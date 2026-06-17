La Feria de Plasencia deja un conductor fugado tras un accidente y tres locales expedientados por saltarse el horario.

La Policía Local de Plasencia ha hecho un balance de las pasadas ferias y, con todos los datos en la mano, el resultado ha sido positivo, sobre todo en materia de "seguridad vial". Únicamente se ha producido un accidente, aunque el conductor se dio a la fuga y aún no se le ha encontrado. En cuanto al resto de incidencias, tres establecimientos hosteleros han sido expedientados por incumplir horarios y un joven detenido por enfrentarse a un agente de la Policía Nacional.

El intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, acompañado por el inspector José Antonio Díaz y el subinspector Gonzalo David, ha presentado las conclusiones del dispositivo especial de las fiestas y ha destacado que, en seguridad vial, se han conseguido "los mejores resultados de los últimos años".

Un accidente con fuga en Juan Carlos I

La incidencia más relevante en materia de tráfico se ha producido en la avenida Juan Carlos I, donde un conductor se dio a la fuga tras un accidente. La Policía Local tuvo que retirar el vehículo implicado y, según ha explicado Quijada, todavía no ha podido localizar al titular.

El intendente ha señalado que los agentes han acudido "varias veces" al domicilio del propietario, pero "no aparece por casa". La Policía Local tampoco ha podido confirmar si el titular era quien conducía el vehículo en el momento del siniestro, por lo que, ante esta situación, el cuerpo tramitará una denuncia administrativa contra el titular del vehículo. Será él quien tenga que identificar, si procede, a la persona que iba al volante cuando se produjo el accidente.

Agentes de policía, en la plaza Mayor de Plasencia, en la pasada feria. / Toni Gudiel

Dos detenidos por alcoholemia

También en material vial, los distintos controles se han saldado con dos detenidos por superar la tasa de alcoholemia y una tercera persona detenida por no disponer de carné de conducir.

Además, la Policía Local ha formulado cinco denuncias por alcoholemia en casos en los que no se superó la tasa penal y otras ocho por circular sin la ITV en regla.

Tres expedientes a establecimientos

En cuanto a los establecimientos de hostelería, Quijada ha señalado que, en general, han cumplido las normas fijadas para la feria por el ayuntamiento. No obstante, se ha abierto un expediente sancionador a una caseta del recinto ferial porque en la noche del domingo debía cerrar a las doce y, según el intendente, hizo "caso omiso" a los diversos requerimientos de la policía.

También han sido sancionados otros dos establecimientos por superar el horario establecido para cortar la música, fijado a las 23.00 horas. En este sentido, Quijada ha pedido "respeto" a los hosteleros hacia unas normas que, según ha destacado, habían sido aprobadas por la junta de gobierno local y comunicadas previamente al sector.

Quejas vecinales por la música

Las quejas vecinales por la música en algunas plazas de la ciudad también han formado parte de la feria -respaldadas posteriormente por Vox- y, según ha explicado Quijada, se analizarán en una reunión que quiere mantener con los colectivos vecinales. El objetivo, según ha explicado el intendente, es conocer cómo les ha afectado la dispersión de actividades, las aglomeraciones y el funcionamiento del dispositivo.

Quijada ha defendido que "la feria es para todos", aunque ha admitido que durante varios días la ciudad altera sus horarios, concentra más público en la calle y genera molestias en algunas zonas.

La intención de la Policía Local es recoger esas aportaciones para valorar "qué podemos mejorar" y buscar soluciones que eviten repetir aquello que no haya funcionado bien. El análisis no se limitará a los vecinos, ya que también está previsto mantener encuentros con feriantes y otros sectores.

Agentes de policía, en el recinto ferial de Plasencia. / Toni Gudiel

Un detenido por una pelea en las casetas

En cuanto al recinto ferial, el balance policial ha dejado una detención tras una pelea en la zona de casetas. Según Quijada, un joven fue detenido por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad después de enfrentarse a un policía nacional.

La Policía Local ha enmarcado esta actuación dentro de la coordinación mantenida durante la feria con la Policía Nacional, que reforzó su presencia con efectivos desplazados también desde Cáceres.

Menores intoxicados, una mordedura y gas pimienta

El balance incluye además otras incidencias repartidas por distintos puntos de Plasencia. Así, la Policía Local intervino junto a la Policía Nacional en un posible caso de violencia de género en la avenida de La Vera.

También se registraron dos intoxicaciones etílicas en menores de edad. En uno de los casos, el menor amaneció con un corte en la mano. A ello se suma la atención a una chica que había sido mordida por un perro en la avenida del Valle y a una mujer que sufrió una lipotimia durante un concierto.

En el recinto ferial, se produjeron además destrozos en los lavabos con una piedra que habían dejado allí mismo y también en los baños, otra persona utilizó spray de pimienta, lo que obligó a intervenir a los bomberos para evacuar la zona y extraer el gas.

Amplio despliegue y coordinación

El intendente ha hecho una lectura global positiva y ha señalado que se han mejorado muchos aspectos respecto a ediciones anteriores de la feria. Las sensaciones mayoritarias, según ha expuesto, han sido buenas, pese a que estos días alteran las rutinas de la ciudad, retrasan los horarios de salida y reparten actividades por distintos puntos.

Quijada ha agradecido la colaboración de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los bomberos, Protección Civil -hizo 68 servicios-, Cruz Roja y los servicios sanitarios. El 112 atendió 120 incidencias entre el 10 y el 15 de junio, según ha señalado.

El intendente ha destacado también la coordinación de todos los efectivos y el trabajo de la plantilla de la Policía Local, que, pese a estar "al límite", ha redoblado esfuerzos y turnos durante el dispositivo.