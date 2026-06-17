San Juan de Plasencia homenajeará a Robe con una placa en la calle donde ensayaba "toda la noche"

El barrio de San Juan de Plasencia ya tiene listo el programa de sus fiestas, en la que, este año, no podía faltar un reconocimiento a uno de sus vecinos, Roberto Iniesta. La asociación vecinal ha decidido homenajear a Robe con una placa colocada en la calle donde estaba el taller Galán-Iniesta, que le sirvió como local de ensayos, para lo que después sería el grupo Extremoduro.

Según ha explicado la presidenta de la asociación, Dolores Marín, estaba situado "enfrente del Sediaco" y allí "ensayaban toda la noche". El reconocimiento abrirá las fiestas vecinales, que se desarrollarán entre el viernes 19 y el martes 23 de junio.

Una placa para recordar los ensayos de Robe

El acto de reconocimiento a Robe tendrá lugar el viernes, a las 11.30 horas. Marín ha explicado que la placa ya se ha colocado en esa zona, la calle Diego de Carvajal, y también destaca la vinculación de la familia del artista con el barrio.

De hecho, la presidenta vecinal ha subrayado que los padres de Robe, "Carmen y Juan", eran falleros "de toda la vida", y ha apuntado además que el taller donde trabajaba su padre, y donde también lo hizo Robe en su momento, estaba situado en San Juan.

Regata y comida de socios

La programación del viernes continuará a las 19.00 horas con la San Juan Regata Club Piragüismo Río Jerte. Después, se ofrecerá un pícnic para los niños, donado por el Autoservicio Sediaco San Juan.

Por otro lado, el sábado 20 estará reservado para la comida de socios, prevista de 14.30 a 15.00 horas. Las personas interesadas deberán apuntarse en el Bar de San Juan hasta el día 19 de junio inclusive.

Homenaje a Tino Neria y pregón de Placeat

El de Robe no será el único homenaje que tendrá lugar en el barrio con motivo de sus fiestas. El domingo 21, arrancará con otro reconocimiento vecinal porque, a las 11.30 horas, tendrá lugar un homenaje a Tino Neria en la plaza de San Juan. La placa que lucirá en la plaza la ha diseñado la asociación, que propuso el reconocimiento al ayuntamiento y este no dudó en respaldarlo costeando la placa.

Tino Neria, al que se dedicará la plaza de San Juan de Plasencia. / Andy Solé

El propio Neria, conocido por los chascarrillos que siempre se incluyen en las fallas, acudirá personalmente al acto desde Hervás, donde reside.

Posteriormente, a las 12.30 horas, se celebrará la misa en honor a San Juan en la terraza de la asociación de vecinos, amenizada por el coro de cámara Ars Nova. Después, habrá dulces y ponche en las instalaciones de la asociación.

La inauguración oficial de las fiestas llegará por la noche. A las 21.00 horas se celebrará el pregón, que este año correrá a cargo de la presidenta de Placeat, Toñi García. Media hora después, a las 21.30 horas, habrá vino de honor para autoridades y asociaciones de vecinos. A las 22.00 horas, el programa incluye un baile de danza oriental realizado por bailarinas.

Música regional y actuación de Fernando Tressi

La programación continuará el lunes 22 con una noche de música. A las 21.00 horas, habrá bailes regionales con Rescoldo Folk y, a las 22.00 horas, está prevista la actuación musical del cantautor Fernando Tressi.

El barrio mantendrá así una agenda festiva con actividades repartidas entre la plaza, la asociación y el entorno del río, con protagonismo para los actos vecinales y las propuestas musicales.

Mercado, fuegos y hoguera de San Juan

Para finalizar, el martes 23, el paseo del río acogerá un mercado tradicional desde por la mañana hasta el final de la quema de la hoguera de San Juan. Por la noche, a las 21.30 horas, se celebrará una exhibición de bailes latinos de los cursos de la propia asociación de vecinos.

A continuación, a las 22.00 horas, está prevista la actuación de Santos Animación y el castillo de fuegos artificiales será a las 23.15 horas desde el parque del Cachón. La esperada gran hoguera, que quemará las fallas realizadas por adultos y niños del barrio, está prevista para la medianoche y la fiesta continuará después con Santos Animación.