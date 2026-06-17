Tuberías oxidadas, malos olores y puertas que se bloquean: la queja por los baños de Infantil de un colegio de Plasencia.

Se trata de baños que usan a diario niños de 3 a 5 años. Aseos de un edificio de Infantil donde, según denuncian las familias del Colegio Público Miralvalle de Plasencia, hay tuberías oxidadas, puertas que se bloquean, cisternas que no funcionan, malos olores y falta de agua caliente. Por eso, los padres reclaman una reforma integral y urgente de las instalaciones del edificio donde se ubican, llamado comúnmente La Casita.

El Ayuntamiento de Plasencia ha señalado que ya ha actuado en aquello que estaba a su alcance, pero, tras un informe municipal, ha señalado que el problema de fondo es "estructural". La concejala Isa Blanco, representante municipal en el consejo escolar del centro, ha explicado en un pleno que se ha elaborado un informe municipal sobre el estado de los baños y que ese documento, junto con otro del colegio y otro de los padres, se ha remitido a la Junta de Extremadura para que dé una solución "cuanto antes".

Las familias piden una reforma completa

La queja de los padres no es nueva. La plasmaron en un escrito de fecha 15 de enero, dirigido al director del colegio. En el documento, las familias trasladan su "profunda preocupación" por el estado de los baños y aseos que usan los alumnos de Infantil en La Casita.

Los padres comienzan agradeciendo el trabajo del personal de limpieza, del que destacan que realiza su labor "de manera ejemplar dentro de las condiciones actuales". Sin embargo, subrayan que el problema "no radica en la higiene", sino en el estado "deficiente y peligroso" de unas instalaciones que consideran inaceptables para un entorno escolar y, especialmente, para niños tan pequeños.

En el escrito, las familias aseguran que les consta que personal del ayuntamiento ha revisado las instalaciones y agradecen el interés mostrado, pero muestran su rechazo a que la intervención se limite a reparaciones menores. "No vamos a aceptar un simple parcheo", señalan, al considerar que las deficiencias detectadas requieren "una reforma completa".

Una imagen de la cisterna de un baño de Infantil de La Casita del colegio Miralvalle de Plasencia. / CEDIDA

Tuberías oxidadas, malos olores y puertas que se bloquean

Entre los problemas descritos, los padres apuntan a "tuberías de beber oxidadas", una situación que, según recogen en su queja, haría insalubre el agua que consumen los niños. También citan la existencia de un termo eléctrico a la vista en altura, con tuberías también oxidadas y que debe permanecer desenchufado porque se producen derivaciones eléctricas que activan de forma continua el automático diferencial. Por ese motivo, añaden, los alumnos no disponen de agua caliente.

La relación de deficiencias incluye sanitarios en mal estado, tapas rotas que no se sostienen, puertas de baño que provocan que los menores se queden encerrados accidentalmente y cisternas que no funcionan o presentan agua estancada, con "malos olores constantes".

Las familias también denuncian filtraciones de excrementos líquidos en los paramentos, que, según el escrito, ocasionan malos olores en las aulas colindantes y generan una "insalubridad evidente". A ello suman alicatados en mal estado, que consideran un riesgo tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la higiene.

Una imagen de uno de los baños del edificio de Infantil del CEIP Miralvalle de Plasencia. / CEDIDA

"No aceptaremos soluciones parciales"

Los padres sostienen que la situación no solo afecta al bienestar de niños de primero, segundo y tercero de Infantil, sino que supone un incumplimiento de las condiciones que deben reunir las instalaciones escolares en materia de higiene, sanidad y seguridad. Por ello, piden una actuación "urgente" y en el plazo más breve posible.

En su escrito, las familias dejan constancia de forma "respetuosa pero firme" de que no aceptarán "soluciones parciales o provisionales". También advierten de que, si no se inicia una intervención adecuada en un corto plazo, se plantearán presentar quejas ante la Consejería de Educación, el Defensor del Pueblo y cualquier otra institución que consideren necesaria.

El ayuntamiento habla de un problema estructural

La concejala Isa Blanco, representante municipal en el consejo escolar del centro, ha respondido a esta cuestión después de que la edil Esther Sánchez preguntara por el asunto en un pleno. Blanco ha señalado que tanto el ayuntamiento como el colegio son conocedores de la situación y que ya se ha elaborado un informe municipal sobre el estado de los baños.

Otra imagen de un baño de 'La Casita' del CEIP Miralvalle de Plasencia. / CEDIDA

Según la concejala, "lo que ha podido solucionar el ayuntamiento se ha solucionado", pero el diagnóstico municipal apunta a que se trata de un "problema estructural". Por eso, ha explicado que el informe del ayuntamiento se ha enviado a la Junta de Extremadura junto con el informe elaborado por el colegio y el documento de los padres.

Blanco ha indicado que el objetivo es que la administración autonómica, competente en materia educativa, actúe para poner solución al problema "cuanto antes".

La Junta destaca las obras cercanas al millón de euros

Por su parte, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha respondido que en este colegio se realizó en mayo de 2024 un proyecto para una reforma del centro, que ya se ha llevado a cabo y ha contado con un presupuesto de adjudicación cercano al millón de euros.

Según ha señalado, en aquel momento no hubo demandas relacionadas con los baños. No obstante, la Consejería ha apuntado que un técnico ya ha visitado los aseos para valorar las obras necesarias "técnica y económicamente y estudiar las diferentes opciones para su mejora".