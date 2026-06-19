El CEPA de Plasencia abre su oferta gratuita para adultos con certificados profesionales, ESO y acceso a FP.

El Centro de Educación de Personas Adultas de Plasencia prepara ya su oferta formativa para el curso 2026/27. El programa incluye una gran variedad de opciones, desde certificados profesionales duales, Educación Secundaria para Personas Adultas, cursos de acceso a ciclos formativos, enseñanzas iniciales, capacitación digital y formación no formal.

La oferta se extiende también a las aulas delegadas de Caminomorisco, Hervás, Malpartida de Plasencia y Montehermoso. Según ha indicado su directora, Lorena Colombo, todos los cursos son gratuitos y los plazos de admisión y matrícula se abrirán en distintas fechas, según el tipo de enseñanza, entre el 2 de junio y el 10 de julio.

Certificados profesionales duales

La primera convocatoria será la de certificados profesionales duales, cuyo plazo de admisión estará abierto hasta el próximo 26 de junio. En Plasencia, se ofertarán dos certificados de nivel 2: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, con 450 horas, y Repostería, con 500 horas.

En el aula delegada de Caminomorisco, se impartirá el certificado de Atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos, de nivel 3 y 550 horas. Esta misma formación se ofertará también en Malpartida de Plasencia, con el mismo nivel y duración.

Hervás contará con dos certificados vinculados al tiempo libre educativo infantil y juvenil. Por un lado, Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, de nivel 2 y 310 horas. Por otro, Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, de nivel 3 y 410 horas.

En Montehermoso, la oferta se orienta al sector alimentario. Allí se impartirá Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria, de nivel 1 y 260 horas, y Obtención de aceites de oliva, de nivel 2 y 390 horas.

Una imagen exterior del CEPA de Plasencia. / CEDIDA

ESO para adultos y grado básico

Según ha indicado su directora, el CEPA de Plasencia mantiene también la Educación Secundaria para Personas Adultas, conocida como ESPA, en las modalidades presencial y a distancia. El centro cuenta con la ventaja de que ofrece clases por la mañana o por la tarde, lo que permite adaptar la formación a personas con distintas situaciones laborales, familiares o personales.

La programación incluye además el Ciclo Formativo de Grado Básico de Cocina y Restauración dual. Al finalizar estos estudios, el alumnado obtiene los títulos de Formación Profesional y de ESO, una doble vía que facilita continuar la formación o mejorar las opciones de inserción laboral.

Acceso a ciclos y capacitación digital

Otra parte de la oferta está dirigida a quienes quieren preparar el acceso directo a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. También se incluyen cursos preparatorios para certificados profesionales de nivel 2 y 3.

En este caso, el plazo de admisión y matrícula será del 22 de junio al 10 de julio. Para el resto de enseñanzas, la inscripción comenzará el 29 de junio y se mantendrá abierta hasta el 10 de julio.

El centro incorpora igualmente capacitación digital aplicada al entorno profesional, una línea formativa pensada para reforzar competencias tecnológicas útiles en el trabajo y en la vida diaria. A ella se suman las Enseñanzas Iniciales, destinadas a personas que necesitan adquirir o reforzar aprendizajes básicos.

Formación no formal

La programación del curso 2026/27 se completa con cursos de enseñanzas no formales. Entre ellos, figuran Iniciación a la fotografía digital, Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, Informática, Lengua y cultura españolas para extranjeros e Inglés inicial.

Esta oferta permite que personas adultas con objetivos muy distintos encuentren una vía de aprendizaje, desde quienes buscan una titulación oficial hasta quienes quieren mejorar su manejo digital, aprender idiomas, preparar el acceso a la universidad o ampliar conocimientos por interés personal.

Jornada de puertas abiertas

Por otro lado, la directora ha destacado que el CEPA de Plasencia celebrará el 24 de junio, a partir de las 10.30 horas, una jornada de puertas abiertas para dar a conocer la oferta formativa del nuevo curso. Durante el encuentro, se explicarán también los proyectos del centro, entre ellos INNOVATED y la acreditación Erasmus+.

La jornada incluirá una visita a las instalaciones, un aperitivo y un obsequio para las personas asistentes. Colombo ha señalado que todos los detalles de la oferta formativa del CEPA pueden consultarse en la página web y en sus redes sociales: Facebook e Instagram.