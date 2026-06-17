Caja Rural de Extremadura inaugura una nueva oficina en Plasencia para mejorar la atención a sus clientes

Caja Rural de Extremadura ha inaugurado oficialmente su nueva oficina en Plasencia, con unas instalaciones que buscan mejorar la atención a los clientes y mejorar el espacio de trabajo para los empleados de la entidad.

La nueva sucursal se ubica en la céntrica Avenida de Alfonso VIII número 24 y se ha diseñado conforme a la nueva imagen corporativa de Caja Rural de Extremadura, más moderna e incorporando un concepto de espacio abierto y funcional que prioriza la comodidad del cliente y la eficiencia en el servicio.

El resultado es un entorno más actual, luminoso y acogedor, alineado con la evolución del modelo de atención de la entidad, que cuenta con cuatro puestos para la atención de los clientes, además del despacho del director, lo que facilita una organización óptima del trabajo.

Urbano Caballo, presidente, y Rocío Morales, directora general, junto trabajadores de la nueva oficina en Plasencia. / EL PERIÓDICO

Lugar estratégico

La oficina de Plasencia desempeña un papel estratégico, no solo por su ubicación en la capital placentina, sino por su capacidad de servicio a toda la comarca, siendo un punto de referencia para clientes del municipio y de su entorno, en el norte de la provincia.

Esta nueva oficina se suma a la renovación de diferentes sucursales en los últimos meses como la de Navalmoral de la Mata, Jarandilla de la Vera o Cáceres con el objetivo de mejorar la atención a los clientes y seguir apostando por generar valor en la tierra.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la entidad, Urbano Caballo, la directora general, Rocío Morales, y el director de la oficina, David Bayle, junto a David Dóniga, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Plasencia.

Asimismo, han asistido representantes del tejido empresarial y cooperativo de la zona y deportistas que cuentan con el patrocinio de la entidad, como la joven piloto de motocross Triana López.

Entidad líder

Caja Rural de Extremadura se ha consolidado como entidad de referencia en la región con una cuota de mercado que supera el 10%, con más de 163.000 clientes y 62.000 socios.

Actualmente la entidad suma 110 oficinas, más de 130 cajeros y un equipo que supera los 300 profesionales, lo que garantiza una presencia cercana y permanente en el territorio.

Durante el último ejercicio, Caja Rural de Extremadura ha experimentado un importante crecimiento, alcanzando un beneficio histórico de 33,6 millones de euros netos. Además, la entidad ha superado los 4.400 millones de euros de Volumen de Negocio tras crecer un 9% en 2025.

El Fondo de educación y Promoción destinó en el último ejercicio más de 2,8 millones de euros para atender a cerca de un millar de peticiones de entidades sociales.

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Con esta actuación, Caja Rural de Extremadura refuerza su compromiso con la cercanía y el desarrollo económico de Plasencia y su comarca.