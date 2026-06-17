Plasencia lleva a La Data a los premios educativos de Extremadura con un proyecto que une a niños y mayores.

La entrega del premio Tomás García Verdejo de la Junta de Extremadura a la Escuela Infantil La Data ha situado a Plasencia en el mapa regional de las buenas prácticas educativas. El ayuntamiento, del que depende la gestión del espacio, ha valorado el reconocimiento como un motivo de "orgullo placentino" y ha felicitado al equipo del centro.

Por su parte, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer Afads Norte de Cáceres, con sede en Plasencia y entidad colaboradora del proyecto, ha compartido también su satisfacción por formar parte de una iniciativa que une a niños y personas mayores. La presidenta de la asociación, Neli Prieto Martín, y Cristina Martín han representado a la entidad en el acto de entrega del galardón y el concejal David Calvo, al ayuntamiento.

Un premio para un centro municipal

La Junta ha concedido el premio al centro infantil por el proyecto denominado Aprendiendo de tus recuerdos, un programa intergeneracional que el centro desarrolla desde hace dos cursos lectivos con la colaboración de Afads.

Desde el consistorio placentino han trasladado su enhorabuena a la dirección, al profesorado, a las familias y a las personas mayores que participan en la iniciativa. El ayuntamiento ha subrayado que este reconocimiento consolida a los centros educativos de la ciudad como "referentes regionales en innovación pedagógica y educación en valores".

Niños y mayores, en el centro infantil La Data de Plasencia. / CEDIDA

La valoración del ayuntamiento y de Afads

Precisamente, el concejal de Infancia y Familia, David Calvo, ha querido acompañar al equipo directivo del centro y trasladarle el apoyo del ayuntamiento. El edil ha destacado el valor humano de una propuesta que, según ha señalado, "va mucho más allá de una simple actividad educativa".

"Desde el Ayuntamiento de Plasencia, y en especial desde la concejalía de Infancia y Familia, queremos mostrar nuestra satisfacción por el gran trabajo que se está realizando desde la Escuela Infantil La Data, apostando por proyectos tan importantes y gratificantes como este. Va mucho más allá de una simple actividad educativa: busca crear lazos afectivos entre generaciones, generando beneficios mutuos muy significativos", ha señalado Calvo.

El concejal ha subrayado además el compromiso municipal con este tipo de proyectos. "Con el apoyo incondicional del alcalde y de todo el equipo de gobierno, consideramos fundamental continuar impulsando propuestas tan enriquecedoras y positivas para todos los participantes: niños, adultos, profesionales y familiares. Me emociona ver de cerca las sesiones y comprobar el enorme valor que este programa aporta a las personas con alzhéimer y la sensibilidad que despierta en los más pequeños".

También Afads ha expresado públicamente su agradecimiento por compartir el premio y el proyecto. La asociación ha definido como "un orgullo enorme" formar parte de Aprendiendo de tus recuerdos y ha mostrado su satisfacción por una iniciativa que conecta su labor social con el ámbito educativo.

Una actividad intergeneracional, con niños y mayores, en el centro premiado en Plasencia. / CEDIDA

Aprendiendo de tus recuerdos

El proyecto premiado busca crear espacios de encuentro entre los niños de la escuela infantil municipal y las personas mayores vinculadas a Afads. Así, a través de actividades compartidas, el programa trabaja la memoria, el respeto, la convivencia y el aprendizaje mutuo.

La propuesta incorpora una dimensión pedagógica y social. Para los más pequeños, supone una forma temprana de acercarse a la empatía, al cuidado y al valor de los recuerdos. Para las personas mayores, especialmente aquellas que tienen problemas de memoria, representa una oportunidad para estimularla y reforzar vínculos socioafectivos.

El planteamiento rompe con la idea del aula como espacio cerrado y acerca la escuela a la realidad familiar y comunitaria. La convivencia entre generaciones se convierte así en una herramienta educativa que permite trabajar valores desde la primera infancia.

Educación, memoria y convivencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha enmarcado el galardón dentro de su apuesta por iniciativas que refuercen la educación en valores. En este caso, el contacto entre niños y mayores permite trabajar la sensibilidad hacia las personas con alzhéimer y hacia sus familias, una realidad muy presente en muchos hogares extremeños.

Además, la colaboración con Afads aporta al proyecto una dimensión social añadida. No se trata solo de compartir actividades, sino de generar una relación continuada entre generaciones, con beneficios para quienes aprenden, quienes recuerdan y quienes acompañan.

Otro reconocimiento placentino

El consistorio ha querido extender también su felicitación al resto de premiados en esta edición de los Premios Tomás García Verdejo. De manera especial, ha mencionado al Colegio Santísima Trinidad de Plasencia, distinguido por el proyecto La vuelta a Extremadura.

Con ambos reconocimientos, Plasencia refuerza su presencia en unos premios autonómicos que distinguen experiencias educativas con capacidad para mejorar la vida de los centros y de su entorno.