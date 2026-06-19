El pleno de investidura de David Dóniga como alcalde de Plasencia será el miércoles 24.

David Dóniga ha puesto fecha a su investidura como nuevo alcalde de Plasencia. El actual regidor en funciones ha señalado este viernes que el pleno extraordinario para su toma de posesión se celebrará el próximo miércoles 24 de junio, a las 13.00 horas, en el salón de plenos del ayuntamiento.

La sesión llega tras la renuncia de Fernando Pizarro como alcalde - ratificada este lunes en un concurrido pleno y con la presencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola- y abrirá una nueva etapa en el gobierno municipal. Según ha explicado Dóniga, en ese pleno se votará la elección del candidato, se entregará el bastón de mando y tomará la palabra quien resulte elegido como nuevo regidor de la ciudad.

Un pleno abierto al público

Dóniga ha señalado que, como ocurre con todos los plenos, el acto será abierto al público y lo ha definido como "histórico", al tratarse de la elección del sexto alcalde de la democracia en Plasencia. También ha apuntado que se produce en unas circunstancias "especiales", después de la salida de Pizarro de la Alcaldía.

El alcalde en funciones ha detallado que el pleno tendrá un desarrollo sencillo: los grupos municipales podrán plantear sus candidaturas, se procederá a la votación y, una vez resuelta la elección, se entregará el bastón de mando. Después, según ha indicado, el nuevo regidor dirigirá unas palabras a la corporación y al público asistente.

Reorganización del gobierno local

El hecho de que el pleno no se celebre antes, como estaba previsto inicialmente, se debe a que el cambio en la Alcaldía obligará a mover piezas dentro del equipo de gobierno. Dóniga ha explicado que la nueva etapa implicará una remodelación de delegaciones, tanto por las áreas que él dejará libres como por las competencias que hasta ahora dependían directamente de Fernando Pizarro.

En su caso, ha avanzado que mantendrá únicamente Innovación y Comunicación. Interior, Festejos, Transportes y Movilidad deberán pasar a otros concejales, al igual que Educación y Patrimonio Histórico, áreas que estaban vinculadas al anterior alcalde.

Esa redistribución no quedará aprobada en la sesión de investidura. Según ha señalado Dóniga, los cambios se harán efectivos por decreto y se abordarán en el siguiente pleno ordinario, que previsiblemente tendrá lugar el lunes 29 de junio, aunque la fecha aún no está confirmada.

Dóniga, en un acto con Caja Rural de Extremdura, como alcalde en funciones. / Caja Rural de Extremadura

Dos nuevos concejales pendientes

La corporación también debe completar dos sustituciones. Dóniga ha destacado que tendrá que incorporarse un nuevo edil del PP tras la renuncia de Fernando Pizarro, con David Moreno Rego como siguiente nombre de la lista, y otro de Unidas Podemos Plasencia después de la marcha de Gonzalo Torre. El siguiente en la candidatura es José Manuel Gil Municio.

El alcalde en funciones ha apuntado que esas tomas de posesión no llegarán previsiblemente al pleno extraordinario del miércoles, sino al ordinario posterior. Ese calendario permitirá cerrar primero el relevo en la Alcaldía y, después, ordenar la nueva composición y funcionamiento municipal.

"Con responsabilidad y con ilusión"

Sobre cómo afronta esta nueva etapa, Dóniga ha afirmado que se encuentra "bien, muy bien", con "mucha energía, muchas ganas y mucha ilusión" por seguir trabajando por los placentinos. También ha reconocido que el paso a la Alcaldía le da "un poco de vértigo", aunque ha subrayado que lo asume "con responsabilidad y con ilusión".

El futuro alcalde ha destacado que el ayuntamiento no es un espacio desconocido para él, ya que durante los últimos años ha gestionado varias áreas municipales, entre ellas Distritos, Obras e Interior. En ese sentido, ha defendido que llega al relevo con experiencia de gestión y conocimiento de la ciudad.