¿Qué pasa ahora en Plasencia tras la renuncia de Pizarro? Los pasos hasta elegir a Dóniga como alcalde

La renuncia de Fernando Pizarro a la Alcaldía del Ayuntamiento de Plasencia ya es efectiva. El pleno municipal celebrado este lunes, con la presencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha tomado conocimiento de su salida, un trámite que activa el relevo institucional y abre el periodo hasta la elección del nuevo alcalde, que será David Dóniga.

No obstante, hasta que se celebre esa votación y tome posesión, el ayuntamiento no queda sin dirección política. Las funciones de la Alcaldía las asume el primer teniente de alcalde, David Dóniga, que ya está en funciones y que además es portavoz adjunto y concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación. El pleno de elección de Dóniga como sexto alcalde de la democracia en Plasencia está previsto para el próximo viernes, 19 de junio.

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La renuncia se formaliza ante el pleno

El relevo en una alcaldía no se produce solo con el anuncio político de dimisión, que tuvo lugar la semana pasada. La normativa local exige que la renuncia se presente por escrito y que el pleno tome conocimiento de ella. Así lo recoge el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, que establece que el alcalde puede renunciar al cargo sin perder por ello su condición de concejal, aunque en este caso a renunciado a ambos cargos.

Ese es el paso que se ha completado este lunes en Plasencia con Fernando Pizarro. Desde ese momento, la Alcaldía queda vacante y se activa el procedimiento para elegir al nuevo regidor. La corporación municipal, mientras tanto, sigue funcionando con normalidad institucional y será el pleno el órgano encargado de resolver la sucesión.

David Dóniga, alcalde en funciones

Hasta la toma de posesión del nuevo alcalde, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el propio Reglamento de Organización municipal prevén que los tenientes de alcalde sustituyan al alcalde por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

En el caso placentino, esa responsabilidad recae en David Dóniga, primer teniente de alcalde. Dóniga queda al frente de las funciones de la Alcaldía de forma provisional, sin que eso suponga todavía su elección como alcalde. Su papel es garantizar la continuidad del gobierno municipal durante el intervalo que va desde la renuncia efectiva de Pizarro hasta la sesión en la que se designe al nuevo regidor.

El pleno de elección, el viernes 19

El siguiente paso, por tanto, será la celebración del pleno extraordinario para elegir nuevo alcalde. En Plasencia, esa sesión está prevista para el próximo viernes, 19 de junio. La fecha acata el procedimiento previsto por el artículo 40.5 del Reglamento de Organización de las Entidades Locales, que señala que, cuando la Alcaldía queda vacante por renuncia, fallecimiento o sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección debe celebrarse dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el pleno.

La elección se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que señala que encabeza la lista del alcalde saliente el siguiente concejal de esa misma candidatura, salvo que renuncie expresamente a ser candidato.

Cómo se elige al nuevo alcalde

En la sesión de elección pueden ser candidatos los concejales que encabecen sus respectivas listas. Si alguno obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, queda proclamado alcalde. Si nadie alcanza esa mayoría, la ley establece que será proclamado el concejal que encabece la lista más votada en las elecciones municipales. En caso de empate, se resolvería por sorteo.

Ese mecanismo es el que marca la diferencia entre una sustitución provisional y una elección formal. David Dóniga ejerce ahora como alcalde en funciones por su condición de primer teniente de alcalde, pero la Alcaldía deberá resolverse en el pleno extraordinario previsto para el viernes.

Cese de los cargos de confianza

Por otro lado, la renuncia del alcalde no implica que cesen los concejales ni que se disuelva el pleno. Sí quedan afectados, en cambio, los puestos eventuales o de confianza vinculados directamente al alcalde saliente. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que el personal eventual cesa, en todo caso, cuando se produce el cese de la autoridad a la que presta funciones de confianza o asesoramiento.

También queda pendiente la reorganización política del gobierno municipal una vez tome posesión el nuevo alcalde. Esto es así porque los nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la junta de gobierno local y delegaciones de áreas dependen de decretos de Alcaldía. Por eso, tras la elección del nuevo regidor, lo habitual es que se dicten nuevas resoluciones para confirmar, modificar o redistribuir esas responsabilidades.

David Moreno, el siguiente en la lista del PP

Además, se da la circunstancia de que, con la marcha de Pizarro, debe entrar un nuevo concejal a las filas del PP y al que le corresponde por su posición en las listas para las últimas elecciones municipales es a David Moreno Rego, exconcejal, exdirector del IES Gabriel y Galán de Plasencia y actual director general de Personal Docente de la Junta de Extremadura.

Moreno ha estado presente en el pleno de renuncia de Pizarro y a él se refirió también el exalcalde, esperando que asuma de nuevo el cargo de concejal. Si renunciara, la siguiente de la lista es Jovita García Hernández.