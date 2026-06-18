Plasencia transforma parte de un convento del siglo XV en un espacio multimedia sobre su pasado medieval

Lo que fue la planta baja del convento de Las Ildefonsas de Plasencia se ha transformado de tal forma que casi es imposible reconocer su uso anterior, salvo por zonas como el claustro, el patio y el sotocoro. La ciudad incorpora a partir de este viernes una nueva propuesta turística y cultural con sello europeo y de la mano del Obispado. El edificio, del siglo XV y que llevaba entre 8 y 10 años cerrado, reabrirá convertido en un espacio multimedia sobre la Plasencia medieval.

El proyecto, bautizado como Plasencia con Alma, forma parte de Medievo 4.0, una iniciativa nacional en la que participan ocho diócesis y que cuenta con subvención europea. El acceso se realiza por la calle Sancho Polo, pasando la iglesia de las Ildefonsas y permite, gracias a la tecnología, recrear cómo fueron la ciudad y sus habitantes en ese periodo de la historia, de forma inmersiva e interactiva.

Un convento cerrado que gana vida

El nuevo recorrido ocupa estancias del antiguo convento de las Ildefonsas como la antigua cocina, la despensa, el refectorio o el sotocoro, ahora adaptadas con pantallas, vídeos, textos e iPads, desde los que el visitante podrá avanzar por la información. La reforma arquitectónica ha sido obra de Julián Burgos, Placonsa ha sido la empresa constructora e Infograf ha realizado el gran plano de Luis de Toro retroiluminado, que corona la sala principal del espacio.

El consiliario de la Delegación de Patrimonio, Antonio Luis Galán, ha destacado que a un edificio que estaba cerrado se le ha dado "vida, contenido" y un nuevo uso turístico y cultural. A su juicio, la actuación contribuye también a "fijar turismo" en Plasencia y a ampliar la oferta para los visitantes.

Por su parte, la delegada de Patrimonio del Obispado, Mercedes Orantos, ha explicado este jueves que Plasencia con Alma supone la primera participación de la diócesis en un proyecto europeo de carácter cultural. La iniciativa se integra en una red formada por Bilbao, Pamplona, Barbastro, Jaca, Burgos, Toledo, Plasencia y Granada, cada una con su propio enclave y su propio relato vinculado al Medievo.

Fotogalería | Nuevo espacio multimedia, en Las Ildefonsas de Plasencia / Toni Gudiel

La ciudad medieval, sala a sala

El recorrido, que cuenta con audioguías y códigos QR para que nadie pierda información, arranca en una sala donde se explica la fundación de Plasencia, fechada el 12 de junio de 1186, y sitúa al visitante ante el origen de una ciudad nacida como enclave estratégico. A partir de ahí, la exposición narra la llegada del rey Alfonso VIII, la carta fundacional, el concejo, el mercado y las comunidades religiosas que convivieron en la ciudad medieval.

Después, el relato se adentra en la creación de la diócesis, vinculada a la figura del "obispo Don Bricio" y al impulso del papa Clemente III en 1190. Orantos ha destacado que el rey sabía que la ciudad necesitaba mercado para desarrollarse económicamente, pero también "un obispo para ganar prestigio y proyección". Desde ese punto, se abordan los límites de la diócesis y el papel de sus primeros obispos en el crecimiento de la Plasencia medieval.

Una de las piezas centrales del espacio se encuentra en el antiguo refectorio de las monjas. Allí se ha instalado un gran plano retroiluminado de Luis de Toro, fechado en 1573 y considerado el primer plano de la ciudad histórica.

Pantallas, realidad virtual y edificios desaparecidos

La propuesta expositiva no se limita a paneles tradicionales. En la sala dedicada a la catedral, el visitante puede entrar virtualmente en la seo placentina y descubrir distintos rincones en visión de 360 grados. Junto a ese espacio se ha habilitado una pequeña "caja mágica con sillones y gafas de realidad virtual", como ha resaltado Orantos.

En el refectorio, las pantallas permiten manipular el plano de Luis de Toro. El visitante puede pulsar sobre edificios históricos y acceder a información ampliada. También se han recreado espacios desaparecidos, como la Puerta Talavera, el Hospital de la Merced o el convento de San Miguel, a partir de documentación y fotografías antiguas cuando ha sido posible.

Leonor de Pimentel como guía

A su vez, Orantos ha destacado que la exposición tiene una guía simbólica: Leonor de Pimentel, figura clave de la Plasencia del siglo XV. La elección responde a la voluntad de incorporar "la mirada de una mujer de la época medieval como conductora del relato". En el recorrido, se presenta su biografía y su papel en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XV.

Leonor de Pimentel, segunda mujer de Álvaro de Zúñiga, aparece vinculada a una etapa decisiva de la ciudad y a maniobras políticas que dejaron huella en el urbanismo placentino, como la construcción del convento dominico en pleno barrio judío. Su voz y su imagen sirven para acompañar al visitante por los distintos espacios del edificio.

El contenido también aborda la Plasencia cultural y la Plasencia natural. Además del casco histórico, el recorrido mira al norte de Extremadura y al entorno de Monfragüe, con la intención de conectar el patrimonio monumental con el paisaje que rodea a la ciudad.

El primer paso de la pulsera turística

La delegada de Patrimonio ha avanzado que Plasencia con Alma nace además como "primer paso de la futura pulsera turística" en Plasencia. De esta forma, la entrada permitirá acceder tanto al convento de las Ildefonsas como al espacio de la iglesia de San Martín. Podrá adquirirse en cualquiera de los dos espacios y será validada después en el otro, sin límite temporal una vez comprada.

Respecto a las entradas y horarios, la básica será de 8 euros, con diferentes tarifas para jubilados, menores y personas con distintas capacidades. También habrá visitas guiadas por la mañana y por la tarde, con un suplemento de 4 euros. La previsión es ofrecer una visita a las 12.00 horas y otra a las 18.00 horas.

El horario de verano, ya en marcha, será de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con cierre los martes y miércoles. Orantos ha explicado que el Obispado ha decidido abrir los lunes para "reforzar la oferta cultural de la ciudad en una jornada en la que muchos espacios turísticos suelen estar cerrados". En invierno, a partir del 1 de octubre, el horario previsto será de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Visitas nocturnas y cuatro contrataciones

La iniciativa ha permitido contratar a cuatro personas y, además, el Obispado quiere poner en marcha visitas nocturnas los viernes a Las Ildefonsas, con reserva previa a través solo de la web, para grupos reducidos de un "máximo de 25 personas y un mínimo de 10", según ha indicado Orantos.

Esas visitas privadas se plantean a puerta cerrada, a partir de las 20.30 horas, con una duración aproximada de entre una hora y una hora y media. La entrada prevista para esa modalidad será de 15 euros. La intención es que el visitante pueda recorrer el convento con calma, asomarse al claustro y conocer un edificio que conserva también un patio que se puede alquilar para celebraciones.

Otro lugar que impresiona en la visita es el sotocoro, que comunica con la iglesia, donde se celebran misas católicas y ortodoxas, lo que añade al conjunto una dimensión patrimonial, turística y religiosa.

Una segunda fase con salas, taller y auditorio

El proyecto en este antiguo convento no se va a dar por cerrado con la apertura de la planta baja. Como han explicado Galán y Orantos, la previsión es actuar también en la segunda planta para habilitar un nuevo espacio expositivo con salas y un taller de restauración, con ayuda de la Junta de Extremadura.

En esa planificación futura también figura un auditorio y la idea es que el patio pueda contar más adelante con una cafetería o gastrobar, una fórmula que permitiría alargar la estancia del visitante y vincular el conjunto a otros usos culturales. El Obispado mantendrá además una reunión con la ONCE para revisar si el recorrido necesita mejoras de accesibilidad.

Plasencia con Alma llega después de más de tres años y medio de trabajo y dentro de una estrategia turística que el Obispado empezó a impulsar en 2012. Desde entonces, espacios como la catedral han multiplicado por seis el número de visitantes y se han cumplido dos objetivos, dar contenido al patrimonio religioso al tiempo que se amplía la oferta para los visitantes. Ahora, encontrarán en Las Ildefonsas una puerta de entrada a la Plasencia medieval.