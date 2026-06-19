Robe ya tiene una placa en el barrio de Plasencia donde nació Extremoduro

San Juan ha querido dejar por escrito una parte de la memoria musical de Plasencia ligada a su vecino más ilustre, Roberto Iniesta. La presidenta vecinal del barrio ha descubierto este viernes una placa en homenaje al artista en la calle donde estuvo el antiguo taller de chapa y pintura de Juan Iniesta, padre del músico, y su socio, Ángel Galán.

La placa, instalada en la calle Diego de Carvajal, reivindica ese punto como el lugar donde Robe inició sus primeros ensayos, por lo que Dolores Marín no ha dudado en destacar que ahí fue "donde nació Extremoduro", la banda que lideró el artista de Plasencia.

El reconocimiento de San Juan

La iniciativa ha partido de la directiva de la asociación de vecinos de San Juan, que ha impulsado este reconocimiento por la trayectoria de Robe y por el vínculo que mantuvo con esta calle del barrio. Allí, en el número 4 de la calle donde se ha instalado la placa, estuvo el taller de chapa y pintura de Juan Iniesta y Ángel Galán, un espacio de trabajo que, con el paso del tiempo, ha quedado unido también a la memoria musical de la ciudad.

Según ha explicado Dolores Marín, presidenta de la asociación de vecinos de San Juan, Robe también trabajó en ese taller y lo utilizó como local de ensayo. Por eso la directiva vecinal defiende que en ese lugar nació Extremoduro.

Además, Marín ha recordado la canción Si te vas y su letra "si te vas, me quedo en esta calle sin salida" para subrayar que Robe quedará desde ahora unido de forma permanente a una calle de San Juan. La presidenta vecinal ha señalado que se trata de una placa pensada para que pueda verla todo el barrio y también quienes quieran acercarse a los inicios del músico placentino.

Una imagen de la placa en la calle dedicada a Robe Iniesta, en San Juan de Plasencia. / Toni Gudiel

El texto de la placa

La placa resume el paso del antiguo taller a lugar de memoria musical con una inscripción que dice literalmente: "Aquí, donde antes sonaban herramientas y motores, comenzaron a escucharse guitarras, sueños y rebeldía. En este lugar se encontraba el taller de chapa y pintura de Juan Iniesta y Ángel Galán, en la Calle Diego de Carvajal n.º 4. Roberto Iniesta Ojea "Robe" inició aquí sus primeros ensayos, dando origen al grupo Extremoduro. Asociación de Vecinos del Barrio de San Juan".

La inscripción fija el sentido del homenaje, recordar el lugar donde antes se escuchaban herramientas y motores y donde después, comenzaron a sonar guitarras, sueños y rebeldía. El barrio ha convertido así un antiguo espacio de trabajo en una referencia para el recuerdo de Robe y de Extremoduro en Plasencia.

El taller de Juan Iniesta y Ángel Galán

Al descubrimiento de la placa ha asistido Ángel Galán Herrera, hijo de Ángel Galán. Según ha contado, su padre y él empezaron trabajando con Juan Iniesta, padre de Robe. Primero estuvieron en la Puerta Berrozana y después se trasladaron al local de San Juan, donde permanecieron aproximadamente 30 años.

Ángel Galán, que trabajó con Robe en el taller de sus padres en Plasencia. / Toni Gudiel

Galán ha señalado que Robe era "un chico muy adelantado a su tiempo", con ideas propias, "muy buena persona", "muy simpático" y quizá "un poco retraído". También conserva la memoria de aquellos años de convivencia diaria en el taller, antes de que el músico consolidara una trayectoria que acabaría marcando a varias generaciones.

El negocio, según su recuerdo, habría abierto en esa ubicación aproximadamente en 1965 y señala que el cierre pudo producirse en torno a 1993.

Ángel Galán también ha destacado el orgullo con el que vivieron los primeros éxitos de Robe. Ha subrayado especialmente el momento en el que el músico consiguió su primer disco de oro, una noticia que, según ha contado, produjo una gran alegría en el entorno familiar cuando Juan Iniesta ya se había jubilado y estaba enfermo.