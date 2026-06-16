Plasencia elige a los 14 finalistas del primer concurso de moda del Martes Mayor.

El primer Concurso de Diseño de Moda del Martes Mayor de Plasencia ya tiene finalistas. Según ha informado el ayuntamiento, 14 propuestas han sido seleccionadas para competir en una pasarela que busca llevar la indumentaria tradicional del norte de Extremadura al lenguaje de la moda actual.

La iniciativa, coorganizada con la asociación Costularte, cerró el plazo de inscripción el pasado 5 de junio con una alta participación de creadores. Según ha explicado el ayuntamiento, el certamen entra ahora en la fase de confección de los diseños, que se mostrarán públicamente durante los días centrales de la celebración de agosto.

Una pasarela para vestir el Martes Mayor

El concurso nace con la intención de "rescatar el patrimonio textil del norte de Extremadura" y proyectarlo hacia una mirada contemporánea. No se trata solo de reproducir prendas tradicionales, sino de reinterpretar refajos, bordados y complementos desde la creatividad actual, sin perder el vínculo con la identidad local.

Así, el Ayuntamiento de Plasencia ha destacado que la respuesta de los participantes ha superado las expectativas de la organización. Las propuestas seleccionadas, según el consistorio, se han elegido por su "equilibrio entre tradición, calidad técnica y capacidad para dialogar con las tendencias de la moda".

Presentación del Concurso de Moda del Martes Mayor de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

No obstante, la concejala de Turismo, Belinda Martín, ha señalado que el proceso de selección "no ha sido fácil" por el nivel de los trabajos recibidos. "Estas 14 propuestas finalistas demuestran que nuestras raíces y el alma de nuestra indumentaria regional siguen muy vivos y pueden dialogar perfectamente con las pasarelas actuales", ha afirmado.

De los bocetos a la confección

La siguiente fase llevará los diseños del papel a la tela. Los finalistas deberán convertir sus bocetos en piezas acabadas para el desfile oficial, que se celebrará durante el Martes Mayor, que tendrá lugar el 7 de agosto.

El certamen tendrá un premio único de 600 euros para el creador o creadora de la propuesta ganadora. Además de la dotación económica, el Ayuntamiento de Plasencia ha apuntado que el diseño vencedor recibirá un reconocimiento institucional y promoción pública de la obra.

Juan Manuel Cruz, presidente de Costularte y coorganizador del concurso, ha subrayado el valor artesanal de los proyectos presentados. A su juicio, los bocetos muestran "un nivel de patronaje" y un respeto por los elementos identitarios de la indumentaria tradicional que hacen especialmente difícil la decisión del jurado.

Tradición extremeña con mirada actual

Costularte defiende que la costura tradicional no debe entenderse como una expresión inmóvil del pasado, sino como un arte vivo. Esa idea atraviesa el enfoque del concurso: tomar como punto de partida la memoria textil de la zona y convertirla en una propuesta capaz de atraer a nuevos públicos.

La apuesta conecta con el peso que el Martes Mayor tiene en Plasencia. La fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, llena cada agosto las calles del centro histórico con mercado, tradición, visitantes y actividad cultural. La pasarela pretende sumar un nuevo reclamo dentro de esa programación.

Desde la Concejalía de Turismo se busca también ampliar el perfil de visitantes. Además del público habitual de la fiesta, el ayuntamiento confía en atraer a personas vinculadas al diseño, la artesanía y el sector textil, aprovechando el escaparate que ofrece una celebración con arraigo comarcal.

Un escaparate para la artesanía

De esta forma, según el ayuntamiento, el objetivo es que quienes visiten la ciudad durante el Martes Mayor descubran una forma renovada de mirar la tradición, no solo como patrimonio que se conserva, sino como materia creativa.

"Queremos que el turismo que nos visita descubra que Plasencia no solo custodia la historia, sino que también la rediseña y la impulsa hacia el futuro", ha concluido Belinda Martín, que ha felicitado a los 14 seleccionados y ha animado a la ciudadanía a arroparlos en el desfile oficial.