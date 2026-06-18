Cáritas llama a la puerta de los mayores solos en Plasencia: comida, compañía y ayuda en casa

Hay casas en Plasencia donde el timbre de Cáritas no solo anuncia la comida del día. También rompe el silencio de la mañana, confirma que todo sigue en orden y recuerda a quienes viven solos que alguien volverá a llamar a la puerta.

Cáritas Diocesana de Plasencia quiere dar un paso más en esa atención de reparto de comida a domicilio con un nuevo servicio para personas mayores y vulnerables. La iniciativa, según ha explicado su director, José Luis Espinosa, incluirá tareas domésticas, acompañamiento, conversación y apoyo en gestiones cotidianas.

El proyecto se llama En casa, mejor y nace dentro de la empresa de inserción Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, vinculada a Cáritas. Su gerente, José Ramón García, ha señalado que la idea es "complementar el servicio a las personas que estamos atendiendo ya" y, al mismo tiempo, "incrementar las posibilidades para ofrecer empleo protegido a más personas".

Más que llevar comida

La nueva línea, explicada en torno a un desayuno con los responsables de Cáritas, se apoyará en un servicio que ya funciona, el reparto diario de comida a domicilio para personas mayores y que, según García, actualmente beneficia a unas 30 personas. La ruta se realiza de casa en casa y permite a Cáritas entrar en contacto directo con usuarios que, en muchos casos, tienen una red familiar limitada o necesitan apoyo para mantener su autonomía.

El nuevo recurso no se limitará a la alimentación. La entidad prevé ofrecer apoyo en pequeñas tareas domésticas, supervisión del estado de las personas beneficiarias, acompañamiento, conversación y ayuda en gestiones sencillas, como acudir al médico cuando no haya familiares disponibles. También servirá para detectar de forma temprana otras necesidades.

Las personas que realicen estas tareas procederán de itinerarios de inserción laboral. García ha explicado que serán personas en situación o riesgo de exclusión social, que recibirán formación previa y contarán con titulación sociosanitaria. Además, Cáritas acompañará las primeras intervenciones y supervisará el servicio.

Desayuno informativo de Cáritas Diocesana de Plasencia. / Toni Gudiel

Todos los servicios de Cáritas

La ampliación del apoyo a domicilio forma parte de una red más amplia de recursos de Cáritas Diocesana de Plasencia, que mantiene programas de acogida, asistencia, inserción laboral, atención a personas sin hogar, migraciones, voluntariado, sensibilización, reciclaje textil, alimentación y acompañamiento social.

La asistencia de base se realiza en gran medida a través de las parroquias, que siguen siendo la primera puerta a la que acuden muchas familias. El director de Cáritas ha destacado que "el primer recurso al que acuden es a las parroquias" y que ahí se presta el primer servicio antes de derivar, cuando es necesario, a los recursos diocesanos.

Así, gracias a los programas de acogida y asistencia parroquial se ha atendido a 1.900 personas, según los últimos datos de su memoria anual. A ello se suman los centros de acogida de primera instancia e inserción, presentes en Plasencia y Don Benito y vinculados al proyecto Volver a Ser.

Por otro lado, la empresa de inserción de Cáritas trabaja ahora con dos líneas principales. Una es la alimentación, con catering en colegios, eventos y reparto de comida a domicilio. La otra es la textil, basada en la recogida y reciclaje de ropa.

Una tienda de segunda mano en Plasencia

La segunda novedad que prepara Cáritas mira al sector textil. La entidad prevé abrir en Plasencia una tienda Moda Re, la red de moda de segunda mano vinculada a la entidad, como siguiente paso del proyecto de recogida y reciclaje de ropa que comenzó hace seis años.

La apertura está prevista para este mismo año y que se concibe como "la segunda etapa" de la línea textil. Hasta ahora, el trabajo se ha centrado en la recogida de ropa mediante contenedores y en el reciclaje, pero la tienda permitirá dar una nueva salida a las prendas, reforzar la economía circular y ampliar las oportunidades de empleo dentro de la empresa de inserción.

Comedor abierto todo el año

Respecto al comedor social de Plasencia, sigue siendo uno de los recursos más visibles de Cáritas. Está integrado en el centro de emergencia y permanece abierto los 365 días del año, también fines de semana, festivos, Navidad y Semana Santa. Actualmente, atiende a unas 18 personas al día, aunque durante la campaña agrícola de la cereza llega a servir comida a entre 25 y 27 usuarios.

Su responsable, Jéssica de Arriba, ha explicado que casi todas las personas que acuden al comedor son hombres. El recurso ofrece comida al mediodía y también algo para la cena y el equipo técnico está formado por dos profesionales, entre ellos un educador social, y cuenta con el apoyo estable de 12 voluntarios.

Llamamiento para voluntarios

Precisamente, Cristina Ureba, coordinadora de voluntariado y sensibilización, ha lanzado un llamamiento para sumar más personas a los recursos de Cáritas en Plasencia. Actualmente, hay 20 voluntarios en la ciudad, repartidos entre el comedor, el centro de emergencia, el centro de acogida y el centro de reinserción. "Necesitamos voluntarios", ha insistido Ureba.

Según ha explicado, el perfil del voluntariado sigue siendo mayoritariamente femenino, con una edad media de entre 65 y 66 años, aunque Cáritas empieza a detectar la incorporación de personas más jóvenes en colaboraciones puntuales. Ureba ha animado a la sociedad placentina a acercarse a conocer la entidad y aportar "un granito de harina" para mejorar el funcionamiento de los programas.

El centro de emergencia volverá con el frío

Otro de los servicios de Cáritas es el centro de emergencia, que abrió el 1 de noviembre pasado y permaneció activo hasta el 31 de marzo. Durante 2025, pasaron por este recurso 23 personas, a las que se suman alrededor de 10 usuarios atendidos en otros tres meses de apertura. Según los datos de la coordinadora, el 95% fueron hombres.

La intención de Cáritas es volver a abrirlo en otoño, cuando bajen las temperaturas, y mantenerlo operativo durante la ola de frío y el invierno. La entidad subraya, no obstante, que para sostener estos recursos necesita voluntariado y financiación.

Casi 4.000 personas atendidas

Respecto a otros datos de la última memoria de Cáritas Diocesana de Plasencia, han sido 3.969 personas las atendidas por sus distintos servicios y recursos durante 2025. La entidad subraya que no se trata solo de personas individuales, ya que al contabilizar los núcleos familiares beneficiarios la ayuda supera las 6.000 personas.

Para sostener todos estos programas, Cáritas invirtió 2.650.000 euros y, en este sentido, Espinosa ha destacado que, cuando Cáritas habla de datos, "no habla solo de números, sino que habla de personas". La reflexión realizada por Iván Torres, coordinador de Acción Social, es que no se aprecia un aumento exponencial de usuarios, pero sí una pobreza más cronificada y compleja.

Así lo perciben dentro del proyecto Volver a Ser, que sigue siendo uno de los programas prioritarios. Por los centros de acogida de primera estancia e inserción, ubicados en Plasencia y Don Benito, han pasado 687 personas.

Migrantes y regularización

También se ha reforzado el programa de migración. Laura Marroyo, responsable de esta área, ha explicado que Cáritas actúa como entidad colaboradora en el proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para elaborar informes de vulnerabilidad y tramitar expedientes. Hasta la fecha, según sus datos, se han iniciado unos 60 expedientes y las primeras admisiones a trámite están llegando de forma favorable.

El perfil que atiende este servicio se corresponde con la población migrante presente en Extremadura: personas de entre 20 y 45 o 50 años, mayoritariamente mujeres, con procedencia principal de Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, además de casos de origen africano, sobre todo marroquí. Marroyo ha señalado que, para muchas personas, que Cáritas sea entidad colaboradora "ha sido que se abra una ventana bastante grande", porque facilita un trámite complejo y prolongado.

En cuanto al calendario de la entidad para los próximos meses, incluye la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el 27 de septiembre; la jornada Iglesia por el Trabajo Decente, el 7 de octubre; el Día de las Personas sin Hogar, el 25 de octubre; la Jornada Mundial de los Pobres, el 15 de noviembre; el Día del Voluntariado, el 5 de diciembre, y la campaña de Navidad, prevista para el 9 de diciembre.