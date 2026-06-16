La cicatriz del rayo que originó un incendio en el monte Valcorchero de Plasencia.

La marca todavía atraviesa el tronco del alcornoque como una herida abierta. Una larga cicatriz diagonal, de corteza desgarrada, señala el punto exacto en el que un rayo cayó durante la madrugada del sábado al domingo en el Monte de Utilidad Pública de Valcorchero, en Plasencia. Horas después, ese impacto acabaría originando un incendio forestal en uno de los espacios naturales más valiosos y que se sumó a otro ocurrido el sábado.

Una fotografía, tomada por David, bombero forestal que participó durante horas en las labores de extinción del fuego, muestra con claridad la huella dejada por la descarga eléctrica en el árbol. La base del alcornoque y el terreno quemado a su alrededor indican que fue en ese punto donde se inició el incendio.

Imagen de cómo quedó el árbol tras la caída del rayo en Plasencia. / Redes del Plan Infoex

La tormenta nocturna y el rayo latente

Según la información difundida por el Plan Infoex de la Junta de Extremadura en sus redes sociales, el rayo cayó durante la gran tormenta de la madrugada del sábado al domingo, pero las lluvias que acompañaron al episodio evitaron que el fuego prendiera en ese momento.

Lo más sorprendente es que, a la mañana siguiente, "el sol secó el terreno y ese rayo latente originó un incendio forestal". Así, lo que parecía dormido se reactivó hasta provocar las llamas.

Casi 11 horas de incendio

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura ha detallado que el fuego comenzó a las 13.32 horas y quedó estabilizado dos horas más tarde, pero no se dio por controlado hasta las diez de la noche y hasta las 00.10 horas no quedó extinguido.

Las llamas quemaron 4 hectáreas de monte y la Junta tuvo que movilizar 4 unidades de bomberos forestales, 1 agente del Medio Natural, 1 técnico de extinción, 1 capataz, 3 camiones autobomba, 3 vehículos ligeros y 1 helicóptero. Además, el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico aportó otro helicóptero.

El incendio del sábado, 22 hectáreas quemadas

Se da la circunstancia de que un día antes, el sábado, otro incendio había calcinado 22 hectáreas del monte protegido. Se declaró a las 13.00 horas y tardó más de tres horas en quedar controlado, en concreto, a las 16.20 horas.

En este caso, por parte de la Junta de Extremadura fue necesaria la intervención de tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos camiones autobomba, dos agentes del Medio Natural, un técnico de extinción, dos vehículos ligeros y un helicóptero. Además, el Ministerio también desplegó un helicóptero en las labores de extinción.

6 de cada 100 incendios son por causas naturales

A raíz de este fuego originado por un rayo, el plan Infoex ha aportado datos sobre las causas más habituales de este tipo de incendios en los montes.

Así, ha explicado que el caso del alcornoque alcanzado por el rayo recuerda que, aunque las causas naturales existen, son minoritarias en Extremadura. Señala que "solo 6 de cada 100 incendios forestales declarados en la región tienen su origen en fenómenos naturales", mientras que otro 6% responde a causas desconocidas.

La mano del hombre

En el 88% restante "está la mano del hombre", ya sea por negligencia o intencionalidad. Por eso, pide que "extrememos las precauciones. ¡Protejamos Extremadura!

En un enclave protegido y de alto valor ambiental en Plasencia como es Valcorchero, la imagen de la corteza abierta por el rayo deja una doble advertencia, por un lado, la fuerza imprevisible de la naturaleza y, por otro, la necesidad de extremar las precauciones en un periodo de alto riesgo de incendios forestales.

Solo de esta forma se podrá evitar la situación de incendios del verano pasado, la más devastadora de los últimos años.