Plasencia ofrece 7 campamentos de verano para niños: fechas, horarios y precios

Esta será la última semana de clases en los centros educativos y muchos padres piensan ya en cómo conciliar la vida laboral con el descanso vacacional de los hijos. En Plasencia. La junta de gobierno del ayuntamiento ha aprobado ya la cesión de instalaciones municipales para siete campamentos y campus deportivos este verano.

Las actividades se concentrarán entre finales de junio y julio y están organizadas por clubes de la ciudad. La oferta combina propuestas semanales, quincenales y mensuales, con horarios de mañana y uso de la piscina municipal en la mayoría de los casos.

Siete propuestas deportivas para el verano

La programación aprobada por la junta de gobierno arrancará el próximo lunes, 22 de junio, y se extenderá hasta el 31 de julio, con campus vinculados principalmente al deporte base.

El calendario incluye el IV Clínic de Verano del C.D. Academia Plasencia, el campamento de la A.D. Nuevo Plasencia, el XXIV Campus Deportivo Ciudad de Plasencia, el XIII Campus de Fútbol Sporting Placentino, el Campamento Verano Norte de Extremadura Academii, el II Campus Verano-Gimnasia Rítmica y el Campus Baloncesto Verano del C.P. Miralvalle.

El IV Clínic de Verano del C.D. Academia Plasencia se celebrará del 29 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes, con actividad de 9.00 a 14.00 horas. El ayuntamiento ha autorizado el uso de medio campo del Estadio Municipal Francisco Gil Valle de 9.00 a 12.00 horas y la piscina municipal de verano de 12.00 a 14.00 horas. La cuota será de 150 euros por el mes completo.

En las mismas fechas, del 29 de junio al 31 de julio, la A.D. Nuevo Plasencia organizará su XI Campus de Fútbol de Verano. El acuerdo municipal concede a la entidad medio campo del Francisco Gil Valle de 9.00 a 12.00 horas y la piscina de 12.00 a 14.00 horas. Las cuotas serán de 65 euros por semana, 110 por quincena y 200 por mes.

Propuestas desde el 22 de junio

Las actividades empezarán una semana antes con el XXIV Campus Deportivo Ciudad de Plasencia, promovido por el Club Deportivo Dojo. Se desarrollará del 22 al 26 de junio, en horario de 10.00 a 14.30 horas. El acuerdo autoriza el uso del pabellón municipal La Bombonera y de la piscina municipal, con una cuota de 70 euros para la semana.

También desde el 22 de junio comenzará el XIII Campus de Fútbol Sporting Placentino, que se prolongará hasta el 17 de julio. La actividad se ha planteado de 9.00 a 14.00 horas y utilizará el campo de césped artificial de la ciudad deportiva, la pista polideportiva, el pabellón La Bombonera y la piscina municipal. Las tarifas serán de 90 euros por semana, 150 por quincena, 240 por tres semanas y 300 por cuatro semanas.

Por otro lado, el II Campus Verano-Gimnasia Rítmica, organizado por el Club Gimansia Rítmica Plasencia, tendrá igualmente como fechas el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 17 de julio. El club dispondrá del rocódromo del pabellón La Bombonera del 22 de junio al 3 de julio; del pabellón del 6 al 17 de julio y de la piscina municipal de 12.00 a 14.00 horas. Las cuotas fijadas son de 60 euros para socios y 75 para no socios la primera semana; 50 y 65 euros, respectivamente, en las siguientes, y días sueltos a 12 euros para socios y 15 para no socios.

Baloncesto y Norte de Extremadura Academii

Por su parte, el Campus Baloncesto Verano del C.P. Miralvalle se celebrará del 22 de junio al 3 de julio, de lunes a viernes, con horario general de 8.30 a 14.00 horas y una acampada los jueves a partir de las 19.00 horas. El acuerdo contempla el uso del pabellón municipal Julio Carrón y de la piscina municipal de verano de 12.00 a 14.00 horas. Las cuotas son de 95 euros por semana, 165 por quincena y 20 euros para la acampada.

La oferta se completa con el Campamento Verano Norte de Extremadura Academii, que se desarrollará del 29 de junio al 26 de julio, de 8.00 a 15.00 horas. El ayuntamiento ha autorizado el uso del pabellón municipal Rafael Álvarez Fernández. En este caso, el acta recoge cuotas de entre 60 y 180 euros.