Vox Plasencia exige que se cumpla la normativa de ruidos en el centro durante la feria

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia se ha quejado públicamente y ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno para criticar el exceso de ruidos en plazas de la zona centro en las pasadas ferias. El concejal de Vox en el ayuntamiento, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha mostrado su respaldo al colectivo y ha exigido al ayuntamiento que se cumpla la ordenanza de ruidos durante las fiestas.

A través de un comunicado, el edil se ha sumado a las críticas de Intramuros y vecinos por las "graves molestias ocasionadas por el exceso de ruido registrado durante las recientes ferias" en diferentes calles y plazas de la ciudad, especialmente en las zonas de San Martín, San Nicolás y Torre Lucía.

Falta de control

Así, Sánchez-Ocaña ha señalado que la celebración de actividades festivas "debe ser compatible con el derecho al descanso de los vecinos y con una convivencia respetuosa".

Por este motivo, ante las quejas vecinales, ha mostrado su "preocupación por la falta de control y de cumplimiento efectivo de las ordenanzas municipales en materia de ruido y ocupación de la vía pública".

No obstante, la Policía Local ha afirmado que ha acudido en varias ocasiones para pedir a hosteleros que bajaran el volumen de la música en algunas zonas, tras quejas vecinales.

Concierto en la plaza de San Esteban, en las pasadas ferias de Plasencia. / Toni Gudiel

Revisar las autorizaciones y avisar a los vecinos

Dado lo ocurrido en las ferias, el concejal ha afirmado que se mostrará "muy exigente" con el gobierno local para que "revise los criterios y autorizaciones concedidas para la instalación de barras y otras actividades en espacios públicos, especialmente cuando estas se desarrollen sin el debido consenso o diálogo previo con los vecinos y demás actores afectados".

Por otra parte, reclama una "mayor transparencia y planificación" por parte del gobierno municipal, de forma que "las asociaciones vecinales sean informadas con suficiente antelación de cualquier evento susceptible de generar molestias o alterar la vida cotidiana de los residentes".

Legalidad y respeto mutuo

En suma, el concejal ha querido subrayar que "Vox Plasencia defiende unas ferias vivas, atractivas y beneficiosas para la actividad hostelera y económica de la ciudad, pero siempre dentro del marco de la legalidad, el respeto mutuo y el equilibrio entre ocio, actividad económica y calidad de vida".

En este sentido y, a su juicio, "cuidar y proteger el casco histórico exige escuchar a quienes viven en él cada día, y con tal motivo seguiremos trabajando para garantizar que el descanso de los vecinos, la convivencia y el desarrollo de la actividad comercial y hostelera puedan coexistir de forma ordenada y respetuosa".