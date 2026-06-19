Plasencia no tendrá fuegos artificiales en San Juan y está en duda la quema de la falla

La feria chica de Plasencia lo será un poco menos este año porque faltará una de sus principales actividades, los fuegos artificiales y, además, la quema de la falla quizás tampoco sea posible en las fiestas de San Juan. El alcalde en funciones, David Dóniga, y el inspector de la Policía Local, José Antonio Díaz, han explicado este viernes que la situación de riesgo por incendios es el motivo de los cambios.

Así, el espectáculo pirotécnico ha quedado ya completamente descartado y, en cuanto a la quema de la falla, está pendiente de la evolución del riesgo. Según ha señalado Díaz, el ayuntamiento esperará a los mapas del Plan Infoex, que se actualizan con tres días de antelación, aunque las previsiones apuntan a que el municipio seguirá en riesgo extremo y, por lo tanto, no habrá quema.

Sin fuegos artificiales

Dóniga ha explicado esta circunstancia durante la presentación de las fiestas del barrio de San Juan. Según ha ratificado, los fuegos artificiales "no se van a poder realizar" porque desde el 1 de junio está activado el periodo de riesgo alto o extremo de incendios.

Díaz ha concretado que el Plan Infoex prohíbe los fuegos pirotécnicos cuando la situación es de riesgo muy alto o extremo. En este caso, ha señalado que la comarca de Plasencia entra en una ola de calor y que, tanto este viernes como el sábado, estará en riesgo extremo.

Presentación del programa de las fiestas de San Juan de Plasencia. / Toni Gudiel

Además, el inspector ha añadido que las previsiones meteorológicas apuntan a temperaturas muy elevadas durante los próximos días. De hecho, para el martes, cuando se quemaría la falla, ha indicado, se esperan 39 grados a las ocho de la tarde, una situación que complica la celebración de cualquier actividad con fuego.

La falla, pendiente del domingo

La principal incógnita afecta ahora a la quema de la falla. El inspector ha explicado que el ayuntamiento está en contacto con el 112 y con el Servicio de Protección Civil de la Junta de Extremadura para valorar si puede llevarse a cabo.

Díaz ha señalado que la normativa impide realizar fuegos u hogueras a menos de 400 metros de masas forestales o cauces de río cuando el riesgo sea muy alto o extremo. Por eso, la decisión dependerá de la actualización oficial de los mapas del Infoex.

Según ha detallado, esos mapas se publican con tres días de antelación, por lo que hasta el domingo no se conocerá oficialmente si la quema puede celebrarse o no. Aun así, ha advertido de que la previsión más probable es que continúe el riesgo extremo y, por tanto, no pueda realizarse.

La directiva busca alternativas

Ante ese escenario, la asociación vecinal trabaja ya con la posibilidad de modificar el acto. La presidenta del barrio, Dolores Marín, ha explicado que la directiva intentará montar la falla porque ya está preparada, pero buscará otra fórmula para festejar el momento si finalmente no puede quemarse.

Este viernes, se ha comenzado a montar la falla de San Juan en Plasencia. / Toni Gudiel

Entre las opciones, están mojar la estructura o retirarla, aunque la decisión definitiva no se conoce todavía y dependerá de la situación marcada por la normativa autonómica y los avisos del Infoex.

Díaz ha subrayado que se trata de una cuestión de seguridad y prevención. El objetivo, ha explicado, es "evitar cualquier riesgo de incendio" en una jornada que coincide con temperaturas muy altas y con restricciones específicas para el uso del fuego.

Unas fiestas condicionadas por el calor

Las fiestas de San Juan han arrancado este viernes con el descubrimiento de una placa dedicada a Roberto Iniesta y continuarán durante el fin de semana con diferentes actos vecinales. La organización mantiene el programa, pero la parte vinculada al fuego queda condicionada por la evolución meteorológica.

Dóniga y Díaz han recomendado a los vecinos extremar la precaución durante estos días de calor, hidratarse bien, evitar esfuerzos innecesarios y utilizar protección solar. El mensaje municipal es que la fiesta se celebre, pero sin comprometer la seguridad del barrio ni del entorno.