La Policía Local pide a los vecinos de Plasencia que anoten matrículas y ayuden a frenar los fuegos intencionados

Los incendios han sido la cara más preocupante de la feria de Plasencia. Mientras en la ciudad había música, atracciones y actividades por distintos puntos, los servicios de emergencia tuvieron que emplearse a fondo en varios fuegos que obligaron a movilizar medios terrestres y aéreos.

La Policía Local lo sabe bien y mantiene abiertas las labores preventivas y de vigilancia, pero ha pedido la colaboración vecinal para intentar evitar nuevos incendios y facilitar la identificación de los autores. El llamamiento no es para intervenir, sino para observar, anotar datos útiles y avisar a los cuerpos de seguridad o a los servicios de emergencia.

Matrículas, horas y lugares

El subinspector de la Policía Local de Plasencia Gonzalo David ha pedido este miércoles que cualquier ciudadano que observe una matrícula, un vehículo o algún movimiento sospechoso tome nota y lo comunique. La clave, ha señalado, es que un dato aparentemente menor puede convertirse después en una pista relevante.

"Que no dude en tomar nota", ha señalado David, al explicar que un apunte que en principio puede no parecer significativo, como la matrícula de un coche, puede repetirse "en el entorno de varios incendios" y ayudar "mucho, muchísimo" a los investigadores.

No obstante, no se trata de perseguir a nadie ni de enfrentarse a posibles autores, sino de aportar información concreta, una matrícula, una descripción del vehículo o un posible pirómano, una hora aproximada o el punto en el que se ha visto un movimiento extraño.

Toni Gudiel

Varios focos en la zona sur

En cuanto a los ocurridos durante la feria, el intendente de la Policía Local de Plasencia, José Antonio Quijada, ha explicado que ya el jueves, comenzó un fuego con "tres o cuatro focos" en la zona sur de la ciudad, con inicio en Fuentidueñas y continuidad hacia la carretera de Trujillo y la carretera de Malpartida.

Quijada apuntó que "seguramente más de uno" de esos focos fue "intencionado". Por ahora, sin embargo, no hay ninguna persona detenida por estos hechos, por lo que la investigación y las labores de prevención continúan abiertas.

El intendente ha reconocido que estos fuegos han supuesto, además de los daños en el medioambiente, "un contratiempo importante" para un dispositivo que, además de atender la programación festiva, no puede abandonar el resto de la ciudad. De hecho, la Policía Local tuvo que reforzar la atención sobre las zonas afectadas junto al resto de servicios de emergencia.

Fuegos durante varios días

Además, los incendios no se limitaron a una sola jornada. Quijada ha destacado que, además de los fuegos del jueves, hubo otros el sábado por la tarde y también el domingo y la madrugada del domingo al lunes en la zona de Federico García Lorca, en un punto "muy próximo a viviendas".

Esa cercanía a zonas habitadas elevó la preocupación de los servicios de emergencia y también de los vecinos, por la altura y cercanía de las llamas. No obstante, Quijada ha resaltado la rapidez de la respuesta de Plan Infoex, bomberos, Policía Local y Policía Nacional, así como el despliegue de medios realizado durante los incendios.

Según el intendente, en el primer fuego se llegaron a movilizar cinco helicópteros y dos hidroaviones para intentar controlar las llamas. Quijada ha subrayado que la respuesta fue rápida y eficaz, aunque ha insistido en que la prioridad sigue siendo evitar que estos episodios se repitan.

Vigilancia y coordinación

Así, Quijada ha explicado que la Policía Local está trabajando en la prevención con "muchas rondas de vigilancia", aunque ha admitido que es "muy difícil" dar con las personas que están quemando el monte.

La coordinación entre cuerpos ya se había reforzado antes de la feria, de hecho, el intendente ha explicado que, en la junta local de seguridad, se abordó, como en años anteriores, el dispositivo de prevención de incendios con Guardia Civil, Policía Nacional y los servicios especializados en extinción, entre ellos la Junta de Extremadura a través del Plan Infoex.

Aun así, la Policía Local ha insistido en que seguirá trabajando en esa línea. Por eso, Gonzalo David ha señalado que los controles y la prevención se van a potenciar y ha pedido la colaboración ciudadana "ante cualquier eventualidad", especialmente en materia de incendios.

El punto negro del dispositivo

El Ayuntamiento de Plasencia y los cuerpos de seguridad deberán valorar ahora qué medidas pueden reforzarse de cara a próximas citas de ocio y al resto del verano. La temporada de altas temperaturas, el estado del campo y la sucesión de focos obligan a mantener la vigilancia activa, pero la Policía Local ha insistido en que la colaboración ciudadana puede resultar decisiva.

La prioridad policial es prevenir nuevos fuegos y reunir cualquier indicio que permita identificar a los autores.