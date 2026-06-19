José Luis Vidal se sitúa como favorito para reabrir el albergue juvenil de Plasencia.

El conocido empresario de Plasencia José Luis Vidal se ha situado como favorito para hacerse cargo del albergue juvenil municipal situado en la plaza de Santa Ana. El hostelero presentó una oferta para su gestión a través de la empresa Fuego y Mesa SL y, siguiendo el trámite administrativo, la mesa de contratación municipal le ha dado la máxima puntuación para hacerse cargo y explotar este recurso turístico durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, la adjudicación todavía no está cerrada porque su propuesta ha sido anormalmente más alta que la fijada por el ayuntamiento, con lo que deberá justificarla con la documentación correspondiente para que se apruebe definitivamente.

Un hostelero muy conocido en Plasencia

José Luis Vidal es uno de los empresarios hosteleros más conocidos de Plasencia. Gestiona actualmente el complejo Los Álamos, que cuenta con hotel y restaurante; el quiosco-bar del parque de La Isla y el bar de la piscina municipal. Además, durante años ha estado al frente del restaurante de La Isla, uno de los espacios más relevantes del ocio veraniego en la ciudad.

De esta forma, su posible llegada al albergue juvenil de Santa Ana supondría poner la gestión del inmueble en manos de un empresario con trayectoria en la hostelería local y presencia en varios espacios municipales y de referencia para los placentinos.

El albergue está situado en pleno centro histórico, en la plaza de Santa Ana, junto al edificio de la UNED y la Escuela Oficial de Idiomas y su reapertura permitiría recuperar un equipamiento pensado para visitantes jóvenes, grupos, asociaciones, excursiones y actividades vinculadas al turismo y al ocio educativo.

Vista exterior del albergue de Plasencia. / Toni Gudiel

La oferta con más puntuación

Al procedimiento para gestionarlo se han presentado cinco licitadores: Antonio Sánchez Fragoso, Fuego y Mesa SL, Lydia Vidal Carlos, Tejiendo Ideas SL y Xenia Gestión Inclusiva. Esta última quedó excluida después de no presentar dentro del plazo concedido la documentación requerida por la mesa de contratación.

Una vez admitidas el resto de ofertas, la mesa abrió las propuestas económicas y destacó la de Fuego y Mesa SL, que ha ofrecido abonar al Ayuntamiento de Plasencia un canon anual de 9.546,90 euros IVA incluido por la concesión de la gestión integral del albergue.

La propuesta ha obtenido 100 puntos, la máxima valoración, que incluye tanto la oferta económica como el compromiso de aplicar descuentos del 15% a determinados colectivos, la renovación de colchones y almohadas y la instalación de 46 taquillas individuales.

Pendiente de justificar la viabilidad

Ahora bien, la mesa de contratación comprobó después que la oferta de Fuego y Mesa SL estaba incursa en "presunción de anormalidad" porque supone casi 3.500 euros más que los previstos en la licitación. Por ese motivo, ha acordado requerir a la empresa que justifique y desglose de forma razonada y detallada el nivel de precios, costes o cualquier otro parámetro que permita ejecutar el contrato en las condiciones planteadas.

El trámite es clave antes de que el ayuntamiento pueda avanzar hacia la adjudicación definitiva. Vidal ha explicado que el plazo termina la próxima semana y que se entregará toda la documentación a tiempo. Una vez recibida, los servicios técnicos deberán estudiarla y emitir un informe favorable o desfavorable, que permitirá ya adjudicar la gestión del albergue a Vidal o proponer su adjudicación al siguiente licitador con más puntuación.

En este caso, Lydia Vidal Carlos obtuvo 83,53 puntos con una oferta de 7.300 euros anuales IVA incluido; Antonio Sánchez Fragoso alcanzó 74,66 puntos con 6.090,38 euros al año y Tejiendo Ideas SL sumó 55,25 puntos con un canon de 6.171 euros y sin asumir las mejoras de colchones y taquillas.

Un albergue cerrado durante años

El ayuntamiento ha sacado a licitación la gestión y explotación del albergue juvenil municipal para un periodo de cuatro años, sin posibilidad de prórroga. El canon mínimo anual lo ha fijado en 5.000 euros más IVA, lo que supone 6.050 euros al año con el impuesto incluido.

El gobierno local quiere así reactivar un equipamiento turístico y juvenil que lleva años sin actividad. De hecho, el último año en que se aprobó un procedimiento de gestión y explotación del inmueble fue en 2019.

Once meses abierto al público

En cuanto a su reapertura, el pliego obliga a la adjudicataria a mantener abierto el albergue al público al menos once meses al año. La empresa deberá gestionar las reservas, atender la recepción, distribuir y asesorar a los usuarios, asumir la seguridad y vigilancia del edificio, programar actividades para las personas alojadas y promocionar el uso de las instalaciones.

También tendrá que disponer del personal mínimo necesario para la atención, la limpieza, el mantenimiento y la gestión administrativa. A eso se suma la obligación de hacerse cargo de los consumos de luz y agua, conservar y limpiar el inmueble, mantener el mobiliario y contar con los seguros necesarios para explotar el servicio.

El pliego incluye igualmente la obligación de disponer de una web propia con sistema de reservas y enlaces a los servicios turísticos autonómicos y locales. Cabe señalar que, al finalizar la concesión, el dominio de esa página deberá cederse al ayuntamiento.

Descuentos, colchones nuevos y taquillas

A su vez, entre las mejoras valoradas figura la aplicación de descuentos del 15% sobre el precio de la web propia de reservas para jóvenes con carné joven, usuarios de la Red Española de Albergues Juveniles en sus distintas modalidades y personas jubiladas o mayores de 65 años.

También se puntuaba la renovación de los 46 colchones y almohadas de la instalación, con una inversión mínima de 4.000 euros IVA incluido, así como la instalación de 46 taquillas individuales distribuidas por habitaciones, con otra inversión mínima de 4.000 euros, lo que precisamente ha incluido Vidal en su oferta.

En ambos casos, los bienes pasarán a ser propiedad municipal cuando termine el contrato. Respecto al inventario actual del albergue, incluye, entre otros elementos, 23 literas metálicas, 46 colchones de muelles, 46 almohadas, un sofá, mesas y sillas plegables, un ordenador con pantalla, tres cámaras de seguridad exteriores y tres termos de agua caliente de 200 litros.

Un edificio con 46 plazas

El albergue municipal de Plasencia tiene una capacidad máxima de 46 plazas. El edificio se distribuye en planta baja, entreplanta y primera planta, con recepción, espacios de usos múltiples, office, cuarto de electrodomésticos, una habitación adaptada para personas con discapacidad y varios núcleos de servicios.

Las plazas se reparten en siete habitaciones: una de 8 plazas adaptada en planta baja, otra de 4 plazas en entreplanta y cinco más en la planta superior, con capacidades de 8, 4, 4, 6 y 12 plazas. Esa distribución permite orientar el recurso tanto a viajeros individuales como a grupos, excursiones, asociaciones juveniles y actividades culturales o de tiempo libre.