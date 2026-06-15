Respaldo a la crítica vecinal
Vox Plasencia exige que se cumpla la normativa de ruidos en el centro durante la feria
El concejal del grupo municipal ha mostrado su preocupación por "la falta de control y de cumplimiento efectivo de las ordenanzas municipales"
La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia se ha quejado públicamente y ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno para criticar el exceso de ruidos en plazas de la zona centro en las pasadas ferias. El concejal de Vox en el ayuntamiento, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha mostrado su respaldo al colectivo y ha exigido al ayuntamiento que se cumpla la ordenanza de ruidos durante las fiestas.
A través de un comunicado, el edil se ha sumado a las críticas de Intramuros y vecinos por las "graves molestias ocasionadas por el exceso de ruido registrado durante las recientes ferias" en diferentes calles y plazas de la ciudad, especialmente en las zonas de San Martín, San Nicolás y Torre Lucía.
Falta de control
Así, Sánchez-Ocaña ha señalado que la celebración de actividades festivas "debe ser compatible con el derecho al descanso de los vecinos y con una convivencia respetuosa".
Por este motivo, ante las quejas vecinales, ha mostrado su "preocupación por la falta de control y de cumplimiento efectivo de las ordenanzas municipales en materia de ruido y ocupación de la vía pública".
No obstante, la Policía Local ha afirmado que ha acudido en varias ocasiones para pedir a hosteleros que bajaran el volumen de la música en algunas zonas, tras quejas vecinales.
Revisar las autorizaciones y avisar a los vecinos
Dado lo ocurrido en las ferias, el concejal ha afirmado que se mostrará "muy exigente" con el gobierno local para que "revise los criterios y autorizaciones concedidas para la instalación de barras y otras actividades en espacios públicos, especialmente cuando estas se desarrollen sin el debido consenso o diálogo previo con los vecinos y demás actores afectados".
Por otra parte, reclama una "mayor transparencia y planificación" por parte del gobierno municipal, de forma que "las asociaciones vecinales sean informadas con suficiente antelación de cualquier evento susceptible de generar molestias o alterar la vida cotidiana de los residentes".
Legalidad y respeto mutuo
En suma, el concejal ha querido subrayar que "Vox Plasencia defiende unas ferias vivas, atractivas y beneficiosas para la actividad hostelera y económica de la ciudad, pero siempre dentro del marco de la legalidad, el respeto mutuo y el equilibrio entre ocio, actividad económica y calidad de vida".
En este sentido y, a su juicio, "cuidar y proteger el casco histórico exige escuchar a quienes viven en él cada día, y con tal motivo seguiremos trabajando para garantizar que el descanso de los vecinos, la convivencia y el desarrollo de la actividad comercial y hostelera puedan coexistir de forma ordenada y respetuosa".
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