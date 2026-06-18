Comprar casa en Plasencia se encarece: la oferta ya roza los 1.200 euros por metro cuadrado.

Plasencia no vive todavía la fiebre inmobiliaria de las grandes capitales, pero el bolsillo empieza a notarlo. Buscar piso, comprar una casa o firmar un alquiler en la ciudad exige ahora más cuentas que hace apenas unos años, sobre todo para jóvenes, familias con una sola nómina y trabajadores que llegan de fuera.

La referencia más reciente de oferta sitúa la vivienda en venta en 1.189 euros por metro cuadrado en Plasencia en el mes de mayo, un 12,2% más que un año antes. En alquiler, el sistema estatal de referencia fija una renta media de 400 euros mensuales, con un precio de 4,45 euros por metro cuadrado.

La oferta de venta roza los 1.200 euros

El informe de precios del portal Idealista, que mide anuncios publicados y no operaciones cerradas, sitúa el metro cuadrado en Plasencia en 1.189 euros en mayo. La evolución marca una subida mensual del 0,6%, una variación trimestral también del 0,6% y un incremento anual del 12,2%.

No obstante, ese dato refleja lo que se pide por las viviendas que salen al mercado, no necesariamente lo que se termina pagando en la notaría. Aun así, es una referencia para quienes buscan casa ahora. Como ejemplo, una vivienda de 90 metros cuadrados anunciada al precio medio de oferta rondaría los 107.000 euros, sin contar impuestos, gastos de compraventa, financiación o posibles reformas.

Pisos en venta, en una inmobiliaria en Plasencia. / Toni Gudiel

Alquiler de referencia de 400 euros

En cuanto al alquiler, la referencia estatal para Plasencia sitúa la renta mediana en 400 euros al mes. El precio medio por metro cuadrado es de 4,45 euros y la vivienda tipo es de 95 metros cuadrados. La serie señala además una subida del 21,9% en cinco años.

Este dato procede del sistema estatal de referencia de precios de alquiler, que ofrece rangos orientativos para la fijación de rentas en nuevos contratos. El Ministerio de Vivienda explica que el sistema tiene carácter orientativo y se emplea como referencia para el mercado del alquiler residencial.

La cifra puede quedar por debajo de lo que encuentra una persona que busca piso hoy, porque no mide solo los anuncios disponibles en este momento. Esa diferencia explica por qué muchos inquilinos perciben más tensión de la que muestran las referencias oficiales: una cosa es el contrato declarado y otra la vivienda que sale al mercado cuando hay poca oferta.

Extremadura sube un 12,2%

El contexto regional confirma la presión. El Índice de Precios de Vivienda del INE señala que la vivienda subió en Extremadura un 12,2% interanual en el primer trimestre de 2026. El aumento trimestral fue del 2,7%. Por tipo de vivienda, la nueva subió un 8,5% y la de segunda mano, un 12,4%, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura a partir del INE.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. La vivienda nueva subió un 9,1% y la de segunda mano, un 13,5%.

La comparación deja a Extremadura ligeramente por debajo de la media nacional, pero dentro de una tendencia claramente alcista. Para Plasencia, el dato regional ayuda a explicar el fondo del mercado porque muestra que la ciudad no está aislada de una dinámica de precios que afecta al conjunto de la comunidad.

Una ciudad más asequible

La conclusión, con los datos en la mano, es que Plasencia sigue siendo más asequible que otros mercados urbanos, pero comprar o alquilar exige cada vez más esfuerzo. La oferta de venta roza los 1.200 euros por metro cuadrado, el alquiler de referencia se sitúa en 400 euros mensuales y la vivienda en Extremadura encadena una subida anual de dos dígitos.

Ahora bien, la presión no afecta igual a todos los hogares. Quienes ya tienen vivienda apenas la perciben como una cifra estadística. Para quienes buscan su primera casa, necesitan cambiar de piso o dependen de una sola nómina, el encarecimiento se traduce en más ahorro previo, más negociación bancaria y menos margen para elegir zona, tamaño o estado de conservación de la vivienda.