reconocimiento de Guardiola

Antes del inicio del pleno extraordinario, en el zaguán del salón plenario, la presidenta Guardiola ha querido dedicar unas palabras a Pizarro ante los medios de comunicación.

La presidenta ha presentado el acto como el cierre de una etapa y el inicio de otra, "más que una despedida", un día de "reconocimiento a la labor de un grandísimo alcalde". Guardiola ha destacado que Fernando Pizarro ha dedicado muchos años de su vida a Plasencia y a "todos los placentinos", con "toda su dedicación" y "todo su empeño" en mejorar la vida de los vecinos.

También ha afirmado que para ella era "un honor" acompañar a Pizarro, a su equipo y a su familia en este momento, como forma de agradecerle "con el corazón" el trabajo realizado durante estos 15 años. También ha dicho que sabe que hará "un grandísimo trabajo" al frente de la fundación.

Guardiola ha cerrado su intervención definiendo a Pizarro como "un ejemplo de la buena política municipal" y ha añadido que ahora será también "un ejemplo de un gran gestor" que ayudará a llevar a Extremadura "a lo más alto" a través de la fundación.

Fotogalería | La rueda de prensa de despedida de Fernando Pizarro, en imágenes /

Nueva etapa de Pizarro

Por su parte, Pizarro ha reconocido que se trataba de un día "de muchas emociones". Ha agradecido la presencia de María Guardiola, a quien ha trasladado su gratitud por "la confianza que ha depositado" en él y por su respaldo personal en un momento "tan importante".

Pizarro ha apuntado que, a partir de ahora, asume otras responsabilidades que le abren "una puerta de mucha esperanza y de mucha ilusión". Tras recordar que el ayuntamiento ha sido para él "una escuela política indiscutible" durante 27 años, ha admitido que cerrar una etapa de esa dimensión "es francamente complicada", aunque ha subrayado que se le abre otra en la que podrá "seguir sirviendo no solo a Plasencia, sino al conjunto de Extremadura".

El inicio y final del acto

Tras sus intervenciones, ambos políticos han accedido al salón de plenos, donde han comenzado los abrazos a Pizarro, hasta que se ha sentado, por última vez, en el sillón de mando, junto al oficial mayor, que ejerce de secretario, y el portavoz del gobierno local, José Antonio Hernández.

Toni Gudiel

Frente a ellos, una imagen con mucho simbolismo, una mesa con un ejemplar del fuero de la ciudad, la medalla de los alcaldes del año 1952, una campana del siglo XVI y el bastón de mando del ayuntamiento.

Toda la corporación debía votar la renuncia del alcalde "por motivos personales", como ha recalcado en varias ocasiones Pizarro, y así lo han hecho al final del acto, que ha terminado entre aplausos y ha dado paso a las consabidas palabras, este lunes con más simbolismo que nunca: "Se levanta la sesión".

El PSOE, crítico

Antes de las últimas palabras del alcalde al frente del ayuntamiento, han tomado la palabra los portavoces de la oposición. El del PSOE, Alfredo Moreno, ha dicho irónicamente que no era un día para reivindicar, pero acto seguido se ha referido a la residencia de mayores sin construir, el asfaltado, las calles, Martín Palomino o la nueva estación de tren pendiente. En ese momento, ha recibido abucheos del público.

Después de "una vida entera dedicada a la política municipal", ha señalado que era "inevitable" valorar su gestión y ha criticado que no haya terminado la legislatura porque fue el compromiso adquirido por los ciudadanos en la última legislatura.

En el apartado positivo, Moreno ha dicho que ha "aprendido mucho" de Pizarro, aunque ha afirmado que, "en el último año, no se ha sabido gestionar" y le ha dicho que, como Carlos V, se va al "retiro de Yuste". Le ha deseado también que "vaya en paz. Muchas gracias y buena suerte".

Unidas Podemos, más errores que aciertos

La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, también ha querido reconocer los "aciertos y errores" de Pizarro. Por un lado, le ha agradecido el "trato respetuoso y correcto en lo personal", pero, en su valoración política, ha incidido en la situación en la que deja la ciudad y el ayuntamiento y también le ha criticado que se marche antes de acabar la legislatura.

Mata se ha referido a "problemas estructurales, falta de personal, vacantes sin cubrir, plantilla envejecida", así como a la residencia de mayores, Martín Palomino, estación de autobuses y conexiones ferroviarias. "Los resultados están lejos de las expectativas", ha dicho.

Vox, amigable

En cuanto al portavoz de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha tuteado a Pizarro para hacerle "un único reproche", que se marche antes de haberle dado tiempo a ejercer de oposición hasta el final.

El concejal le ha dado las gracias por su "sacrificio" y también de parte del grupo parlamentario.

El portavoz del gobierno

Ha llegado después el turno de José Antonio Hernández, portavoz del gobierno del PP y que, muy emocionado, ha leído un texto donde la amistad y el camino político afrontado por ambos, cual Quijote y Sancho, como el mismo edil ha dicho, ha quedado patente.

No ha olvidado las referencias a su querido Robe en un discurso en el que ha confesado su "bloqueo, desolación y tristeza" cuando conoció la renuncia de Pizarro. Ha resaltado sus logros, como el cambio de la zona del puente Trujillo, los accesos, viales, rotondas o aparcamientos.

También ha aludido al vía crucis del camino a veces, la crisis económica, la deuda de las huertas de La Isla, la pandemia... Pero ha hecho hincapié en el talante "conciliador, de tensión baja", de Pizarro y su "sacrificio. La historia te lo reconocerá", ha subrayado. Sin duda, juntos han vivido "la aventura de nuestra vida" y, aunque "queda mucho por hacer" en Plasencia, ha subrayado: "Te vas dejándola mejor de lo que te la encontraste".

Las palabras de Pizarro

Menos paro, más población, menos deuda. Son los tres logros que precisamente ha destacado Pizarro de sus 15 años al frente del ayuntamiento.

Respecto al hecho de irse antes de culminar la legislatura, ha explicado que "son decisiones personales, que afectan también a la familia y se toman en consenso con el entorno más cercano". No obstante, también ha puesto de manifiesto que ha tomado la decisión igualmente "por lealtad a la organización política a la que represento. Cuando mi partido ha dicho abrimos esta puerta, la abrimos y, cuando ha dicho la cerramos, la cerramos".

Como ha hecho en cada toma de posesión, Pizarro ha aprovechado para hablar, uno a uno, de los concejales de la corporación, a quienes ha elogiado. A todos, salvo a una, la edil socialista Esther Sánchez, con quien ha dicho que ha intentado tener buena relación, pero le ha faltado "que la otra parte quiera" y le ha aconsejado que "sea leal a quien le debe tanto porque los bandazos no son buenos", en alusión a sus cambios políticos.

También ha destacado sus palabras hacia la concejala Belinda Martín, inmersa en una investigación judicial. Le ha dicho que "ninguna tempestad ni tormenta son capaces de tirarla y la justicia pone a cada uno en su sitio. Su mejor cualidad es ser buena persona".

Para terminar, ha utilizado unas palabras del Zorongo Gitano, una copla tradicional popularizada por Lorca, que señala: "Dicen que son veinticuatro / las horas que tiene el día; / si tuviera veintisiete, / tres horas más te querría". En su caso, ha afirmado. "Si tuviera tres horas más el día, tres horas más querría a Plasencia".