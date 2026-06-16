Suceso
Dos heridos en una colisión entre dos camiones en la A-66 a la altura de Plasencia
La Guardia Civil regula el tráfico en el kilómetro 471, sentido Sevilla, donde uno de los carriles ha quedado parcialmente habilitado tras el accidente
R. R.
Dos personas han resultado heridas leves en un accidente de circulación ocurrido en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 471, en sentido Sevilla, dentro del término municipal de Plasencia.
El siniestro ha consistido en una colisión entre dos vehículos articulados, según la información facilitada. Como consecuencia del accidente, la circulación se ha visto afectada en la zona, aunque uno de los carriles ha quedado parcialmente habilitado para permitir el paso de vehículos.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, con patrullas del Subsector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, que se están encargando de regular la circulación y de llevar a cabo las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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